Чапаевский завод промышленных взрывчатых веществ может начать производство минеральных удобрений

На линии сократили ручной труд Фото: Евгения ВАСИНА

На чапаевском предприятии АО «Промсинтез» успешно внедрили систему бережливого производства. Предприятие полгода назад включилось в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», инициированный президентом России Владимиром Путиным. Вместе с представителями министерства промышленности и торговли Самарской области, экспертами Федерального центра компетенций сотрудники предприятия усовершенствовали одну из линий на производстве. Результаты порадовали даже скептиков.

- Национальный проект поставил перед нами несколько задач: повышение на 30% производительности труда, снижение на 30% незавершенного производства и времени протекания процессов. Мы достигли всех результатов и даже перевыполнили план. По итогам 6 месяцев мы на 71% снизили время протекания процесса, на 40% снизили незавершенное производство и на 50% увеличили выработку труда, - прокомментировал директор по производству АО «Промсинтез» Георгий Казаков.

В мастерской появился лист предложений Фото: Евгения ВАСИНА

АО «Промсинтез» – крупнейший российский поставщик нитробензола, который служит основой для изготовления анилина, широкой гаммы красителей, различных полимеров. Кроме того, чапаевское предприятие входит в число основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и странах СНГ. В рамках национального проекта, при поддержке экспертов Федерального центра компетенции на заводе усовершенствовали одну из основных линий - производство сейсмических зарядов и шашек-детонаторов.

- Продукция, производимая в данной мастерской, занимает значительную часть от общей выручки предприятия. В данный момент на рынке растет спрос на данную продукцию. Поэтому в первую очередь мы хотели испытать инструменты бережливого производства именно на данной линии. Продукция востребована службами МЧС, используется для ликвидации заторов льда, для углубления дна, а также в работе горно-обогатительных комбинатов при добыче полезных ископаемых и для геологической разведки, - перечисляет Георгий Казаков.

На складе навели порядок Фото: Евгения ВАСИНА

Все улучшения на заводе произвели исключительно внутренними ресурсами, без дополнительных вложений. Навели порядок на складе. Теперь наглядно видно, где какие коробки лежат. Тары для готовой продукции визуализировали. Появился также «штаб», где разместили доски для предложений и замечаний от работников. На самом производстве сократили ручной труд, установив вибростол и желоб для перемещения продукции.

- Честно сказать, сначала мы отнеслись скептически к планам по модернизации. Что тут можно изобрести, все работает годами по отработанной технологии. Оказалось, еще есть куда расти. Программа ФЦК нам это показала. Стало лучше, удобнее. Сказалось это и на зарплате. Увеличилось выполнение плана на 50%, люди стали получать премии. Мы сдали все, чтобы производить больше продукции. Раньше шашки приходилось выхаживать вручную, теперь появился вибростол. Нам больше не нужно совершать лишних движений. Выхаживание - важный этап, он необходим для того, чтобы в шашке не было пустот, - пояснил начальник участка Олег Супрун.

4. Места хранения подписали Фото: Евгения ВАСИНА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда — ключевой элемент стратегии опережающего экономического развития региона. Уже сегодня на предприятиях, вступивших в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», успешно применяют все принципы бережливого производства.

- До участия в проекте на предприятии отсутствовала система бережливого производств, поэтому полгода команда ФЦК и команда, состоящая из сотрудников завода, внедряли эти принципы на выбранном производственном участке. Здесь применили инструменты 5S, визуализацию, управление запасами, поток единичных изделий, стандартизированную работу и другие, - рассказал руководитель проекта Федерального центра компетенции Юрий Васильев. - Команда завода - очень хорошая группа. Каждый из них специалист в своей области, этим мы и воспользовались. Часть своих знаний передали им, а они делились своими знаниями с нами. Благодаря работе в таком тандеме нам удалось добиться хороших результатов. На данном предприятии имеется проектный офис, что позволяет в дальнейшем предприятию достигнуть тех целей, что ставит перед ним высшее руководство.

Руководитель проекта Федерального центра компетенции Юрий Васильев Фото: Евгения ВАСИНА

Сотрудники завода прошли обучение и продолжают внедрять полученные знания на производстве.

- Национальный проект предусматривает участие предприятия как минимум на три года. Сейчас мы подводим итоги первых 6 месяцев, которые мы провели вместе с тренерами федерального центра компетенций. Дальше мы отправляемся в самостоятельное плавание. Мы должны растиражировать на все остальные производства предприятия все те подходы и инструменты бережливого производства, которым нас научили, - добавил Георгий Казаков.

Повышение производительность для сотрудников обернулось премиям Фото: Евгения ВАСИНА

Участие в национальном проекте отрывает перед заводом и новые возможности.

- Теперь мы можем обратиться в Фонд развития промышленности за льготным займом на дальнейшее развитие нашего предприятия. Этот займ мы намерены направить на разработку перспективной продукции, расширение номенклатуры нашего завода, - поделился планами директор по производству АО «Промсинтез». - В ближайшей перспективе мы планируем начать производство минеральных удобрений. Так мы расширяем спектр производимой нами продукции. На развитие данного направления нам требуется порядка 260 млн рублей. Для города это еще около 30 рабочих мест.

Сейчас на предприятии трудится около 300 работников. Дополнительные средства, полученные благодаря повышению производительности труда, направят на развитие и на повышение зарплат. Уже сейчас на 7% выросли доплаты за наработку продукции.