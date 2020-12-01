Зима в регионе начинается с морозов, а первый месяц будет достаточно бесснежным. Об этом говорит прогноз - какой будет погода в Самаре на декабрь 2020 года. Первая неделя декабря будет аномально холодной - среднесуточная температура окажется ниже климатической нормы примерно на 9 градусов.

- Отсутствие облаков на небе и ослабление ветра приведут к радиационному выхолаживанию воздушной массы - календарная зима начнётся сухой морозной погодой, - рассказывает синоптик Приволжского УГМС Галина Овечкина.

В российском гидрометцентре также рассказали, что в декабре на территории региона ожидается дефицит осадков: снежного декабря ждать не стоит. Вероятность осадков по мнению синоптиков по крайней мере в первую неделю равна нолю. Впрочем, радует, что снег уже выпал и серости в первом зимнем месяце не будет.

Также в начале декабря будет гололедица - скользкие дороги это повод быть осторожнее и внимательнее относиться к собственному здоровью. Уже ночью в среду ночью температура опустится до -25 градусов. Синоптики аже объявили желтый уровень опасности из-за морозов и просят жителей региона быть внимательнее, утепляться при выходе на улицу и следить не только за своим самочувствием, но и за близкими людьми, особенно пожилыми и детьми.

До 6 декабря дневная температура будет колебаться от -12 до -16. Ветер будет дуть сначала восточный, потом юго-восточный.

Народные приметы о погоде в декабре

Наши предки были наблюдательны и соотносили природные явления друг с другом. Сегодня эти приметы помогут быть готовыми к изменениям погоды. Например, одна из них гласит, что ясный декабрь предвещает неурожай в следующем году, сухой же первый месяц зимы говорит о том, что будет мало дождей летом и весной.

Стоит самарцам приглядываться и к птицам: прилетевшие снегири предвещают теплую зиму.