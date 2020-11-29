В Калужской области реки стали коричневыми. Что происходит и чем это грозит?

Река стала коричневой, население запаниковало. Фото: минприроды региона

В Калужской области реки стали коричневыми и это напугало не только местных жителей. Загрязнение быстро распространилось по реке Угре, дошло до Оки и вызвало серьезную обеспокоенность за судьбу Волги. Власти объяснили: коричневой река стала из-за глины, нарушителей накажут, но волноваться не о чем. Разбираемся, что произошло, чем опасны коричневые реки и чего теперь ждать.

Что произошло?

Все началось 27 ноября 2020 года с реки Угры.

- Что происходит с нашей речкой? Посыпались в социальных сетях взволнованные сообщения к которым прикреплялись страшные фотографии: Угра стала абсолютно коричневой, как будто кто-то хорошенько взболтал всю воду.

В этот же день с комментарием выступили представители министерства природных ресурсов и экологии Калужской области. Они рассказали официальную версию экологической неприятности. По мнению экспертов, вода поменяла цвет из-за сброса сточных вод с высоким содержанием глиняных взвесей на карьере Вязищи в Износковском районе.

Вот такие фото напугали жителей Фото: СОЦСЕТИ

- Сейчас возбуждено дело об административном нарушении, - рассказали в министерстве.

Как глина попала в реку?

Карьер находится на реке Изверь, которая впадает в Угру чуть выше по течению, как раз перед национальным парком Угра. Видимо, сброс был достаточно большой, глина не осела в маленькой речке, а дошла до более крупной.

Как прокомментировал этот вопрос директор нацпарка Угра Виктор Гришенков, водоемы потемнели из-за прорыва дамбы на водохранилище в Износковском районе. Оно используется как отстойник для карьера.

Почему стала коричневой Ока?

Уже в субботу 28 ноября расстроились и жители Калуги. Река стала коричневой и в Оке, ниже места впадения Угры. Здесь вода не вся темного цвета, присутствует шлейф вощле берега и в середине реки. Загрязнению понадобился почти день, чтобы добраться до следующей реки.

Не самая чистая речная водичка Фото: СОЦСЕТИ

Калужичей взволновал вопрос питьевой воды, но в администрации заверили, что водозабору ничего не угрожает, он находится выше по течению. В Калугаоблводоканале объяснили. что брали анализы питьевой воды - изменений нет.

- Пробы мы берем сейчас постоянно, если будут обнаружены какие-то факторы риска - будем оперативно информировать калужан, - объяснили в организации.

А эта вода опасная?

В министерстве природных ресурсов и экологии региона также сообщили, что проверили качество воды - для этого на место вызвали аккредитованную лабораторию. Официальных данных пока нет, но по предварительной информации сброс воды из технологического пруда карьера не представляет опасности для человека и водных биоресурсов.

- Глина повлияла только на увеличение содержавшихся взвешенных веществ и повышение мутности, - отметили специалисты.

Градоначальник Калуги Дмитрий Денисов заверил, что питьевая вода не опасна.

Сейчас идут разбирательства и карьер проверяют по всем статьям. Недропользователя ждут серьезные штрафы, если нарушение подтвердится. В то же время местные жители говорят, что подобные выбросы - правда меньших масштабов - были и раньше.

Сейчас глиняное загрязнение движется по течению вниз - на пути к Волге еще находятся Рязанская область, Муром, Дзержинск и Нижний Новгород. Стоит отметить, что в Оке река уже не такая интенсивно коричневая, возможно, глина оседает на дне.

Комментарий эксперта

"До Волги может дойти"

Сергей Симак, эколог

- Если это действительно глиняная взвесь, содержимое технологических прудов, то, действительно, серьезного влияния это не окажет, так как органики там в больших количествах быть не должно, содержание в воде растворенного кислорода сильно не понизит, тем более, что прочного льда, который мог бы способствовать замору, кажется, ещё нет. А вода уже остыла, в ней кислорода в норме больше, чем летом в тёплой. Но в Волгу это с высокой степенью вероятности может попасть и хочется верить, что там нет ничего хуже, чем озвучено.