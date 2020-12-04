На места пожара в жилом доме обнаружено двое погибших
В Самаре в пятницу, 4 декабря, произошел пожар в жилом доме в исторической части города. По данным ГУ МЧС России по Самарской области, горел двухэтажный жилой дом на улице Вилоновской.
Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 14:54. Пожарные незамедлительно выехали на место по повышенному рангу выезда. Площадь пожара составила 200 кв. метров, сохранялась угроза распространения. Вокруг горящего дома располагаются новые современные высотки.
Пожар в жилом доме в историческом центре Самары
Сразу же был эвакуирован один человек, ему оказывалась помощь. Пожарные приступили к ликвидации возгорания. В итоге в 15:41 пожар локализовали на площади в 350 кв. метров.
На месте работают 108 человек и 45 единиц техники. На месте происшествия обнаружили двоих погибших, предположительно, женщин.
С пожара был эвакуирован 1 человек
Сейчас пожарные продолжают работу на месте, причины и все последствия произошедшего еще предстоит установить. Информация о пожаре обновляется.
На месте происшествия работает заместитель прокурора области Шевцов Андрей, представители аппарата прокуратуры области.
Ранее пожар произошел в жилом доме на улице Пионерской. По имеющимся данным, дом был облит лакокрасочными средствами. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.