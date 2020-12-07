"Прут без масок, а нас штрафуют": охранник ТЦ откровенно рассказал о работе во время пандемии

Перед охраной торговых центров сттоит множество задач. Фото: предоставлено "Комсомолке"

- Молодой человек, масочку наденьте! - пытается остановить посетителя охранник торгового центра.

- Не надену, не имеете права! - парирует покупатель.

Ситуация типичная. Кто на что право имеет, рассказали сотрудник службы охраны ТЦ и адвокат палаты адвокатов Самарской области Ольга Белова. Это ситуации, когда охрана борется за ваше здоровье, вы бьетесь за свои права, а в итоге поплохеет всем.

ВЫ БЕЗ МАСКИ, А ШТРАФУЮТ НАС!

Посетитель не хочет надевать маску в ТЦ. Что делаете?

Охранник:

- Все постановления Роспотребнадзора учим наизусть. Вплоть до номера и даты, как армейский устав. Силой заставить надеть маску не можем. Только настоятельно порекомендовать и вызвать полицию. Росгвардия приезжает за несколько минут. Они не имеют право составить протокол, но могут задержать человека до приезда полиции, которая нарушителя оштрафует (в Самаре на тысячу рублей, в Москве на 4 тысячи. - Ред.) Но до этого редко доходит, обычно люди или надевают маску, либо уходят из ТЦ. А вот если мы не реагируем на нарушение, начальство нас штрафует на половину дневного заработка - это 1500 рублей.

Адвокат:

- Отсутствие маски не повод для применения силы охранником. Если после вы надели маску или покинул помещение - инцидент исчерпан. Но если посетитель ведет себя агрессивно или пытается пробежать мимо, внутрь ТЦ, то превентивные силовые меры со стороны охраны будут оправданы. Это прописано в законе "О частной детективной и охранной деятельности", но перед тем, как применить силу охранник, должен сообщить об этом нарушителю. Однако в какой мере можно применять физическую силу детально в законе не говорится. Если же посетитель накинется на охранника, и тому придется защищаться, волноваться не о чем. На сотрудника ЧОПа могут заявить после такой стычки, но велики шансы, что такую претеннзию можно легко будет оспорить. В принципе, и пара синяков у буйного посетителя, которого пришлось удерживать до приезда Росгвардии и полиции, большими проблемами не грозят, так как такие травмы не влекут за собой потерю трудоспособности.

Во время пандемии количество патрулей пришлось увеличить. Фото: предоставлено "Комсомолке"

ГРАДУС ГРАДУСУ РОЗНЬ

Посетитель не верит показаниям на термометре и требует измерить температуру своим. Ваши действия?

Охранник:

- У нас в торговом центре (ТЦ) температуру у посетителей измеряют только при входе в ресторанный дворик. Если человек настаивает, чтобы температуру ему меряли его собственным термометром, возражать не будем.

Адвокат:

- Если гражданин носит с собой термометр, ему никто не запретит измерить температуру своим, и если результат будет допустимым, его должны пропустить

КАК ОХРАННИКИ ЗАЩИЩАЮТСЯ ОТ КОРОНАВИРУСА?

Охранник:

- Маски нам выдают, перчатки надеваем в основном, когда ждем инспекцию. Форму стираем сами и никакого тестирования на коронавирус не проходим. С начала весны у нас ни одного случая "короны", только ОРВИ да грипп.

Часто ли приходят с проверками?

Охранник:

- Инспекции Роспотребнадзора регулярные, на отдельных арендаторов составляют протоколы за отсутствие санитайзеров, разметки, масок на продавцах или покупателях. А вот полицейские рейды по поиску нарушителей масочного режима в ТЦ - большая редкость.

В охране ТЦ работают олько лицензированные сотрудники ЧОПов. Фото: предоставлено "Комсомолке"

СЕЛ ЗА СТОЛИК – МОЖЕШЬ СНЯТЬ

Посетитель разгуливает по фудкорту без маски и заявляет, что вот-вот присядет поесть… Это нарушение?

Охранник:

- Передвигаться там посетитель обязан в маске. Снимать ее можно только за столиком. Если охранник видит нарушение и не реагирует, то его за это штрафуют. Поэтому мы попросим посетителя надеть маску. Если он после замечания уйдет - удерживать не будем, если не подчинится - вызовем росгвардию и полицию.

ВСЕ, ЧТО МОЖЕМ - ОТРУГАТЬ

Что делаете с подростками, которые гуляют по ТЦ?

Охранник:

- Нахождение несовершеннолетних в ТЦ без сопровождения взрослых запрещено. Все, что мы можем - это отругать. Полномочия есть у отдела полиции по делам несовершеннолетних, но они т в центр заходят нечасто. На «разборки» с детишками ходим по очереди, как на каторгу. Они качают права, кричат, что к несовершеннолетним мы не имеем права применять силу. Самые ушлые снимают на телефоны. А с другой стороны, мы, звери что ли, чтобы детей на мороз выгонять?

Адвокат:

- В случае нахождения в ТЦ несовершеннолетних охранник имеет право вывести их и сообщить отделу по делам несовершеннолетних. Полиция, если сочтет возможным, может забрать нарушителя в отделение и составить протокол

КОМПЕТЕНТНО

«Нужно больше людей!»

Константин Аникин, руководитель службы безопасности ТРК «Амбар», ТЦ «Гудок» и ТРК «Московский» в Самаре

- После введения коронавирусных ограничений службе собственной охраны и безопасности всех объектов торговли необходимо выполнять не только свои обычные функции, но и постановления Роспотребнадзора и губернатора. На это нужны дополнительные силы и средства – например, чтобы контролировать каждый вход. В результате число единовременно занятых на дежурстве сотрудников на наших объектах увеличилось на 30-40%. Они контролируют соблюдение масочного режима и нахождение несовершеннолетних на фудкортах. Полномочий выгнать нарушителей у сотрудников службы безопасности нет, но они могут вызвать полицию, а уже правоохранители составят протокол. Что касается магазинного воровства, то во время пандемии оно осталось на прежнем уровне. Хотя в целом, из-за увеличенного количества патрулей жизнь магазинных воришек осложнилась.