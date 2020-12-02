«Мастера гостеприимства»: студенты из Самары смогут выиграть 1,5 миллионные гранты

Фото: предоставлено партнерами конкурса

Стать участниками всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» смогут самарские студенты. Победители не только получат шанс выиграть грант на реализацию своего проекта в размере до 1,5 млн рублей, но и получить привилегии при поступлении на профильные направления в магистратуру, получить в качестве наставников ведущих экспертов отрасли, в том числе победителей конкурса «Лидеры России».

В этом году конкурс в рамках проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» проходит во второй раз. Он проводится партнерстве с Ростуризмом, Росмолодежью и Общенациональным союзом индустрии гостеприимства (ОСИГ).

Так, в новом сезоне запущен специальный трек – «Мастера гостеприимства. Студенты», который призван выявлять лучшие студенческие инициативы, раскрывать потенциал молодежи в сфере туризма и гостеприимства в России.

- Одна из целей конкурса – формирование кадрового резерва для дальнейшего развития внутреннего туризма в России. Благодаря ему уже сейчас формируется новое профессиональное сообщество специалистов, способных предложить и воплотить в индустрии гостеприимства свежие идеи. Запуская студенческий трек, мы надеемся привлечь внимание самой креативной части общества, студенчества и молодежи, к сфере гостеприимства и развитию внутреннего туризма в нашей стране, – подчеркнул руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Евгений Малыгин.

Кроме того, по мнению организаторов, он должен сформировать новые традиции, повысить стандарты сервиса и престиж профессий индустрии. А участвовать в нем смогут участвовать как будущие представители туристической отрасли, которые сейчас только получают образование, так и молодые специалисты, совмещающие учебу с работой.

Конкурс будет идти в три этапа. Первый будет дистанционным, он пройдет в формате тестирования. Далее участники «студенческого трека» получат творческое задание и приступят к подготовке авторского проекта.

У студентов, показавших высокие результаты в дистанционном этапе, будет возможность принять участие в общероссийских форумах Росмолодежи, таких как «Территория смыслов», «Таврида», «Машук» и многие другие. А вот очный этап пройдет в четырех уникальных регионах России, расположенных в разных природных и климатических зонах. Они будут объявлены организаторами конкурса в конце текущего года. По результатам очных полуфиналов лучшие выйдут в финальную «битву мастеров».

И, кстати, во втором сезоне планируется увеличить число грантов для поддержки интересных проектов, чтобы в дальнейшем тиражировать наиболее интересные и эффективные идеи и практики по всей стране.

НАША СПРАВКА

В прошлом сезоне конкурс «Мастера гостеприимства» собрал почти 21 тысячу участников со всей страны, значительную часть из них составили представители студенчества. Молодыми финалистами стали 40 человек, 15 из них удостоены статуса победителя и получили гранты на реализацию собственных проектов. Так Семен Афанасьев получил поддержку на развитие туристической привлекательности Нарьян-Мара с помощью создания туристического маршрута с визуализацией «народных» названий зданий и районов города, Роман Богатырев при поддержке партнеров конкурса создаст единый туристический путеводитель для Орловской области, а Диана Сулейманова займется созданием школы краеведения в Оренбурге.

ВАЖНО! Подать заявку на участие в конкурсе до 15 января 2021 года может любой совершеннолетний гражданин России на сайте.