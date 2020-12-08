На месте происшествия работали экстренные службы и власти региона Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области

Утешительные прогнозы

В Астрахани продолжают разбираться в обстоятельства ЧП, которое произошло 7 декабря в бассейне спорткомплекса «Динамо». Накануне утром парами хлора там отравились десятки детей и взрослых. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело. Оно находится на личном контроле у председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

Сегодня, 8 декабря, стало известно, что увеличилось количество тех, кому понадобилась помощь. Правда, прогнозы у специалистов весьма утешительные.

— В стационары Астраханской области госпитализированы 32 пострадавших вчера в результате массового отравления парами хлора в бассейне. В городской клинической больнице № 3 им.Кирова проходят лечение 12 взрослых, их состояние оценивается как стабильное, — делятся в местном минздраве.

20 детей остаются под наблюдением в ОДКБ им. Н.Н. Силищевой. 5 маленьких пациентов находились в реанимации, но сегодня наметилась положительная динамика, и их перевели в обычные палаты.

— Состояние всех детей оценивается как средней степени тяжести. Угрозы для их жизни нет. Всем пациентам оказывают всю необходимую помощь, проводится адекватная терапия в соответствии с тяжестью их состояния, — добавляют специалисты.

Дело на контроле у губернатора

Оперативный штаб по надзору за ситуацией вокруг ЧП в бассейне комплекса «Динамо» уже создал глава региона Игорь Бабушкин. 7 числа он ездил на место происшествия и сильно удивился, когда услышал от руководителя областного ГУ МЧС РФ Алексея Мурзина, что уровень превышения химиката составляет 24,9 при допустимой норме — 0,1.

— Да это же все сжигает! — прокомментировал губернатор.

Людей эвакуировали с третьего этажа Фото: ГУ МЧС по Астраханской области

Действительно, запах хлорки чувствовался даже на улице. Сотрудники оперативных служб не могут находиться в помещении без защитных спецкостюмов. Страшно представить, какого было ребятам, занимавшимся в этой воде.

— Дети — от 4 до 12 лет — и взрослые пытались спастись самостоятельно. Они прятались в комнате, рядом с бассейном, но не помогло. Потом поднялись на третий этаж, откуда их и эвакуировали, — говорят спасатели.

Лекарств хватает, виновных ищут

Также Бабушкин навестил отравившихся детей в больнице. Он пообщался с ними, пожелал скорейшего выздоровления и пообещал, что будет всячески содействовать им в этом процессе. Родителей, собравшихся в фойе, обнадежил:

Губернатор навестил пострадавших детей в больнице Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области

— Все дети в стабильном состоянии. Скоро вы сможете с ними увидеться. Самое главное, мы удостоверились, что врачи вовремя оказали ребятам экстренную медицинскую помощь и продолжают лечение по плану. Больница полностью обеспечена необходимыми лекарствами в соответствии с диагнозом и состоянием пациентов. После выписки нужно будет еще наблюдаться у врача, чтобы не было никаких последствий.

Политик пообещал, что причины произошедшего сейчас выясняют, а отчеты ему готовят по несколько раз в сутки. Виновных привлекут к ответственности. СК «Динамо», где едва не случилась трагедия, закрыт как минимум до конца года для тщательной дезинфекции.

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