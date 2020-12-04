“Клиника эЛь”: качество и доступность

“Клиника эЛь” собрала в одном лечебном учреждении профессионалов, чьи компетенции охватывают 21 направление и 45 специальностей медицинской деятельности.

“Клиника эЛь” собрала в одном лечебном учреждении профессионалов, чьи компетенции охватывают 21 направление и 45 специальностей медицинской деятельности. Здесь можно получить спектр услуг в диапазоне от консультации узкого специалиста до полного медицинского обследования. В любом случае дело придется иметь с опытными врачами - специалистами самого высокого класса, кандидатами наук, преподавателями кафедр института «РЕАВИЗ» и СамГМУ. В команде “Клиники эЛь” доктора, за плечами которых по меньшей мере 10 лет практики. В правилах медицинских сотрудников клиники — систематическое прохождение курсов повышения квалификации, посещение тематических конференций и профильных форумов в России и за рубежом.

Наряду с профессионализмом команды, в приоритетах медицинского учреждения оперативность и безупречный сервис.

Сотрудники “Клиники эЛь” придерживаются комплексного подхода к вопросам здоровья и всегда работают на устранение причины патологий. Учреждение оснащено передовым медицинским оборудованием, обеспечивающим безопасность исследований и высокую точность их результатов. На базе клиники проводятся диагностические исследования с привлечением инновационной технической базы и услуг современной лаборатории ИНВИТРО.

«Клиника эЛь» предлагает медицинские услуги по таким направлениям, как диагностика и лечение заболеваний (урология, физиотерапия, гинекология, терапия и гастроэнтерология), восстановительная и эстетическая медицина. Отдельно следует упомянуть стоматологическую практику, которая охватывает весь возможный набор услуг хирургической, ортопедической и терапевтической стоматологии.

Благодаря “Клиники эЛь”, жители Кинельского и более удаленных от регионального центра районов могут получить качественную медицинскую помощь, не тратя лишнее время, деньги и силы на посещение похожих многопрофильных заведений Самары. Более того, клиника предлагает ряд уникальных в масштабах района процедур.

“Клинику эЛь” можно смело назвать семейной - ее выбирают дети и внуки пациентов, приходивших сюда еще 16 лет назад. Как социально ответственное учреждение, клиника выступает инициатором и участником благотворительных акций, отдельное внимание уделяя заботе о подрастающем поколении.

КАК НАЙТИ

г. Кинель, ул. Ватутина, д. 2

тел.: 8 (846 63) 6-17-27

8 (960) 818-48-84

Сайт: http://el-clinic.ru/

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