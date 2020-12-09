«Перепланировки и оптимизация складирования»: как предприятие, собирающее электрожгуты для конвейеров АВТОВАЗа, повысило свою производительность

Сотрудникам теперь стало еще удобнее работать. Фото: Министерство промышленности и торговли Самарской области

История этого предприятия началась более 70 лет назад. Тогда фронтовики, потерявшие на войне зрение, организовали предприятие «Самараавтожгут». И по сей день здесь трудятся незрячие люди, а часть прибыли завод передает неработающим инвалидам.

Сотрудники предприятия собирают электрожгуты, 95% из которых идут на сборочный конвейер АВТОВАЗа. «Самараавтожгут» полностью обеспечивает электрожгутами конвейер «ЛАДА 4х4», частично покрывает потребности в этом виде комплектующих для «Гранты».

- «Самараавтожгут» должен находиться в зоне особого внимания. Подобных предприятий в Самарской области больше нет, и необходимо приложить все усилия, для его поддержки. Люди хотят работать своими руками, значит нужно для этого создать условия, —отмечал ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Все изменения прошли исключительно внутренними ресурсами предприятия. Фото: Министерство промышленности и торговли Самарской области

Производительность увеличили

Без внимания завод действительно не остался. В 2019 году ООО «Самараавтожгут» включился в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», инициированный президентом России Владимиром Путиным. Полгода на заводе работали руководители проектов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области.

- В качестве пилотного проекта был выбран участок АКБ (цех аккумуляторных проводов). Проект мы начали в разгар пандемии, но это не помещало добиться значительных успехов. Все нововведения сотрудники восприняли на ура, - рассказывает руководитель проекта регионального центра компетенций по повышению производительности труда Михаил Михайлов. - Первым делом мы изменили планировку. Так стало более понятным движение конечного продукта. Мы ушли от излишней партийности. Если изначально провод делали партиями по 750 штук, то теперь по 350. Применили систему 5С - содержание рабочего места в порядке, все под рукой. Использовали инструмент переналадки.

Все изменения прошли исключительно внутренними ресурсами предприятия. Благодаря командной работе результат не заставил себя ждать. Время протекания процесса снизилось 40%, незавершенное производство снизили на 40%, а выработку повысили на 20%.

- Сделали перестановку на нашем участке, изготовили передвижные тележки-вешалки, которые нам очень помогают в работе. Раньше мы на руках жгуты переносили, сейчас - на тележке, от станка к станку, - показывает изменения мастер участка АКБ Лилия Картушова.

Сотрудники предприятия собирают электрожгуты, 95% из которых идут на сборочный конвейер АВТОВАЗа. Фото: Министерство промышленности и торговли Самарской области

Еще есть над чем работать

Эксперты регионального центра компетенции провели аналитику с прошлым годом: в сентябре 2019-го на территории этого цеха было выпущено 50 тысяч жгутов, а на сентябрь 2020-го года - 60 тысяч. Но самое главное, что сотрудникам теперь стало еще удобнее работать. А завод получает новые заказы. Но на этом сотрудники останавливаться не планируют.

- Мы уже запланировали усовершенствования на другом участке. На этот раз будем повышать производительность труда на новой линии - свечные провода. Мы работаем над выпрямлением производства, - сообщил генеральный директор «Самараавтожгут» Александр Дорофеев.

Эти тележки помогают в работе. Фото: Министерство промышленности и торговли Самарской области

Дальнейшее развитие

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что рост производительности труда на предприятиях губернии - ключевой элемент опережающего экономического развития региона.

- Это важнейшая часть стратегии лидерства региона, - отмечает глава области.

О том, как стать участником национального проекта, можно узнать на сайте производительность.рф, там же можно подать заявку. Присоединиться может любое предприятие несырьевого сектора, соответствующее определенным критериям. Для участников национального проекта много плюсов - как минимум бесплатное обучение и переобучение сотрудников, а в дальнейшем каждое предприятие, которое завершило работу по национальному проекту, имеет возможность получить льготный заем под 1% на дальнейшее развитие.