На места пожара в жилом доме обнаружено двое погибших

В Самаре в пятницу, 4 декабря, произошел пожар в жилом доме в исторической части города. По данным ГУ МЧС России по Самарской области, горел двухэтажный жилой дом на улице Вилоновской.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 14:54. Пожарные незамедлительно выехали на место по повышенному рангу выезда. Площадь пожара составила 200 кв. метров, сохранялась угроза распространения. Вокруг горящего дома располагаются новые современные высотки.

Пожар в жилом доме в историческом центре Самары

Сразу же был эвакуирован один человек, ему оказывалась помощь. Пожарные приступили к ликвидации возгорания. В итоге в 15:41 пожар локализовали на площади в 350 кв. метров.

На месте работают 108 человек и 45 единиц техники. На месте происшествия обнаружили двоих погибших, предположительно, женщин.

С пожара был эвакуирован 1 человек

Сейчас пожарные продолжают работу на месте, причины и все последствия произошедшего еще предстоит установить. Информация о пожаре обновляется.

На месте происшествия работает заместитель прокурора области Шевцов Андрей, представители аппарата прокуратуры области.

Ранее пожар произошел в жилом доме на улице Пионерской. По имеющимся данным, дом был облит лакокрасочными средствами. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.