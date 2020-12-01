Самарские производители оборудования для нефтепроводов завершили масштабную модернизацию

Высококвалифицированный коллектив - еще один залог высоких результатов предприятия. Фото АО «Транснефть — Приволга».

Технический прогресс всегда определял развитие цивилизации. Но если раньше от одной вехи до другой проходили века, в наши дни новые технические решения врываются в жизнь стремительно, и почти каждый день. Чтобы шагать в ногу со временем, нужно всегда быть в теме. Дочернее общество оператора трубопроводной транспортировки нефти и нефтепродуктов, компании«Транснефть» - АО «Транснефть-Приволга» - в этом году завершило модернизацию своего филиала - Центральной базы производственного обслуживания (ЦБПО).Сегодня это структурное подразделение, расположенное под Новокуйбышевском, обеспечивает продукцией машиностроения объекты системы «Транснефть». В результате модернизации объемы, номенклатура и качество продукции выросли, а производство стало более инновационным и высокотехнологичным.

От бонов до «Волжанки»

На площади более 7,5 тысячи квадратных метров коллектив ЦБПО производит 216 видов продукции. Гордость предприятия - машина безогневой резки труб «Волжанка» в четырех модификациях, позволяющая безопасно выполнять ремонт дефектных участков нефтепроводов. Создатели «Волжанки» - специалисты ЦБПО - гарантируют надежную и высокоточную работу оборудования в различных климатических условиях.

Здесь изготавливают трубопроводы из гибких плоскосворачиваемых рукавов и установки для сворачивания и разворачивания, ледорезные установки, боновые заграждения для подводных переходов, мягкие эластичные резервуары, широкая номенклатура резинотехнических изделий.

- Современное оборудование требует высокой точности в изготовлении - наш станочный парк укомплектован передовой техникой, в том числе с числовым программным управлением, - говорит директор ЦБПО Александр Кононенко. - А главный залог успеха - высококвалифицированный персонал, позволяющий выполнять задачи любой сложности. Мы производим более 30 тысяч изделий в год - по сравнению с 2009 годом объем вырос более чем в три раза.

После модернизации улучшились не только показатели, но и условия труда. Фото АО «Транснефть — Приволга».

Постоянно вводятся в производство новые виды продукции. Например, в текущем году налажено производство пневматического сверлильного устройства «СПИН», позволяющего выполнять дистанционное сверление отверстий в нефтепроводе, а значит, обеспечить безопасность работника. Продукция ЦБПО подвергается обязательной сертификации на соответствие ТУ.

Нужна производительность? Модернизируй!

Для любого производства важно качество готового продукта. В решении этой задачи поможет модернизация и обновление мощностей. Только за последние два года на ЦБПО реализовано несколько крупных проектов: смонтирована система кондиционирования ремонтно-механического цеха, введены в эксплуатацию склад материалов, корпуса окрасочных и сварочных работ. Кроме того, проведены капитальный ремонт производственного корпуса и благоустройство территории.

Сварочный корпус входит в основную производственную цепочку ЦБПО. Здесь выполняется как начальная обработка материалов (резка, сварка и предварительная сборка отдельных узлов), так и окончательные сборочные операции. Объект сдан в эксплуатацию год назад, и за это время производительность заготовительных работ выросла в два раза.

План ремонта и модернизации объектов нефтепроводной отрасли рассчитан на годы вперед. Это требует повышенной отдачи и от ЦБПО.

Солнечная электростанция ежегодно дает ЦБПО 42% потребляемой энергии. Фото АО «Транснефть — Приволга».

Энергия солнца - на службу экономике и экологии

Для решения любых производственных задач требуется не только желание, умение и энергичность людей, но и огромное количество энергии электрической. На ЦБПО этот вопрос решили прогрессивно: в феврале прошлого года здесь ввели в эксплуатацию фотоэлектрическую систему энергоснабжения (ФЭС) мощностью 252 кВт.Монтаж солнечной электростанции начался в августе 2018 года, который был объявленв «Транснефти» Годом энергосбережения.На ЦБПО установили отечественные солнечные модули, произведенные по гетероструктурной технологии. Она предусматривает использование нового поколения кремниевых солнечных элементов, отличающихся высоким КПД и широким температурным диапазоном использования. Фотоэлектрическая система размещена на площади почти полторы тысячи квадратных метров, а ее деятельность контролирует со своего рабочего места главный энергетик ЦБПО.

- Решение об устройстве ФЭС было принято для снижения потребления покупной электроэнергии, - рассказал главный энергетик ЦБПО АО «Транснефть-Приволга» ЕвгенийБорзов. - Сегодня солнечная электростанция дает нам до 42% потребляемой энергии в год. Соответственно, это позволило и снизить себестоимость выпускаемой продукции.

Срок эксплуатации солнечных панелей составит 25-30 лет. Все это время предприятие будет получать почти половину требуемой энергии без сжигания топлива, а значит, исключит выбросы углекислого газа в атмосферу. Строительство солнечной электростанции поддерживает имидж компании не только как энергосберегающей, но и экологическиответственной. Энергия есть, выбросов нет.