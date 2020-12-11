В Самарской области самая высокая в ПФО избыточная смертность в октябре. Что это значит?

В Самарской области стало гораздо больше смертей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На конец октября от коронавируса - подтвержденного тестами и анализами, по данным оперштаба Самарской области умерли 278 человек. Результат печальный, но не трагический и не пугающий. Но в реальности ситуация гораздо страшнее. Такой вывод позволяют сделать опубликованные Росстатом данные о естественной убыли населения. КП-Самара подробно изучила эти цифры. Смелых выводов делать не будем, но анализ данных неумолимо говорит о том, что коронавирус, кажется, гораздо более смертельно опасен, чем это можно предположить.

Прирост смертей за октябрь 2020

Итак, октябрь 2020 года. В Росстате посчитали, что за месяц в Самарской области скончались 5962 человека, в 2019 году в этом же месяце простились с жизнью 3693 жителя региона. Прирост в 2269 человек сложно списать на посторонние факторы. Да, с начала года растет число смертельных ДТП - но число их жертв немногим больше 200 человек. А здесь - только за октябрь огромный рост. Причем такая ситуация наблюдается не весь год. В январе - апреле прирост отрицательный, то есть умирает меньше людей, чем год назад. В мае уже небольшой прирост, в рамках обычного статистического колебания. А в от в июне - 705 "лишних" смертей, в июле скачок, 1354 смерти, в августе опять снижение до 437 и с сентября - рост.

Прирост смертей в Самарской области

Именно осенью наш регион стал стабильно вырываться вперед в грустной таблице. Сейчас по избыточной смертности в октябре регион находится на первом месте в ПФО. Второе - у республики Татарстан, третье за Башкирией.

Впрочем, по общему приросту за 10 месяцев Самарская область на скромном третьем месте. Вокруг - все те же республики.

Конечно, официальной информации, что же это за смерти, нет. Но за 10 месяцев избыточная смертность в регионе составила 5756 человек. Лишь 4,8% от этого числа - те, кто умер с подтвержденным диагнозом COVID-19. Сами врачи, впрочем, говорят, что у тяжелых больных, которые оказываются на больничных койках с большим поражением легких и сопутствующими обострившимися заболеваниями, тест уже ничего не показывает. Да и не нужно это никому.

Прирост смертей за январь - октябрь

Стоит отметить, что есть и еще одна цифра. Так, по данным Росстата в Самарской области в октябре от коронавируса (как основной причины смерти) умерли 401 человек. У 318 коронавиус был идентифицирован. Напомним, что избыточная смертность в этом месяце 2269. Соответственно еще около 1800 человек скончались от неизвестных причин. Эксперты, с которыми удалось поговорить журналисту КП-Самара, указывают, что вполне очевидная причина - пост-смертность от COVID. Это объясняет и рост от месяца к месяцу. Люди с хроническими заболеваниями, переболевшие коронавирусом, становятся уязвимы и умирают от обострений своей болячки, а также от проблем с сердечно-сосудистой системы. Обращаем внимание, что пока это лишь оценки близких к системе здравоохранения людей. Таким образом, коронавирус не является напрямую причиной смерти, однако именно он служит толчком к летальному исходу.

Как ранее сообщал главврач тольяттинской больницы Николай Ренц, в числе заболевших, а также умерших в последнее время преобладают лица старше 65 лет. И для них коронавирус оказывается фактором наибольшего риска. Именно поэтому сейчас обсуждаются ограничительные меры, направленные на ограничение передвижений именно этой категории. Сейчас же пожилых людей, тех, кто знает о своих проблемах с сердце, сосудами, почками просят быть осторожнее, носить маски, не выходить из дома без лишней на то надобности.

Напомним, что к концу года также должна начаться всеобщая вакцинация от коронавируса. Правда пока в Самарской области обещают привить лишь врачей и соцработников.

А что думаете о коронавирусе и ситуации вокруг него вы? Обсудим в комментариях.