В Самарской области два человека погибли при падении крана с моста

Уголовное дело возбудили по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ Фото: предоставлено пресс-службой

Сегодня в 8.15 утра в Самарской области произошло ЧП: со строящегося моста в районе села Климовка прямо в воду упал гусеничный кран. По данным областного МЧС, речь идет о модели SENNEBOGEN 7700.

В результате три человека получили травмы различной степени тяжести, их увезли в больницу. Еще двое упали в воду. С большой долей вероятности они погибли. Весь день их тела искали при помощи водолазов. Сведений о том, что тела найдены, пока нет.

По каким причинам упал кран, пока никто не может предположить Фото: предоставлено пресс-службой

На месте происшествия в Шигонском районе сегодня работали 26 спасателей, к ликвидации последствий ЧП привлекли 12 единиц техники. Также туда выезжали следователи, к вечеру они сообщили о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст.216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

- Пока что нам известно следующее: кран упал с технологического моста через реку Волга, - рассказали последние новости корреспонденту "КП-Самара" в региональном Следственном комитете. - В результате происшествия двое мужчин погибли, их личности установлены, им было 53 года и 39 лет. Еще трое мужчин получили травмы, двоим из них сейчас оказывается медицинская помощь, третий от госпитализации отказался.

На месте ЧП сегодня работали спасатели, водолазы и следователи Фото: предоставлено пресс-службой

В МЧС России по Самарской области уточнили: да, тела не найдены, но поиски продолжатся, как только позволит световой день:

- Сегодня на месте работали водолазы Поискового-спасательной службы, завтра, 7 декабря поиск погибших будет продолжен, - пообещали в ведомстве.

Что стало причиной ЧП - чья-то халатность, пренебрежение мерами безопасности или техническая неисправность оборудования, а главное - кто в этом виноват и понесет ответственность за гибель двух человек - пока доподлинно не известно. Расследование будет вести следственный отдел Сызрани СУ СК РФ по Самарской области.