В Казани поймали «поволжского маньяка», убившего более 30 пенсионерок

Радик Тагиров дал признательные показания Фото: соцсети

Громкое задержание провернули правоохранители в Казани. Они поймали предполагаемого «Поволжского маньяка», которому приписывают более 30 убийств пожилых женщин в ПФО и на Урале. Задержанный — 38-летний местный житель Радик Тагиров — сейчас дает показания.

Расследованием уголовного дела занимается центральный аппарат Следственного комитета России. Они искали серийного убийцу почти десять лет. По имеющейся информации, он с 2011 года стал убивать женщин от 75 до 90 лет, одиноких и проживающих в «хрущевках». За период с 2011 по 2012 годы похожих расправ было совершено от 25 до 32.

— Мужчина под видом социального работника проникал в их квартиры, убивал и забирал драгоценности. Гастролировал из города в город. Несколько убийств совершил и в Самарской области, — сообщили «КП-Самара» следователи.

За поимку злодея обещали три миллиона рублей. В какой-то момент он «залег на дно», но сейчас, видимо, у сыщиков появились новые зацепки. По имеющимся сведениям, в материалах дела есть биологические следы, совпавшие по характеристикам с Радиком. В МВД и СК задержание пока не комментируют, но и не опровергают его.

Напомним, что ранее подозреваемым в убийствах, которые приписывали «поволжскому маньяку» был Павел Шайахметов. Его задержали в Самаре, где и отдали под суд. На первом заседании мужчина заявил, что он никакой не маньяк. В этот же день Павел покончил с собой в конвойном помещении.

Разбирательства по делу Тагирова продолжаются. Вполне вероятно, что в ходе расследования будут выявлены новые преступления, к которым он может иметь отношение. «Комсомолка» следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Он убил 32 бабушки»: За поимку «поволжского маньяка» нижегородцам пообещали 3 миллиона рублей

Серийный убийца орудовал в Поволжье и на Урале в 2011-2012 годах (подробности)