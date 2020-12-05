Иван Сергеев снова забил три мяча и оторвался в споре лучших голеадоров сезона Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В субботу 5 декабря «Крылья Советов» принимали на «Самара Арене» красноярский «Енисей». Игра 26 тура ОЛИМП-ФНЛ для обеих команд стала последней в 2020 году, который для хозяев получился не самым удачным. Впрочем, в этот раз они не сплоховали.

Уже на 2-й минуте «Крылья» могли открыть счет. Витюгов ворвался в штрафную, пробил, но Михаил Опарин сыграл надежно. На добивании был первым Сергеев, но ему помешали нанести акцентированный удар защитники.

На 5-й минуте Иван своих партнеров не подвел. После розыгрыша углового он получил от Ежова мяч на дальней штанге и открыл счет. 1-0!

Спустя еще 7 минут нападающий оформил дубль. Егор Голенков чуть ли ни с центра поля убежал по правому флангу, ворвался в штрафную, сделал передачу вдоль ворот, и Сергеев спокойно отправил круглого в сетку. 2-0!

Хозяева продолжили идти вперед, а подопечные Александра Алферова действовали на контратаках.

На 33-й минуте 33-й номер «КС» оформил хет-трик. В этот раз с правой бровки передачу делал Мехди Зеффан, а Сергеев точно подставил ногу. 3-0!

И тут же Ежов мог отличиться. Роман обокрал защитника, вышел один на один с Опариным и промахнулся. На 40-й минуте почти такой же момент был у Ломакина, но Ломаев спас ворота «Крыльев».

Во втором тайме футболисты «Енисея» были активны, но до острых ситуаций не доходило. Зато отличный шанс был у Голенкова. Он получил мяч на одиннадцатиметровой отметке, но отправил его выше. Вскоре гости все-таки создали момент, но Ломаев отразил опасный удар.

На 63-й минуте снова не повезло Голенкову. Он после подачи Зиньковского пробил головой с убойной позиции — над перекладиной. Затем шанс на покер имел Сергеев, но он чуть промахнулся из выгодного положения.

Когда казалось, что игра подуспокоилась, подопечные Игоря Осинькина опять забили. На 76-й минуте отличился Цыпченко, только появившийся на поле вместо Голенкова. Сергеев обокрал защитника, обыграл еще двоих и выкатил мяч Дмитрию. Тот, оказавшись перед пустыми воротами, был точен. 4-0!

Вскоре забил и Чернов — головой замкнул подачу Комбарова со штрафного. Но арбитр взятие ворот отменил — офсайд.

До финального свистка ничего интересного уже не произошло. Соперники спокойно доиграли матч. «Крылья» набирают 55 очков и ждут, как сыграют конкуренты.

Отметим, что Иван Сергеев уверенно возглавляет гонку лучших бомбардиров турнира. На его счету 22 гола. Сегодня он сделал четвертый хет-трик в сезоне.

Следующий матч у «Крыльев» крайне важный. 27 февраля 2021 года они едут в гости к «Нижнему Новгороду», который сейчас занимает первое место. Борьба за выход в РПЛ продолжается.