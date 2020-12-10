Полеты на воздушном шаре, голубоглазых хаски чары: зимние маршруты выходного дня в Самаре

Катание в собачьей упряжке - смесь восторга и адреналина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре прекрасная зимняя погода. Солнце, легкий декабрьский морозец - самое время выбраться на природу, на свежий воздух! Вместе с организаторами проекта «Поехали. Зимний отдых в Самарской области» направляемся в сторону Тольятти в Ягодинский район.

Три Деда Мороза исполнят больше желаний

Первая точка маршрута – село Нижнее Санчелеево, загородный комплекс «Ранчо». Здесь открылась резиденция главного героя Нового года, Деда Мороза. Дедушка, кстати, здесь живет не один, кроме внучки Снегурочки, по соседству с ним прописались Санта Клаус и финский Йоулупукки. Плюс такого набора Дедушек в не самый простой год очевиден: кроме веселья в тройном размере и сокровенных желаний можно загадывать в три раза больше! Глядишь, хоть одно да сбудется!

Три Деда Мороза - в три раза больше загаданных желаний Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В тереме Деда Мороза для детей проводят творческие мастер-классы, здесь же расположился музей истории стеклянной новогодней игрушки. Экспозиция насчитывает около 200 экспонатов: блестящих звездочек, шишек и сосулек из 1952, 1958 и 1960-гг. Все, кто желает пополнить фонд музея, могут привозить семейный новогодний раритет, примут с радостью.

В губернии на одну резиденцию Деда Мороза стало больше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Детей и взрослых, кроме праздничной новогодней программы, здесь ждут катания на лыжах и коньках, на пони, лошадях, снегоходах и квадроциклах. На территории также работает контактный зоопарк, открыты пейнтбол, тир и баня.

Изюминкой же развлечения, несомненно, станет воздушный шар. Ярко-красный, огромный, настоящий! И хотя тросы надежно удерживают его у опоры, пилот поднимает корзину с туристами на высоту 9-этажного дома, так, что от увиденного дух захватывает.

Полет на воздушном шаре унесет от земных хлопот Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гонки на упряжках

Вторая туристическая остановка – Деревня ездовых собак с романтичным названием «Серебро Севера». Уникальное и по своей атмосфере место, в которое непременно хочется вернуться. Находится оно на берегу реки Волги в одном из самых красивых мест в Самарской области, Ягодинском лесу. Территория Деревни создана в стиле первопроходцев северных земель, по мотивам любимых книг Джека Лондона, полярных зимовок и спортивных питомников Аляски и Скандинавии. Владельцы питомника – супруги Екатерина и Сергей Семеновы, люди по-настоящему влюбленные в своих питомцев, придерживаются принципов эко-философии:

- Хаски - это наши проводники в мир живой природы, они выносливы, сильны, добры (так как не имеют гена агрессивности к человеку), преданны своей семье и стае, - рассказывает Светлана Семенова. – И нам очень жаль, что сейчас хаски становятся предметом моды и объектом сюсюкания. Важно понять, что любовь к собакам может проявляться в понимании их места в жизни человека, понимания величия этих удивительных созданий, общением на равных. Именно поэтому наша цель - показать людям настоящую красоту и предназначения хаски.

Обнимашки с человеком для собак в деревне - ежедневный ритуал Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Всего в деревне 52 собаки, это сибирские и аляскинские хаски - все равноправные члены одной большой семьи. У каждой взрослой особи личный домик, своя миска и персональный столбик "для пометок". Обязательный ритуал – обнимашки с человеком и, главное, удовлетворение самого важного инстинкта всех хаски мира – бежать вперед, бежать, бежать!

«Серебро Севера» - это единственный профессиональный питомник хаски в Поволжье и организатор Международной многодневной гонки на собачьих упряжках «Волга-Квест». Длина маршрута составляет 550 километров. В 2020 году гонка получила мировое признание и стала четвертой в мире, как 3-й этап Мировой Арктической серии QRILLPAWS 2020 - серии легендарных гонок на собачьих упряжках на длинные дистанции.

В Деревне гостей ожидает насыщенная программа «Аляска ближе, чем вы думали!» Она включает в себя видео-экскурсию в историю и мир ездовых собак, знакомство с пушистыми жителями профессиональными питомника, мастер-класс по ездовому снаряжению и выход группы участников тура на упряжках. На сайте деревни большой выбор программ, в которых можно выбрать не только длину трассы, но и формат приключения. Это может быть путешествие-легенда, в котором есть место истории и философии, полярный квест, в котором соблюдены все этапы подготовки в Арктические войска, сафари-тур-экшн одного дня с выходом на собачьих упряжках на дистанцию в 9 и 21 км,а также новинка сезона - снежный дог-треккинг, когда на зимней тропе только вы, хаски и волшебство снежного леса!

Добрые и выносливые хаски всю жизнь преданы человеку и своей стае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Катание на собачьей упряжке – занятие увлекательное. По своему опыту скажу, что страх не справиться с управлением переходит в задор и, когда хаски набирают скорость и лихо несут тебя по лесной, залитой солнцем дорожке, на смену приходит абсолютный восторг, относя воспоминаниями в беззаботную детскую пору. Наверное, в этот момент у жителя мегаполиса и происходит полная перезагрузка, приятно завершить которую помогут изготовление северного оберега по индейским обычаям и ужин в лучших традициях каюрской кухни.