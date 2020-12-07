В Самарской области готовятся новые ограничения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области до конца текущего года планируют ужесточить ограничения для профилактики коронавируса. Об этом стало известно по итогам заседания регионального оперштаба.

По данным на 7 декабря, в Самарской области заразились 24 213 человек, в том числе 274 - за прошедшие сутки. Вылечились около 22-х тыс. человек, умерли 455 человек.

Для профилактики заражения в регионе планируют ввести новые ограничительные меры, которые коснуться празднования Нового года. В оперштабе обсуждается вопрос отмены корпоративов. Предлагается запретить все корпоративы как в ресторанах, так и непосредственно на предприятиях. В Союзе работодателей попросили губернатора Дмитрия Азарова отразить этот запрет в соответствующем постановлении, чтобы не допускать манипуляций с трактовками, изыскивая возможность обходить планируемый запрет.

В ближайшее время планируют сократить количество посетителей фуд-кортов в торговых центрах. Предполагается, что там будут обслуживать только за столиками с использованием электронного меню. На подготовку предпринимателям дадут некоторое время. В магазинах должны будут обеспечить дистанцирование покупателей из расчета 1 человек на 4 кв. метра.

Дополнительные запреты готовят и для пенсионеров старше 65-ти лет, которые находятся в самоизоляции как минимум до 16 декабря. Планируется ввести запрет на посещение бассейнов, фитнес-клубов, театров и развлекательных учреждений. Ограничения касаются занятий спорта в закрытых залах, при этом выходить на лыжню в парках можно.

Министр здравоохранения региона Армен Бенян предложил с 21 декабря перевести на дистанционное обучение всех школьников и студентов области. Ограничения будут действовать до конца новогодних каникул, дальнейшее решение примут, исходя из эпидемиологической ситуации. Глава региона отметил, что необходимо обсудить этот вопрос с педагогами и родителями.

Кроме того, предложено перевести 30% сотрудников предприятий на удаленный режим работы.

Все предложения, озвученные по ходу заседания штаба, отработают в течение суток. Если их одобрят, то появятся соответствующие постановления.