Пять старинных зданий Самары, которые мы рискуем потерять

Соверменная высотная застройка "наступает на пятки" старой Самаре Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

За последние недели Самару всколыхнуло сразу несколько конфликтов, свящанных с состоянием исторических зданий. Так, недавно стало известно, что власти намерены расселить и снести знаменитый «Дом с часами» на ул.Коммунистической. Также выяснилось, что самарская мэрия не озаботилась проведением запланированных было противоаварийных работ на здании бывшего реального училища, поэтому его передача частному инвестору для пследующего восстановления оказалась под вопросом. Журналист «КП-Самара» вместе с экспертами разбирался, почему сложилась подобная ситуация, и какие еще старинные здания рискует потерять город в ближайшее время.

- На территории Самарской области охране подлежат 857 объектов культурного наследия, включенных в единый госреестр. Также выявлено еще 734 ценных здания, охранный статус которых пока не подтвержден, - пояснил начальник отдела надзора за исполнением законов о защите интересов государства и общества управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Самарской области Николай Маврин в эфире «Радио КП». – По числу ОКН наш регион занимает пятое место в ПФО.

У собственников нет денег

Многие купеческие особняки и другие здания 19 – начала 20 века ныне находятся в весьма плачевном состоянии, год от года разрушаясь. По данным экспертов, больше половины – 61% - зданий, представляющих историческую ценность, находится в неудовлетворительном состоянии. Причем их число постепенно, но неуклонно растет – еще год назад таких домов было 60%. Причина банальна – у собственников нет средств, чтобы содержать такие здания по всем правилам.

- По закону финансировать ремонт и реконструкцию дома может только его собственник – РФ, регион, муниципалитет или частный владелец, - объяснил Николай Маврин. – Во время приватизации многие жители старых домов таким образом оказались в ловушке. Оформили право собственности, не разобравшись, что содержать ОКН – это хлопотно и затратно. Нельзя просто покрасить фасад или отремонтировать крыльцо. Все работы для объектов культурного наследия должны выполнять специализированные организации с лицензией под контролем управления охраны памятников. Это намного дороже. Конечно, есть штрафы за невыполнение обязанностей по содержанию исторических домов. Но для обычных жителей этих домов эти суммы совершенно нереальны. Да и властям каждый раз приходится делать выбор, куда направить средства – на реконструкцию старинных домов или на социалку, медицину, дороги. Тем не менее, остается вопрос – почему работа по сохранению ОКН практически не ведется, ведь этой проблеме уже много лет. Например, в этом году в Самаре были выделены только 50 млн на ремонт ДК на площади Кирова – и все. А стоимость ремонта только фасадов каждого из исторических зданий требует не менее 100 тысяч рублей.

Вот и ветшают старинные дома. Председатель Самарского отделения ВООПИиК Нина Казачкова рассказала, какие исторические здания рискует потерять Самара уже в ближайшее время.

Здание бывшего реального училища в плачевном состоянии. Фото: Яндекс.Карты

Здание Самарского училища (ул. Алексея Толстого, 31)

Знаковое для Самарской области здание. До революции здесь располагалось реальное училище имени императора Александра. Двухэтажное кирпичное здание было построено в 1850 году купцом-виноторговцем Иваном Макке. Это был один из первых благоустроенных кирпичных домов в Самаре. Именно здесь в 1851 году прошли торжества в связи с образованием Самарской губернии. Училище начало свою работу в 1880 году, среди его выпускников - такие известные личности как Глеб Кржижановский, Алексей Толстой, нобелевский лауреат, химик Николай Семенов и архитектор Петр Щербачев.

В начале 20 века здание было реконструировано, к нему пристроили третий этаж. После революции в здании успели побывать и школа, и детский сад, и Куйбышевское суворовское училище, и Военно-медицинский институт. В 2010 году он был закрыт, а здание фактически заброшено. Уже много лет здание стоит без охраны и отопления и разрушается. В 2017 году здесь произошло два крупных пожара. Уникальные интерьеры и фасад приходят в негодность, кровля в нескольких местах провалилась, недавно в здании начали снимать лестничные пролеты.

Летом 2020 года власти сообщили, что найден инвестор, который возьмется за реконструкцию здания, однако для этого мэрия должна была провести работы по консервации. Этого сделано не было. По проекту противоаварийные работы оцениваются в 54 миллиона рублей, таких денег в бюджете нет.

- Здание в муниципальной собственности. Мы пытаемся донести до власти необходимость хотя бы минимальных аварийных работ, - говорит Нина Казачкова. – Надеялись, что найдем взаимопонимание, но юридический отдел департамента градостроительства дал заключение, что несмотря ни на что они не могут провести там ремонтные работы. Управление госохраны объектов культурного наследия уже несколько раз давало предписания и накладывало на мэрию штраф за их неисполнение. Мы хотели бы заколотить окна и двери, но у здания нет половины крыши. Зимой снег попадает внутрь, тает и здание разрушается, хотя там есть, что сохранять.

"Дом с часами" овеян городскими легедами. Фото: Яндекс.Карты

Дом с часами купца Кожевникова (ул.Коммунистическая, 5)

Уникальный деревянный дом купца 2-й гильдии Андрея Кожевникова знаменит часами на своем фасаде и связанной с ними городской легендой. По легенде, часы появились на фасаде после того, как у купца умерла от туберкулеза любимая дочь – якобы безутешный отец велел установить на часах время ее смерти. Позднее историки нашли данные о том, что у купца действительно умерли дочка и внучка. В здании сохранился великолепный резной фасад, лепнина, лестницы, расположение комнат. С 2009 по 2013 годы у дома был охранный статус, однако позже здание его лишилось. Более того – его признали аварийным и включили в программу расселения. Поскольку квартиры муниципальные, жители ничего с этим поделать не могут.

- Полагаясь на легенду, мы не можем причислить дом к объекту культурного наследия. Поэтому мы с реставратором решили посетить дом и посмотреть его внутри, - рассказала Нина Казачкова. - Оказалось, что начинка дома представляет большую ценность для города: там четыре деревянных окна украшены резьбой, которой больше нет в городе, осталась лепнина на потолках, две изразцовые печи, печка с чугунными заслонками, пространственное расположение комнат сохранилось. На цокольном этаже все подлежит восстановлению. Дом стоит на своем историческом месте. Однако у этого дома прошла государственная историко-культурная экспертиза, и в результате признали, что он не представляет ценности. Это сделал Игорь Нестеренко. Мы направляли письмо в министерство культуры, чтобы ему не продляли аттестацию по экспертной деятельности, сейчас будем добиваться, чтобы его признали недобросовестным специалистом.

Сейчас в доме живет одна семья, они останутся там до весны – ребенок учится в школе неподалеку. За это время ВООПИК намерены провести историко-культурную экспертизу.

- Дом действительно подлежит охране и должен быть введен в объекты исторического культурного наследия, - уверена Нина Казачкова. - И в дальнейшем, надо искать инвестора и решать судьбу дома с ним.

Дом Егорова-Андреева частично разрушен. Фото: Яндекс.Карты

Дом Егорова-Андреева (Некрасовская, 61)

Трехэтажный кирпичный дом и медальонами-барельефами на фасаде построен в 1913-1914 годах архитекторов Дмитрием Вернером. Первый этаж доходного дома использовался под торговые помещения. Второй и третий этажи сдавались в аренду представительствам фирм из других городов – например, Москвы и Нижнего Новгорода. В здании сохранились уникальные исторический интерьеры, лепнина на потолке и стенах, лестничные пролеты и перила.

- Сейчас дом на гране обрушения. Может случится самое печальное, - говорит Нина Казачкова. - Но там идут суды и управление государственной охраны вынуждает собственника к проведению противоаварийных работ. Загвоздка в том, что там несколько собственников: частная собственность, муниципальная и федеральная. В связи с этим управление проигрывает суды, они откладываются. Тем не менее, управление охраны памятников намерено дойти до конца, потому что с этим зданием уже однозначно что-то необходимо делать.

Особняк Неронова когда-то поражал роскошью. Фото: Яндекс.Карты

Особняк Неронова (ул.Пионерская, 19/39)

Особняк титулярного советника Неронова на пересечении ул.Пионерской и ул.Алексея Толстого был построен в 1840 году. Много лет в здании располагалась типография. После революции здание особняка передали 34-й стрелковой дивизии, здесь работала редакция газеты Приволжского Военного Округа «За Родину». В начале Великой Отечественной войны именно здесь жила дочь Иосифа Сталина Светлана Аллилуева со своей семьей.

- Фасад дома остался неизменным с середины 19 века, здание является объектом культурного наследия федерального значения. Сейчас здание находится в плачевном состоянии, оно фактически заброшено и разрушается, - говорит Нина Казачкова. – Необходимы аварийные работы.

Дом Маштакова стоит на своем историческом месте в окружении каменных высоток. Фото: Яндекс.Карты

Дом Маштакова (ул.Самарская, 207)

Деревянный дом купца Маштакова был построен в 1906 году знаменитым архитектором Александром Щербачевым. В результате интенсивной застройки окружающей территории особняк остался практически единственным островком деревянного зодчества среди многоэтажек. Уже много лет дом огорожен забором. Неоднократно звучали призывы перенести здание – например, к музею им.Алабина или на остров Коровий, где предполагалось создать музей деревянного зодчества, однако это так и не было сделано.

- Дом находится на своем историческом месте. Переносить его – не лучшая идея, как правило, подобный опыт в нашей стране оказывается негативным для здания. Дом в частной собственности, инвестор собирался реставрировать его, чтобы использовать как музей и офисы, но этого так и не произошло, - пояснила Нина Казачкова. – Сейчас дом стоит нереставрированный и постепенно разрушается.

А вы бы какие памятники архитектуры предложили сохранить в первую очередь?

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