Инженер - массажист и гендиректор - резчик по дереву: пять историй людей, которые кардинально поменяли жизнь

Сергей Пимахин решил, что больше не хочет быть в системе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уходящий год стал поводом для многих переосмыслить свою профессиональную деятельность, поменять её или задуматься об этом. Мы собрали пять вдохновляющих историй о людях, которые сменили профессию во взрослом возрасте в разное время, некоторые даже в один из самых сложных для бизнеса периодов — весной этого года. Они делятся советами, как найти свой путь и рассказывают, как отразилась на их работе пандемия.

Наталья Ибо признается, что ситуация с коронавирусом подтолкнула ее к решению Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Наталья Ибо, делопроизводитель/массажист

Можно сказать, что ситуация с коронавирусом сыграла мне на руку и подтолкнула к переменам. Я раздумывала о смене профессии, просчитывала разные варианты. Мне 44 года, по образованию я инженер-теплоэнергетик, последние шесть лет работаю делопроизводителем. Весь день в офисе с бумагами, за компьютером – работа интересная, но мне захотелось обучиться чему-то новому, необычному для меня. Я всегда интересовалась вопросами здоровья, активного образа жизни, захотелось больше двигаться, делать что-то руками. Всё это в себе сочетает массаж, и я решила, что нужно идти учиться. Когда весной ввели ограничения, я сначала загрустила: придётся отложить свои планы в долгий ящик. Но школа, которую я присмотрела, организовала индивидуальное обучение по цене группового. Это был уникальный шанс. Решение приняла в один день. Сейчас у меня уже пять сертификатов по разным техникам массажа. Да, этот год непростой, но он дает и возможности. Многие образовательные курсы стали доступней, да и времени на освоение новых знаний оказалось больше.

Я не бросилась в новую профессию с головой, до сих пор продолжаю работать в офисе на полставки. В самом начале вообще было страшно. Страшно начинать что-то новое в 44 года, боялась, что потрачу время и деньги, а ничего не получится, что не будет спроса, что откроется что-то такое в профессии, что мне категорически не понравится... Но еще на стадии обучения я поняла, что это мое! После получения сертификата сразу появились первые заказчики и первые результаты не заставили себя ждать. Я видела счастливые глаза моих клиентов, их расслабленные улыбки после массажа, как улучшается их самочувствие, здоровье, фигура. Меня это очень вдохновляет и подстегивает идти дальше к новым знаниям, вершинам. В работе с клиентами иногда возникают не то что сложности, а скорее приходится сталкиваться с завышенными ожиданиями. Тут важно вежливо объяснить клиенту, что только от массажа, например, нельзя похудеть на 10 и более кг, избавиться от проблем со здоровьем за один сеанс невозможно – нужен комплексный подход и т.д. И когда мы начинаем работать, то все сомнения отпадают сами собой.

Я не рассчитывала, что начну заниматься массажем и сразу заработаю миллион. Думаю, доход будет расти постепенно по мере освоения новых знаний, пополнения клиентской базы. Пока мне важнее, что у меня снова горят глаза, есть желание помогать людям, хочу развиваться и расти дальше, я нашла дело, в которое влюблена.

Мужчина понял, что должен делать то, что приносит удовлетворение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сергей Пимахин, заместитель генерального директора/резчик по дереву

Свою деятельность я начинал в гараже — колыбель многих страртапов. Холодно, тесно, неудобно. Десять лет назад я уволился с должности заместителя генерального директора. Ушёл в никуда. Знал только, что не хочу больше быть в системе, пришло время работать на себя. Я даже не решил, чем конкретно буду заниматься, но тянуло к дереву. По образованию я авиационный инженер, имеется и начальное художественное образование. Мальчишками нас водили рисовать наличники самарских домиков. Тогда я не обращал на это особого внимания, а вот когда пришел свой час, этот опыт вспомнился. Изучил рынок, понял, что спрос на это есть — люди строят дома в русском стиле, а вот мастеров практически нет. Я не готовился финансово к увольнению, поэтому мой стартовый капитал был 58 тысяч — столько дают в службе занятости на открытие своего дела.

Первое время было сложно. Не было портфолио, отзывов. Но я был готов к трудностям и решил не сдаваться. Постепенно дело начало идти в гору, я оборудовал мастерскую, появлялись клиенты, некоторые очень интересные и важные для меня. Горжусь, что работаю с заказами от движения Том Сойер фест, которое занимается реконструкцией старых домов в Самаре и других городах. Этот год очень тяжелый. Так много заказов, что передохнуть некогда. Видимо, многие не поехали в отпуск и решили сосредоточиться на благоустройстве своего жилья. Тем, кто задумывается о смене деятельности, я советую не бояться и не откладывать это в долгий ящик. Ведь чем больше терпишь на нелюбимой работе, тем больше тратишь энергии и тем меньше сил остается, чтобы начать что-то свое. Страшно отправляться в свободное плавание? Тут важно вспомнить, что стабильность, которая есть в работе по найму, иллюзорна. В любой момент может подойти руководитель и сказать: «Что-то глаза у тебя не горят. Пожалуй, нам нужен другой сотрудник». Когда работаешь на себя, то хотя бы понимаешь, что результат пропорционален вложенным усилиям. Будут случаться моменты затишья, но тут важно не паниковать, а продумывать свои следующие шаги. Я верю, что если выбрать действительно свой путь, то никакие силы не заставят вас с него свернуть.

Путь Инги Пеннер в фотографию начинался с того, что она сама любила позировать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Инга Пеннер, шеф-редактор новостей, телеведущая/фотограф

На телевидении я проработала 20 лет, фотографией увлеклась пять лет назад. В какой-то момент сосуществование моей работы и хобби можно было сравнить с историей, когда спокойствие в стабильном браке нарушает новый страстный роман. Кажется, что отношения, в которые столько вложено, стоит поддерживать. Как-то перезагрузиться, посмотреть по-новому, чтобы снова полюбить, но ничего не получалось. Поэтому весной я уволилась. Ситуация с пандемией осложнила решение: общий тревожный фон давал о себе знать. Но уж очень хотелось снова кайфа от работы, полного погружения. Я не планировала ограничить свою деятельность только фотографией. Пока я смотрела вакансии тележурналиста в столице, в этой сфере у меня появлялись заказы. Но заявок на съемку оказалось настолько много, что в какой-то момент совмещать оказалось невозможно. Я разместила пост в соц.сетях, что больше не работаю на телевидении и открыта для новых съемок в любое время. Результат превзошел мои ожидания. Предложения поработать сыпятся одно за другим. Я рада, что чаша весов склонилась именно в сторону фотографии, потому что именно от этого у меня сейчас горят глаза.

Если говорить о моем пути в фотографию, то он начался с того, что я сама любила позировать. Иногда снимала подруг, и им нравилось, возила камеру в путешествия. Пять лет назад в моей жизни случился переломный момент. Размышляла о том, что мне хочется делать, что стоит привнести в жизнь. Знакомый подкинул мысль насчёт фотошколы. Мне это было интересно, но спотыкалась о мысль, что фотография сейчас слишком доступна, и профессия обесценивается. Тем не менее я отучилась, и самым важным в этом образовании оказалось то, что в течение нескольких месяцев я практически не выпускала камеру из рук. Делала все домашние задания, снимала ежедневно и без этого уже не мыслила себя. Фотоаппарат стал частью меня.

Уважаемый мной коллега на телевидении говорил: «Сделай шаг в сторону, и перед тобой откроется вся Вселенная». Тем, кто решил поменять свою жизнь, я советую не бояться этого, но при этом не забывать, что прыгать в неизвестность лучше с парашютом. В случае со сменой работы стоит сделать сбережения, которые позволят в новой в профессии адаптироваться.

Катерина Крут захотела помогать людям решать их проблемы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Катерина Крут, руководитель IT компании/регрессолог

1100 часов погружений в прошлые жизни для восстановления здоровья и счастья — таков мой результат на сегодняшний день. Я была руководителем IT компании, но 2,5 года назад начала путь регрессолога — специалиста, который работает на стыке эзотерики и психологии и помогает людям решать их проблемы. Отсутствие партнера для жизни и бизнеса, болезни, неудачи, серьезные неурядицы в семье, травмы — первопричина кроется в прошлых жизнях или на их стыке. При помощи ассистента я погружаю человека в транс и задаю ему вопросы, которые направляют к поиску ключевого момента в прошлом, ведущего к проблемам, не дающим жить счастливо и быть здоровым. Это как в медицине: лечение только симптомов бессмысленно, нужно знать, что их вызывает, тогда появляется реальный шанс исцелиться.

На моих сеансах были люди, которые жили миллиарды лет назад. Да, история человека на Земле началась задолго до того, как сейчас принято считать. Случалось такое, что обнаруживались и известные личности. Например, Екатерина Валуа, которая была женой английского короля Генриха V. Он с ней плохо обращался, как итог — у женщины проблемы со здоровьем в этой жизни, от которых она избавилась только после сеансов со мной. К этой деятельности я пришла через свою боль. Какое-то время у меня были сложные чувства к старшей дочери. Я удивлялась, откуда берутся эмоции с примесью негатива, ведь ребёнок желанный и любимый! Я испробовала много способов и в итоге обратилась к регрессологии. Выяснилось, что много жизней назад моя дочь была моей матерью. Я была её пятым ребенком, который умер после варварского средневекового аборта. Как только я узнала это, я проработала ситуацию при помощи той технологии, которой теперь помогаю людям. Я прошла этот путь, и теперь у нас чудесные отношения!

В этом году я перенесла свою работу в онлайн. Подтолкнули, конечно же, всем известные события. Но я считаю, что только выиграла от этого: выяснилось, что воздействие на человека происходит лучше, если мой голос он слышит через наушники. Плюс, я расширила географию. Работаю теперь с людьми из разных стран, это очень интересный опыт. Сеанс стоит 215 долларов и длится примерно 4 часа. Несмотря на то, что это дороже приема у обычного психолога, недостатка в клиентах у меня нет, всё расписано уже до конца января. Подытоживая, хочу сказать, что очень важно постоянно задавать себе вопрос, чем именно вы хотите заниматься, что вам по душе. Если появилась пауза в привычной активности — в моем случае это был декрет, то нужно использовать её эффективно, научиться чему-то новому, переосознать, какое дело вам приносит больше удовольствия и наконец-то заняться им. Это не повод лениться или впадать в депрессию, это возможность проанализировать свои жизнь и начать с чистого листа.

Офелия Тихонова уходила с офисной работы постепенно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Офелия Тихонова, дизайнер полиграфии/дизайнер одежды

Так случилось, что профессию я поменяла в возрасте, который принято считать трансформационным — в 33 года. До этого работала дизайнером полиграфии в газете, но конструировать одежду было мечтой детства.

Ещё в студенчестве я шила себе что-то — на мой размер одежда была только в «Детском мире», и ассортимент меня не радовал; иногда обращались подруги. Первые серьёзные заказы появились, когда я увлеклась танцами. Это было направление трайбл. Костюмы для него эклектичные, с большим количеством элементов. Шила для себя, девушки говорили «вау!» и просили сценические образы и себе. Мне приятно, что в этой сфере многие мне полностью доверяют как дизайнеру: костюм разрабатываю и воплощаю полностью на свой вкус.

С офисной работы я уходила постепенно. Уволилась тогда, когда заказов появилось так много, что совмещать две работы и учёбу уже не получалось. В самом начале новой деятельности я решила получить образование технолога-конструктора. После получения диплома даже какое-то время поработала в ателье. Слышала от коллег, что люди обращались с необычными просьбами. Например, починить любимые трусы. Захаживала девушка, которая любила обнажиться полностью, выйти из-за ширмы и заявить: «Я готова! Замеряйте меня, замеряйте!».

Про себя могу сказать, что со сложными клиентами работать не приходилось. Мне очень помогает интуиция. Еще на этапе переписки могу понять, если человек конфликтный, негативный и отказываю. Всех денег, как говорится, не заработаешь, а свои нервы и впустую потраченное время жалко. В этом преимущество работы фрилансера: можно выбирать, с кем работать. И когда. Правда, я организовала себе традиционный рабочий график. Это нужно, потому что стоит мне увлечься, то забываю о времени, сне и еде. За машинкой могу просидеть сутки напролет.

Помню, когда уходила с прежней работы, были страхи. Один из них — это отсутствие стабильного дохода, «получки раз в месяц» и понимание, что всё только в моих руках. Прошло семь лет, как я сменила профессию. Хочу сказать, что работать на себя лучше! Даже в этом году я не изменила свое мнение, хотя сложности, конечно, были.