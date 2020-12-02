В области снижается заболеваемость ВИЧ

Еще несколько лет назад Самарская область входила в пятерку лидеров по ВИЧ-заболеваемости. Фото: Shutterstock

НАУЧИЛИСЬ КОНТРОЛИРОВАТЬ

Еще несколько лет назад Самарская область входила в пятерку лидеров по ВИЧ-заболеваемости. Сегодня регион по этому показателю находится на 15 месте в стране. - Несмотря на то, что наша область все еще относится к регионам с высоким уровнем распространения ВИЧ, мы отмечаем положительные тенденции, - рассказывает главный врач Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИДом, к.м.н. Оксана Чернова. - За последние 3 года заболеваемость ВИЧ в Самарской области снизилась на 12 %. Из 35 тысяч заболевших на диспансерном учете у нас состоят 34 тысячи людей. При этом лечебную терапию получают 80% пациентов. Для региона это большой прорыв. Мы находимся в лидерах по охвату терапией (для сравнения по стране этот показатель равен 70-75%). Своевременно выявленное заболевание и назначенное лечение позволяет сохранить качество жизни человеку, увеличить продолжительность его жизни. Мы научились контролировать ВИЧ-инфекцию, сегодня это хроническое инфекционное заболевание, с которым можно жить очень долго. Специалисты отмечают, что значительно снизилась и заболеваемость среди детей первого года жизни (чьи матери больны ВИЧ). Если в 2000-х гг заболевание передавалось 40% малышей, то сейчас лишь в 1-2% случаев. По-прежнему в зоне риска те, кто практикует незащищенный секс (80% случаев). Кроме того, вирус иммунодефицита передается через кровь и нестерильный медицинский инструмент (как правило, при инъекциях наркотиками) и во время беременности от ВИЧ позитивной женщины будущему ребенку. Большие опасения у врачей вызывает движение ВИЧ-диссидентов.

Чернова Оксана

- Мы сейчас много можем предложить людям, живущим с ВИЧ, для того, чтобы они, действительно, прожили полную, насыщенную жизнь и не теряли ее качество! - говорит главный врач Самарского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, к.м.н. Александр Муравец. - И как же обидно, что какая-то часть людей отказывается от этого и, что хуже, пытается утянуть за собой остальных. Десятилетия назад их аргументы, возможно, и могли иметь основания, но сегодня, когда настолько изменилось сами препараты, уменьшилось количество побочных эффектов и возросло качество жизни, это просто преступно! Особо циничным выглядят СПИД диссиденты, когда они вводят в заблуждение беременных женщин в плане профилактики передачи ВИЧ ребенку. Считаю, что в этом случае можно было бы подумать о разработке правовых механизмов воздействия.

Александр Муравец.

ЗНАТЬ СВОЙ СТАТУС - ЗНАЧИТ ЖИТЬ

Значительный вклад в борьбу с ВИЧ инфекцией вносят социально ориентированные НКО, которые сегодня активно сотрудничают с региональным Минздравом. - Мы - стараемся выстраивать системное взаимодействие , - рассказывает координатор проектов Самарского фонда социального развития «Время жить!» Ольга Лукашевич.- Не первый год проводим мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции в образовательных учреждениях, с ними заключено уже более 30 соглашений. Это не скучные лекции, а интерактивные занятия с молодежью, на которых наши тренеры рассказывают о проблемах ВИЧ на доступном языке. Наибольшему риску инфицирования подвергаются и ключевые группы, в числе которых люди, употребляющие наркотики у другие категории, чье поведение делает их особенно уязвимыми.

Ольга Лукашевич

- Наш фонд проводит огромную работу в этом направлении, мы не только информируем, но и тестируем людей из групп риска, снимаем страх, недоверие и помогаем дойти до медицинских учреждений, - говорит консультант Общественно-просветительского фонда «Надежда» Мария Чекрыгина. Такой мультидисциплинарный подход в профилактике ВИЧ дает результаты. Число людей, стоящих на диспансерном учете, за 3 года увеличилось на 6%. А число с положительным статусом среди подростков и молодежи, наоборот, значительно сократилось. В начале нулевых ВИЧ-инфицированных среди людей от 15 до 25 лет достигало почти 50%, а сегодня эта цифра держится в районе от 2 - 4 %.

Мария Чекрыгина

- Сейчас мы наблюдаем старение ВИЧ-инфекции, - уточняет Оксана Чернова. Наши пациенты - люди в возрасте 35 - 45 лет, многие ближе к 50. Есть даже люди, которые старше 60-65 лет. В канун Всемирного дня борьбы со СПИДом врачи призывают каждого человека к гражданской ответственности. Важно ежегодно тестироваться на ВИЧ. Ведь знать свой статус - значит жить!