В Самаре мужчина убил соседку по коммуналке, которая требовала с него денег за свет

Погибшая женщина много путешествовала, ее друзья и близкие до сих пор переживают из-за ее смерти Фото: Соцсети

Михаил и Ольга (имена героев этой истории изменены) друг друга почему-то невзлюбили сразу, и жизнь в коммуналке для них превратилась в самый настоящий ад.

- Она буквально выживала меня: писала жалобы во все инстанции, якобы я за «коммуналку» не плачу. На самом деле долгов у меня не было, а за свет она мне счета по какому-то своему усмотрению пыталась выставлять. Я без документов и квитанций платить не собирался – потом же ничего никому не докажешь, - объяснял свою позицию позже в суде Михаил. – В тот вечер я домой приехал уже около 11 вечера, смотрю: света в окнах нет, спит, наверное, значит, надо тихо вести себя. Но только зашел в общий коридор, как она из комнаты своей выскочила – и давай орать и руками махать. «Ты мне денег должен! 500 рублей! Сейчас же отдавай!» А потом схватила меня за бороду. Я, конечно, разозлился, начал ее бить. Что делал – не помню. Очнулся уже в нее в комнате: она лежит на полу, я ее трясу за шею и ору «Как же ты всех достала!».

Мужчина не стал проверять, жива ли жертва, «Скорую помощь» тоже не вызвал, но ночевать с ней в одной квартире не стал. Вышел на улицу, залез в машину, выпил коньяк, который покупал для амурных похождений, и крепко заснул. Когда проснулся, с утра съездил к одной любовнице, позавтракал, переоделся. Заехал ко второй любовнице, попросил постирать ее ту одежду, в которой был ночью. На вещах была кровь, но он объяснил это тем, что, когда ночью таксовал, ему попался вздорный и драчливый клиент.

Когда тело обнаружили и Михаила вызывали на допрос, он отрицал, что был в квартире в тот вечер. А когда дело дошло до детектора лжи, напился успокоительных, чтобы обмануть прибор. Но при очередном допросе нервы не выдержали, мужчина рассказал, как все было и написал явку с повинной. Вскоре его отправили под суд.

- Мама действительно была вспыльчивой, но обычно в конфликт на пустом месте не вступала, - говорила в суде Ирина, дочка погибшей. – Я знаю, что у нее были какие-то разногласия с Михаилом, но подробностей не знаю, мама не рассказывала. Мы с ней вместе уже 12 лет как не живем, виделись раз в пару недель, этого более, чем достаточно.

Соседи и друзья погибшей знали чуть больше: у Михаила и Ольги был общий электрический счетчик. По счетам платила женщина, а сосед, по ее словам, отказывался давать денег, мотивируя это тем, что он там не живет.

- А однажды она пыталась сфотографировать его, чтобы доказать, что он там бывает, так он на нее набросился, заломил ей руку, вырвал телефон и зашвырнул его за шкаф, - рассказала суду Елена – подруга погибшей. – Она участковому на него жаловалась и в налоговую, но все без толку.

- Это меня она на телефон снимала, а не отца. Никто ей руку не заламывал, я просто попросил ее не мешать, когда мы выносили часть вещей для переезда, - изложил иную версию событий в суде Сергей – сын Михаила. – Отец вообще человек добрый и неконфликтный, он жил у какой-то женщины, и в этой квартире действительно почти не появлялся. А Ольга со странностями была: у нее на кухне, к примеру, были три банки, наполненные гайками и водой, на них были надписи «для мозга», «улучшает память» и что-то еще. Очень конфликтная дама была, не знаю, как с ней можно было ужиться.

Ленинский районный суд, изучив все материалы дела, Михаила признал виновным, но не в убийстве, как того хотело следствие, а умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей. За это его приговорили к четырем с половиной годам колонии строгого режима.

Прокуратура обжаловала этот приговор в Самарском областном суде, но и там судьи Михаилу «посочувствовали». Более того, судьи зачли ему в качестве смягчающего обстоятельства «противоправность поведения потерпевшей, которое стало поводом для совершения преступления». После этого мужчине «скостили» срок до 4 лет 4 месяцев лишения свободы.

Между тем, на страничке погибшей Ольги в соцсетях ее друзья и близкие продолжают выкладывать ее фотографии из путешествий, писать, как они скучают, и... проклинать Михаила за жестокую расправку над женщиной.

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