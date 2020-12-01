«Карамели будут еще лучше!»: в Самарской области модернизировали производство еще на одной кондитерской фабрике

Улучшили эргономику рабочих мест и перепланировали цех. Фото: Министерство промышленности и торговли Самарской области

Карамели, вафельные конфеты, зефир и восточные сладости - всего на тольяттинской кондитерской фабрике «СлаСти» 12 производственных линий. Продукцию компании любят и ценят не только в Самарской области, но и за пределами России. Сладости, произведенные в Тольятти, продают в 14 стран мира, в том числе в Монголию и Китай. Но, как и на многих предприятиях с 20-летней истории, организация производства на некоторых линиях фабрики «СлаСти» требовала пересмотра. К примеру, на участке по производству мини-карамели еще полгода назад было много потерь. Леденцы ломались и в фантики заворачивались с большой неохотой. На помощь пришли эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области. Так кондитерская фабрика стала участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Всего на фабрике 12 производственных линий. Фото: Министерство промышленности и торговли Самарской области

Найти и улучшить

Самарская область стала участником нацпроекта в числе первых. В 2019 году наша губерния вошла в число регионов-лидеров по реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Сегодня уже 85 средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики региона включились в проект. Это на одно больше, чем планировалось вовлечь в 2020 году.

На 48 предприятиях реализованы пилотные проекты по внедрению инструментов бережливого производства, причем на лучших из них рост производительности труда достиг 48%. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что рост производительности труда на предприятиях губернии - ключевой элемент опережающего экономического развития. В целом на предприятиях Самарской области, принявших участие в проекте, удалось добиться снижения времени протекания процессов на 47 % . Выработка увеличилась на 133 %. В половину снижены объемы незавершенного производства.

В числе тех предприятий, что улучшили свои показатели благодаря проекту, как раз АО «СлаСти». Эксперты регионального центра компетенций помогли увидеть точки роста на линии по производству мини-карамели. Низкая загрузка персонала, излишние движение на флоупаках, брак на штамповке и на инспекции, излишние запасы сырья, сложности в упаковке - все эти проблемы удалось решить внутренними ресурсами предприятия при помощи экспертов.

Специалистам кондитерской фабрики заместитель РЦК Евгения Шабанова вручила Почетные грамоты. Фото: Министерство промышленности и торговли Самарской области

- В данных проектах все зависит от команды, если люди видят в этом перспективу и хотят этим заниматься, то проекты, на самом деле, получаются очень успешные, - отметил руководитель проекта Регионального центра компетенций Олег Буданов. - Здесь улучшили эргономику рабочих мест и перепланировали цех: сотрудники стали перемещаться свободно, а не между оборудованием, производительность труда выросла на 33%, на столько же снизился брак. Незавершенное производство упало до нуля. Экономический эффект составил 1.5 миллиона в год.

Работу сотрудников на данной линии стандартизировали, ввели дополнительное оборудование на упаковку, разработали график планово-предупредительного ремонта, оптимизировали запасы комплектующих для ремонта, модернизировали штамповку, расширили площадь упаковки, ввели дополнительное оборудование для упаковки карамели, определили максимум и минимум запасов сырья.

- Конечно же, как и любое другое предприятие, мы намерены увеличивать наши объемы, увеличивать качество нашей продукции и достойно представлять нашу область на рынках других стран, - заявил генеральный директор кондитерской фабрики Анатолий Конотоп.

Останавливаться на достигнутых результатах на фабрике не намерены. Фото: Министерство промышленности и торговли Самарской области

Эффект на лицо

Участие в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» позволяет предприятиям внедрить и адаптировать процесс целеполагания и мотивации сотрудников на достижение целей, оптимизировать производственные и офисные процессы с помощью инструментов бережливого производства, сформировать систему проектного управления и создать инфраструктуру для внедрения культуры постоянных улучшений. Кроме того, благодаря проекту сотрудники предприятий могут пройти обучение и стать тренерами для последующей передачи знаний. Предприятия-участники проходят сертификацию ФЦК для последующего обращения за займом на реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда. В последующем компании могут обратиться в Фонд развития промышленности за займом по программе «Повышение производительности труда» под 1% годовых.

- Участие предприятий в национальном проекте способствует увеличению объемов отгруженной продукции, снижению себестоимости выпускаемой продукции, увеличению прибыли и тем самым увеличению налогооблагаемой базы, что, несомненно, положительно сказывается и на экономике региона, - рассказал руководитель управления министерства промышленности и торговли Самарской области Алексей Окунев. - Календарный год еще не закончился, а Самарская область уже достигла практически всех установленных для региона 15 показателей при реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Наиболее отличившимся специалистам кондитерской фабрики заместитель РЦК Евгения Шабанова вручила Почетные грамоты министерства, благодарственные письма РЦК поблагодарив за отличный результат.

Узнать, какие предприятия могут включиться в проект, а также подать заявку можно на сайте производительность.рф.