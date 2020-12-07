Где в Самаре зальют катки в 2020-2021 году: большие бесплатные ледовые площадки города и катки в соседнем дворе

В Самаре будет работать 120 бесплатных ледовых площадок во всех районах города. Фото: Иван ВИСЛОВ

На радость любителям коньков начало зимы уходящего 2020 года выдалось морозным. И коммунальные службы Самары в этом году как никогда рано начали заливать городские катки. Большинство ледовых площадок уже готово принимать любителей активного отдыха. Зимой этого года особенно важно проводить больше времени на свежем воздухе и укреплять иммунитет, поэтому в Самаре будет работать 120 бесплатных ледовых площадок во всех районах города. Рассказываем, где в Самаре зальют катки в 2020-2021 году и можно будет покататься бесплатно.

Каток на площади Куйбышева

Главный и самый большой каток нашего города по традиции открылся на площади Куйбышева. Специалисты муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз» тщательно подготовили территорию для ледовых полей – положили на асфальтовое покрытие специальное тканевое полотно, которое будет предохранять лед от растрескивания. Заливка катка шла в несколько этапов, ведь толщина ледового слоя должна быть не менее 10 см толщиной.

Как обычно, на площади Куйбышева устроили две площадки: со стороны улицы Вилоновской – для массового катания, со стороны улицы Красноармейской - хоккейную калду.

В центре площади Куйбышева поставили несколько новогодних елок, планируется установка большого медиаэкрана, на котором будут транслироваться мультфильмы. На катке звучит музыка. Площадь украшена световыми гирляндами и большими новогодними светящимися инсталляциями.

Также на площади Куйбышева будут работать прокат и заточка коньков, павильоны, где можно купить горячий перекус и напитки.

На площади Куйбышева залили два катка. Фото: samadm.ru

Каток на площади Славы

Здесь каток впервые устроили в конце 2019 года. Планируют открыть ледовую площадку и зимой 2020-2021-го. Пока здесь ведется предпраздничная подготовка – площадь украшают к Новому году световыми инсталляциями, устанавливают елку.

Каток на набережной Волги

Еще один популярный самарский каток работает на набережной Волги, он протянулся от бассейна ЦСКА до Маяковского спуска. Здесь идеальный лед будут поддерживать с помощью заливки и машины-ледорезки, которая фрезой выравнивает площадку.

На набережной есть лавочки, где можно переобуться, планируют открыть прокат и заточку коньков. У бассейна ЦСКА поставили новогоднюю елку, территорию вокруг катка будет освещать праздничная иллюминация.

На набережной будут обновлять лед специальные машины. Фото: samadm.ru

Каток в парке им. Гагарина

Каток в самом популярном самарском парке уже залит. Для удобства отдыхающих есть теплый павильон, где можно согреться и перекусить, в буфете продают горячий чай и кофе, выпечку. Открываются точки сервисного обслуживания, где можно взять напрокат спортинвентарь или заточить коньки. Будет работать и камера хранения.

Парк «Дружба»

В парке «Дружба» каток уже работает, он открыт с 10.00 до 22.00, вход свободный. Настроение посетителям поднимает веселая музыка и сверкающая огнями новогодняя елка. Рядом с катком открыто зимнее кафе, где можно согреться горячим чаем и кофе с булочками. В большом новом помещении работает прокат коньков. Посетителей предупреждают, что пускать в него одновременно будут не более 10 человек, наличие маски обязательно. Уже известны тарифы на прокат коньков. Взрослые – 200 рублей/час, студенты – 150 рублей, дети до 7 лет – 100 рублей, социальный тариф – 50 рублей.

Каток в парке "Дружба" уже готов и ждет посетителей с 10.00 до 22.00. Фото: samadm.ru

Парк Победы

Здесь каток уже начали заливать. Работы по созданию ледовой площадки для всех желающих идут полным ходом. Одновременно территорию украшают световыми гирляндами, установили новогоднюю елку. Со временем на катке откроется пункт проката и заточки коньков, будет звучать музыка. Режим работы ледовой площадки в парке Победы – с 10.00 до 22.00.

Парк 50-летия Октября на Металлурге

В излюбленном месте досуга жителей микрорайона «Металлург» катки уже открыты. Один каток находится на спортплощадке, другой - на дорожке парка. Здесь работают пункт проката и заточка коньков. Территорию парка готовят к Новому году, украшают святящимися гирляндами, установили и украсили елку, появятся красивые световые инсталляции.

Стадион «Самара Арена»

У стадиона, построенного к Чемпионату мира по футболу-2018, планируют залить каток. Здесь также проложат лыжню, установят деревянную горку. К новогодним праздникам территорию у «Самара Арены» украсят елкой, световыми гирляндами и инсталляциями.

Катки в районах Самары

Ледовые площадки будут работать во всех районах Самары. Чтобы покататься на коньках, не придется уезжать далеко от дома. Смотрите адреса всех районных катков:

Железнодорожный район

ул. Партизанская, 74

ул. Гагарина, 69

ул. Гродненская, 1

ул. Агибалова,70

ул. Революционная, 139

ул. Волгина, 142

ул. Тухачевского,224

ул. Гагарина, 39

ул. Мостовая,12

ул. Пензенская,47

ул. Волгина, 110

ул. Пензенская,65а

ул. Дзержинского,32

ул. Агибалова, 7а

Кировский район

ул. Арзамасская, 5

ул. Ташкентская,102а

ул. Товарная, 17 А

пр. Землянский, 18

ул. Гоголя, 100

пр. Кирова, 321

ул. Севастопольская, 46а

ул. Ташкентская, 113

ул. Ташкентская, 148

Московское шоссе, 18 км, 1а

ул. Путейская, 15

пр. Металлургов, 93

ул. Майская,47

пр. Кирова,319

пр. Юных Пионеров,154а

ул. Транзитная, 111

ул. Стара-Загора, 226а

ул. Г. Димитрова, 50

пр. Кирова, 277

Парк им. 50-летия Октября, площадка

Парк им.50-летия Октября, дорожки

ул. Димитрова,17

ул. Демократическая, 57

Красноглинский район

п. Красная Глинка, кв-л 4, д.10

п. Южный, д.20,21,27,28

п. Береза, квартал 4, 11

п. Береза, квартал 4, 9

Микрорайон «Крутые ключи», Бульвар Жалнина, 13

Микрорайон «Крутые ключи», ул.Мира,31

п. Прибрежный, ул. Труда, 9 (Сквер Н.З.Овчарова)

п. Управленческий, ул. Солдатская, д.20

ул. Акдемика Кузнецова, 7

ул.С.Лазо, 23а, стадион «Чайка»

ул.С.Лазо, 23а, стадион «Чайка»

пос. Управленческий лыжная база «Чайка»

п. Мехзавод, кв-л 15,26

Московское шоссе 24, д.5

п. Управленческий, ул.С.Лазо, 21

Куйбышевский район

ул. Хасановская,33/Новомолодежный пер.30

ул. Воздушного флота, 1 ( "Рубежное")

ул. Казачья, 32 (ЖР Волгарь)

ул. Белорусская, 92-100 (пос. Сухая Самарка)

ул. Силаева, 1 ("Кряж")

ул. Пугачевский тракт, 27а

ул. Фасадная, 19

Долотный переулок, 4

ул. Центральная, 11а

ул. Арбатская,3/ ул. Фестивальная, 4 (пос. 113 км.)

ул. Стадионная, 1а

пос. Озерный, пер. Сиреневый, 16а

Южное шоссе, 5

Ленинский район

ул. Молодогвардейская, 211

ул. Чернореченская, 18

ул. Галактионовская, 128

ул. Клиническая, 22

ул. Коммунистическая,16

Площадь им. Куйбышева

пр.Волжский,10 (Самарская набережная - участок от бассейна ЦСК ВВС до ул.Маяковского)

площадь Славы

Октябрьский район

ул. Авроры, 122

ул. Авроры, 146а

ул. Центральная, 27

Московское шоссе, 49

ул. Ново-Садовая, 25

ул. Ялтинская, 2а

ул. Печерская, 20а

ул. Академика Павлова,85

ул. Лукачева,17

пр. Ленина, 1 (сквер Фадеева)

Студгородок СНИУ (Московское шоссе, ул. Лукачева, ул. Гая, ул. Врубеля)

Промышленный район

ул. Аминева, 3-5

ул. Зои Космодемьянской, 3-5

ул. Бубнова, 10

Московское шоссе, 276

ул. Ташкентская, 204

ул. Г.Димитрова, 107 (ул. Тополей, 4)

ул. Ново-Вокзальная,271 (ул.Ново-Садовая,232)

ул. Солнечная, 43а

ул. Рыльская, 44

ул. Ново-Вокзальная, 124

Демократическая, 32

Московское шоссе, 131

ул. Вольская, 77-83

ул. Ново-Вокзальная, 61-63

ул. Нагорная, 11

ул. Силина, 10

ул. Ново-Вокзальная,193а

Московское шоссе,101

ул. Ново-Садовая, 377

ул. Каховская,7

ул. Солнечная,63

ул. Воронежская, 232

ул. Фадеева, 61

Ново-Вокзальная, 203а

ПКиО им. Ю.А.Гагарина

Самарский район

ул. Л.Толстого, 97а, стадион «Динамо»

Советский район

ул. Дыбенко, 36

ул. Советской Армии, 25 пер. Брусчатый, 14

ул. Партизанская, 206

ул. Экспериментальная, 5

ул. Аэродромная, 54

ул. Запорожская, 24

ул. Промышленности, 319

ул. Гагарина, 118

ул. Аэродромная, 90