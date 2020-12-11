Прятали товар в детской: в Самаре депутата и его знакомую задержали по подозрению в торговле наркотиками

Денису 29 лет, у него двое детей и большие проблемы с законом Фото: Соцсети

27 ноября в Самаре полицейские задержали Дениса Ш. и его знакомую Екатерину Л. Оба находились в квартире у Екатерины на ул.Советской Армии, когда к ним нагрянули полицейские: сотрудники подразделения по борьбе с наркотиками и спецзназ.

- При обыске были изъяты банковские карты, пакетики и пачки из-под сигарет с наркотиками, электронные весы, ноутбук, мобильники, с которых могла вестись преступная деятельность. Гражданин Ш. сообщил, что все это принадлежит ему и это он по странному совпадению принес эти вещи в эту квартиру именно в этот день, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах. – Однако далее в толстовке, принадлежащей гражданке Л., и в детской комнате в письменном столе нашли еще по пакетику с наркотиками.

Уже позже, при оформлении документов выяснилось – Денис Ш. – является депутатом от «Единой России» по Советскому району Самары. У 29-летнего мужчины есть двое детей. Екатерине 26 лет у нее также есть ребенок.

Какие отношения связывали Екатерину с депутатом, пока не ясно Фото: Соцсети

Депутат является спецсубъектом, поэтому полиция все материалы в отношении него передала в региональный Следственный комитет. 10 декабря там возбудили уголовное дело по факту приготовления к незаконному сбыту наркотических средств в крупном размере.

- По версии следствия, подозреваемый приобрел с целью сбыта наркотическое средство - мефедрон - массой не менее 311,05 грамма, - говорят в ведомстве. - Расследование уголовного дела продолжается, мера пресечения депутату не избиралась.

О судьбе Екатерины следователи пока ничего не сообщают, по данным «КП-Самара», она в материалах уголовного дела пока в качестве подозреваемой не фигурирует.

Между тем, что депутат со своими вещами делал дома у Екатерины, зачем принес туда наркотики, весы и ноутбук – остается пока загадкой. Тем более, что, судя по декларации о доходах, жилплощадь и доход позволяли депутату хранить свои вещи в более подходящих местах: у него в собственности есть участок с жилым домом, автомобиль Peugeot 2004 года выпуска и задекларированный доход в 1,7 млн рублей.