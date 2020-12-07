Переборщили с дезинфекцией? В бассейне в Астрахани произошло массовое отравление детей

Посетителям бассейна стало плохо от хлора ФОТО: СК "Динамо"

Серьезное ЧП сегодня утром, в понедельник 7 декабря, произошло в Астрахани. В местном спортивном комплексе «Динамо» на улице Трофимова зафиксировано массовое отравление. На месте работают экстренные службы, в обстоятельствах случившегося уже разбираются правоохранители.

— Сообщение о случившемся поступило оперативному дежурному в 9:15. Стало плохо людям, которые пришли заниматься в бассейн. Их состояние ухудшилось из-за превышения химической концентрации хлора при обработке воды, — рассказывают в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Пострадали 30 человек. Среди отравившихся есть дети. Некоторые смогли выбраться сами, 16 человек, среди которых 13 несовершеннолетних, пришлось эвакуировать.

Состояние потерпевших сейчас вызывает вопросы. Бригады скорой помощи и центра медицины катастроф доставили ребят, находившихся в бассейне комплекса, в детскую больницу имени Н.Н. Силищевой. Взрослых госпитализировали в городскую клиническую больницу № 3. У всех одинаковый предварительный диагноз — отравление.

Местные жители уже активно обсуждают происшествие. Все они сходятся на том, что сотрудники учреждения переборщили с дезинфекцией.

Как было на самом деле, предстоит выяснить специалистам. Сейчас к разбирательствам в обстоятельствах случившегося подключились следователи. Как стало известно журналистам «Комсомольской правды», они проводят проверку, по итогам будет принято процессуальное решение.