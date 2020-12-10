Да будет план: ГОЭЛРО глазами экономистов на выставке в СГЭУ

Авторов экспозиции интересовал прежде всего экономический аспект плана ГОЭЛРО. Фото: предоставлены СГЭУ

Сбывшаяся утопия и недооцененное экономическое чудо - таким предстает в год своего столетия план ГОЭЛРО в экспозиции “Люди света”. 9 декабря эта передвижная выставка начала работу в Самарском государственном экономическом университете, а также на специально созданном интернет-ресурсе 100goelro.ru. Позже экспозиция переместится в областную научную библиотеку, и есть причины ее не пропускать.

Обычно не представляется повода задуматься о том, откуда в наших домах взялось электричество. Мы не вспоминаем про дерзкий план электрификации и тем более про его руководителя, выпускника Самарского реального училища Глеба Кржижановского. Это досадное упущение теперь готова исправить выставка “Люди света”.

Открытие экспозиции - первое событие в цикле мероприятий, приуроченных к 90-летию СГЭУ. Легко найти связь между этим юбилеем и столетием плана государственной электрификации России. Ведь с ГОЭЛРО началась плановая экономика СССР. А для подготовки квалифицированных кадров для нее был создан Куйбышевский плановый институт.

Ректор СГЭУ Светлана Ашмарина. Фото: предоставлены СГЭУ

- План ГОЭЛРО заложил фундамент для устойчивого развития экономики страны на последующие десятилетия, - рассказывает ректор СГЭУ Светлана Ашмарина. - В условиях глубокого кризиса была разработана эффективная модель решения очень амбициозной задачи. Именно этим планом впервые были определены основы развития отраслей, разделения и специализации труда, принципы районирования. Сейчас, в условиях пандемии, когда людям недостает стабильности и ощущения перспективы, в канун нового года мы решили дать повод почувствовать гордость и воодушевление - эмоции, которых сейчас так не хватает.

Несколько стендов — это только верхушка айсберга. Больше информации ждет посетителей на сайте 100goelro.ru. Фото: предоставлены СГЭУ

Выставка готовилась на протяжении года, работали над ней университетские преподаватели истории, дизайнеры и студенты. Экспозиция обошлась без зрелищных экспонатов, но чрезвычайно информативна. Она рассказывает о разных этапах плана электрификации, причем QR-код на каждом стенде позволяет при желании максимально углубиться в тему. Собственно, выставку можно целиком посмотреть виртуально на сайте 100goelro.ru. Но ректор Светлана Ашмарина рекомендует все же приехать - ради живого общения. Тем более, что руководителем проекта выступила профессор Наиля Тагирова, легко передающая свою вовлеченность в тему ГОЭРО.

Выставка занимает небольшую площадь, но социальную дистанцию для посетителей никто не отменял. Фото: предоставлены СГЭУ

- Мы любим говорить про экономическое чудо Японии и Германии и порой уничижительно отзываемся о собственной экономической истории, - говорит Тагирова. - Выставкой мы хотели это исправить, ведь у нас есть масса достижений, которыми мы должны гордиться, и за которые должны быть благодарны предкам.

В ближайшее время выставка “Люди света” будет работать в главном корпусе СГЭУ, а 16 декабря переедет в СОУНБ. А экономический университет планирует продолжать праздновать 90-летие совместными проектами с российскими и зарубежными партнерами, научными конференциями в онлайн и офлайн формате и другими мероприятиями.