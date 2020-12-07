Католическое и лютеранское Рождество в Самаре 2020: где и как встретить христианский праздник по западным традициям

Рождественский венок с четырьмя свечами - одна из традиций западного христианства. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По Григорианскому календарю и западноевропейским традициям католическое и лютеранское Рождество в Самаре в 2020 году будут встречать в ночь с 24 на 25 декабря. В костелах и кирхах пройдут торжественные службы в честь Рождения Христа и славящие Деву Марию.

ЦЕРКОВНЫЕ СЛУЖБЫ

Евангелическо-лютеранская церковь Святого Георга (ул. Куйбышева, 115/117)

В протестантской кирхе пройдут три праздничных богослужения в честь Рождества Христова:

24 декабря, в 18.00.

25 декабря, в 12.00 и 18.00.

Вход на праздничные мероприятия – свободный. В эти же дни здесь можно посетить Рождественскую ярмарку.

Все подробности на сайте кирхи - elk63.ru.

Католический костел Пресвятого Сердца Иисуса (ул. Фрунзе, 157а)

В польском католическом костеле праздничные богослужения в честь Рождества начнутся 24 декабря. Утром этого дня в 7.00 начнется Святая месса. Вечером, в 19.00 будет богослужение для детей. А в 21.00 Рождественская месса.

25 декабря в 10.00 отслужат Святую Мессу в честь Рождества.

Более подробную информацию можно узнать на сайте костела catholicsamara.org

Но готовиться к торжествам начинают гораздо раньше, за четыре недели до Рождества. С 1 декабря у католиков и протестантов начинается Адвент – период подготовки к празднику. В это время принято создавать для себя и близких неповторимую атмосферу ожидания чуда и праздника. Если вы решили отметить католическое и лютеранское Рождество в Самаре в 2020 году, познакомьтесь с программой городских мероприятий, которые посвящены этому празднику или помогут создать особенное настроение во время Адвента.

Самарский костел Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

МАСТЕР-КЛАССЫ

Мастер-класс по росписи елочного шара в Детской картинной галерее (7+)

Украсить рождественскую елку можно игрушкой, расписанной своими руками. Как превратить обычный стеклянный шар в произведение искусства, расскажут на мастер-классе «Роспись елочного шара». Вместе с художником Ией Денисовой ребята создадут красивое украшение для елки и узнают секреты создания новогодних игрушек на нижегородской фабрике «Ариэль». Перед мастер-классом пройдет мини-лекция «Зимняя сказка». После занятия у посетителей будет возможность посмотреть выставку «От пещерного льва до кота Василия».

Чтобы попасть на мастер-класс, нужно записаться заранее по телефону +7-864-332-43-98.

ГДЕ: Музей «Детская картинная галерея», ул. Куйбышева, 139.

КОГДА: 17 декабря, с 15.30 до 17.00.

ЦЕНА: 200 руб. - детский билет, 100 руб. - взрослый билет для сопровождающих без росписи шара, 200 руб. – взрослый билет с росписью шара.

Мастер-класс «Елочная игрушка из ваты» в Детской картинной галерее (6+)

Смастерить кролика, снеговика или мышку из белой ваты и украсить этой игрушкой комнату накануне Рождества или подарить его другу можно на мастер-классе «Елочная игрушка из ваты», который пройдет в Детской картинной галерее 9, 14 и 21 декабря. Заняться рукоделием могут не только дети, но и их родители. Запись на занятия уже открыта, нужно звонить по телефону: +7-864-332-43-98. После урока есть возможность бесплатно посмотреть новую выставку «От пещерного льва до кота Василия».

ГДЕ: Музей «Детская картинная галерея», ул. Куйбышева, 139.

КОГДА: 9, 14, 21 декабря, с 15.30 до 17.00.

ЦЕНА: 250 руб. - детский билет, 100 руб. - взрослый билет для сопровождающих без изготовления игрушки, 250 руб. – взрослый билет с изготовлением игрушки.

Елочную игрушку можно расписать своими руками в духе времени. Фото: Мария ЛЕНЦ

МУЗЫКА

Концерт в Самарской кирхе «В ожидании Рождества…»

9 декабря Самарская кирха приглашает всех желающих на музыкальный адвентский вечер. У гостей храма будет уникальная возможность сравнить звучание органа и клавесина в храмовой акустике и услышать музыку Баха, Свелинка и Пахельбеля в исполнении лауреата международных конкурсов Маргариты Еськиной из Москвы. В этот вечер также будет работать Рождественский базар.

Вход на концерт – только в средствах индивидуальной защиты!

ГДЕ: Евангелическо-лютеранская церковь Святого Георга, ул. Куйбышева, 115/117.

КОГДА: 9 декабря, 18.00

ВХОД СВОБОДНЫЙ.

Концерт хоровой музыки в Самарской кирхе

18 декабря для всех желающих прозвучат праздничные песнопения в исполнении хора Евангелическо-лютеранской церкви Святого Георга под руководством Елены Тумановской. Музыкальные произведения будут исполняться под звучание органа, за его пультом в этот декабрьский вечер будет Анна Карпова. Во время праздничного вечера будет работать Рождественский базар.

Вход на концерт – только в средствах индивидуальной защиты!

ГДЕ: Евангелическо-лютеранская церковь Святого Георга, ул. Куйбышева, 115/117.

КОГДА: 18 декабря, 18.00

ВХОД СВОБОДНЫЙ.

В Самарской кирхе отмечают Адвент.

«Ave Maria» в Самарском театре оперы и балета (12+)

Молитва, славящая Богородицу - «Ave Maria» - была положена на музыку композиторами самых разных стран, эпох и стилей. В адвентский и рождественский вечера эту прекрасную музыку можно послушать на концерте в исполнении хора Самарского академического театра оперы и балета. Хоровое пение в концертной программе прозвучит в нескольких вариантах - без сопровождения, в сопровождении органа, в сопровождении фортепиано, с солистом-вокалистом и с солирующей скрипкой. Будут звучать произведения композиторов от XVIII века до наших дней: сочинения Вольфганга Амадея Моцарта, Луиджи Люцци, Эдварда Грига, Антонина Дворжака, Джузеппе Верди, Ференца Листа, Антона Брукнера, Александра Гречанинова и наших современников – Дьёрдя Орбана и Людмилы Куликовой. Украшением концерта станет «Ave Maria» Иоганна Себастьяна Баха – Шарля Гуно, одна из самых известных мелодий на этот текст, в сопровождении скрипки и фортепиано. Прозвучит и пьеса, прославившаяся как «Ave Maria» композитора XVII века Джулио Каччини, но в действительности созданная советским лютнистом и композитором-мистификатором Владимиром Вавиловым.

Дирижировать будет Максим Пожидаев, партию скрипки исполнит Татьяна Казакова, вести концерт - Мариана Новикова.

ГДЕ: Самарский академический театр оперы и балета, пл. Куйбышева, 1.

КОГДА: 9 декабря, 19.00.

25 декабря, 18.00.

ЦЕНА: 300 руб.

В театре оперы и балета можно послушать рождественское песнопение "Аве Мария"

Опера Моцарта «Волшебная флейта» (12+)

Встретить католическое и лютеранское Рождество можно в Малом зале Самарского оперного театра. Здесь 24 и 25 декабря будут давать оперу Вольфганга Амадея Моцарта «Волшебная флейта». Это чудесная музыкальная сказка о победе добра, света и любви над темными силами.

И только в самарском театре у зрителей будет фантастическая возможность попасть на рождественский праздник в европейском аристократическом семействе ХVIII века. Зрители будут располагаться на сцене, а артисты - в зале, что усилит эффект присутствия. По ходу действия откроется много невероятных тайн – лучше увидеть все самим, придя на спектакль.

ГДЕ: Самарский академический театр оперы и балета, пл. Куйбышева, 1, Малая сцена.

КОГДА: 24, 25 декабря, 19.00.

ЦЕНА: 650 – 1000 руб.

Сцена из оперы "Волшебная флейта". Фото: сайт opera-samara.net

ЭКСКУРСИИ

Экскурсия с фонариками по залам Краеведческого музея им. Алабина (6+)

Ощущение тайны и ожидания чего-то необычного можно получить, сходив на экскурсию с фонариком в музей им. Алабина. Здесь предлагают заглянуть за зеркала основой экспозиции, приоткрыть потайные дверцы запасников и проверить, куда они ведут. Посетители увидят музей таким, каким его еще никто не видел! Попасть на необычную экскурсию можно только по записи по телефону +7-864-333-64-23 или по ссылке https://vk.com/topic-3611243_46667254

ГДЕ: Областной краеведческий музей им. Алабина, ул. Ленинская, 142.

КОГДА: 24 декабря, с 12.00 до 13.00.

26 декабря, с 18.00 до 19.00.

ЦЕНА: 250 руб., билеты продаются в кассе музея.

Экскурсия в Самарский костел

Для тех, кто в дни Адвента хочет приобщиться к культуре и обычаям католичества, узнать историю одного из самых узнаваемых зданий Самары, приглашают на интересную экскурсию в храм Пресвятого Сердца Иисуса, также известный как Польский костел.

Экскурсовод расскажет, откуда и как в Самаре появилось католичество, поведает историю постройки здания и его последующих реставраций. Посетители костела узнают тернистый путь католиков к самарскому храму, поднимутся при свечах на место хора и посмотрят на внутреннее пространство зала с совершенно другого ракурса, также будет возможность увидеть кусочек дореволюционной росписи костела.

Записываться на экскурсию нужно заранее в группе https://vk.com/art_excursions или по телефону 8-987-914-66-64, Ксения.

ГДЕ: Самарский католический храм Пресвятого Сердца Иисуса, ул. Фрунзе, 157а.

КОГДА: 19 декабря, 15.30.

ЦЕНА: 350 руб.

Здание католического костела - одна из достопримечательностей Самары Фото: Елена СБОРНОВА

Экскурсия в Самарскую лютеранскую кирху

Узнать, как встречают Рождество немецкие лютеране, увидеть внутреннее убранство самарской кирхи можно, сходив на экскурсию. Гидом будет пастор кирхи, Ольга Васильевна Темирбулатова. Посетители экскурсии узнают, чем протестантизм отличается от других направлений христианства. Пастор расскажет о жизни самарской общины, о строении и пространстве храма. Одно из украшений самарской кирхи – орган, с которым можно будет сфотографироваться. Экскурсанты заглянут в зал для отдыха прихожан, попьют чаю и смогут задать пастору все интересующие вопросы. У лютеранской кирхи есть очень уютный дворик, в котором можно прогуляться и сделать атмосферные фото.

Записываться на экскурсию нужно заранее в группе https://vk.com/art_excursions или по телефону 8-987-914-66-64, Ксения.

ГДЕ: Евангелическо-лютеранская церковь Святого Георга, ул. Куйбышева, 115/117.

КОГДА: 12, 13 декабря, 15.00.

ЦЕНА: 400 руб.

Экскурсия «Немецкая сказка» с сосисками на гриле

Эта экскурсия, которую можно посетить в адвентские дни, посвящена немцам Поволжья.

Экскурсовод расскажет, откуда и когда в Поволжье пришли немцы, какие немецкие фамилии известны в истории Самары, где и как жили самарские немцы, какие традиции мы переняли у этого народа, и как сложилась судьба российских немцев после революции и в годы Великой Отечественной войны.

Во время прогулки по старым улицам Самары можно будет увидеть дома из немецких сказок, узнать, где располагалась первая аптека в нашем городе, посмотреть здание кухмистерской фон Вакано, узнать о самарском макароннике и еще много интересного.

Согреваться после зимней прогулки экскурсанты будут в кофейне «Толстой», угощаясь традиционной немецкой закуской.

Записываться на экскурсию нужно заранее в группе https://vk.com/art_excursions или по телефону 8-987-914-66-64, Ксения.

ГДЕ: Начало экскурсии на площади Чапаева, окончание - около Музея им. П. В. Алабина.

КОГДА: 12 декабря, 1

2.00.

ЦЕНА: 500 руб. (угощение включено в стоимость, напиток не включен), дети до 7 лет - 400 руб., дети до 3 лет с угощением - 100 руб., без угощения - бесплатно.