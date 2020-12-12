"Готовлю пироги и защиту от сетевых атак": ученая из Сирии по имени Самара рассказала о работе в самарском вузе

Аспирантка из Сирии по имени Самара учила русский язык по советским фильмам и песням Анны Герман

В Самарском университете им. академика С.П. Королева начала исследования аспирантка из Сирии по имени Самара Майхуб. Она работает над программой, которая поможет более точно анализировать качество сетевых соединений и выявлять проблемы пропускной способности сети. Это особенно актуально в действующих условиях, когда на сеть выпадает большая нагрузка из-за частого использования интернета во время удаленной работы и набравших популярность видеоконференций.

Самара приехала в город, созвучный ее имени, из Сирии. Девушка окончила бакалавриат в местном университете, после чего вуз отправил ее продолжать образование в России. Три года она училась в Москве - сначала год на подготовительном факультете, где изучала русский язык, потом два года в магистратуре. И затем получила квоту для учебы в аспирантуре, выбрала Самарский университет имени Королева. Журналист "КП-Самара" пообщался с девушкой и узнал, о чем она мечтает и каких результатов собирается добиться в своих исследованиях.

- А раньше вы знали о существовании в России города, созвучного с вашим именем?

- Нет, о таком городе я не знала. Но когда изучала русский язык, мне несколько раз говорили об особенностях моего имени. В общежитии русские студенты говорили о созвучии моего имени с названием города. И мой научный руководитель в магистратуре тоже рассказывал. А когда я начала заниматься научно-исследовательской работой в магистратуре, то встречала многие научные публикациями, изданные в Самаре.

- Имя Самара часто встречается в различных языках. Расскажите, насколько оно популярно в Сирии, что означает?

- В моей деревне, где я жила, это имя довольно распространено. "Самара" по-арабски означает "смуглая девушка". Помню, в школе нас было три девочки с таким именем.

- Когда Вы решили переехать в Самару, название города оказало какое-то влияние?

- Я думаю, да, это стало дополнительным фактором, чтобы принять решение о переезде.

- А почему ранее решили переехать в Россию?

- Прежде чем приехать сюда, я искала информацию о разных вузах в интернете, читала, в том числе, и про Россию. И узнала много хорошего о системе образования, университетах, лабораториях, познакомилась с научными исследованиями.

- А какие еще страны рассматривали?

- Еще я рассматривала варианты с переездом в Индию или Китай.

- Для работы в России нужно знать язык. Расскажите, как учили, какие были сложности или же все прошло относительно легко?

- Как говорится, "велик и могуч русский язык". Конечно, трудностей с его изучением у меня было много, да и сейчас они остаются. Язык я учила разными способами. На подготовительном факультете у нас были разные учебники, но я и сама читала книги на русском, смотрела русские фильмы, например, "Иронию судьбы, или С легким паром!", "Иван Васильевич меняет профессию" и многие другие. Слушала песни на русском, например, Анны Герман. Смотрела российские новости. Очень помогало общение с русскими друзьями, преподавателями. Но, на мой взгляд, чтение и слушание довольно легкие процессы по сравнению с навыками говорения и письма. Есть еще у меня трудности и в разговорной речи. Но, могу сказать, что русский язык открыл для меня новый мир.

- А какие еще языки знаете?

- Мой родной язык – арабский. Еще я знаю английский, но не так хорошо как русский. Французский язык очень красивый, и я очень хочу его выучить.

- Расскажите, над какими проектами работаете в университете?

- Я работаю над проектом "Сбор и анализ данных о качестве сетевых соединений". (Проект победил в конкурсе на лучшие фундаментальные научные исследования, выполняемых молодыми учеными, обучающимися в аспирантуре, и получил грантовую поддержку Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) - прим. ред.)

Мы работаем над тем, чтобы сформулировать достаточно простые и понятные квалификационные признаки для выявления сетевых аномалий, в том числе и сетевых атак.

Способов и методов в мире существует много, но обычно для этого анализируется входящий трафик, что требует больших вычислительных мощностей, особенно в условиях масштабных DDOS-атак, переполняющих все входящие каналы. Мы предлагаем новый подход - анализировать не входящий, а исходящий трафик, то есть, изучать пакеты-отклики, которые атакуемый сервер отправляет в ответ на атакующие запросы. В результате наш инновационный подход позволит разработать средства сетевой защиты с низкой требовательностью к вычислительной мощности сервера.

- Почему решили работать именно в этой сфере?

- Мне очень нравится заниматься этим направлением, которое является продолжением того, чему я училась в университете в Сирии на кафедре электроники и связи. В университете меня всегда привлекали предметы, связанные с сетями. В самарском университете мне нравится, что мы работаем без симуляторов, используем действующее оборудование.

- Вы наверняка уже успели обустроиться и погулять по Самаре, может быть, найти места, которые особенно понравились. Расскажите, как живется в Самаре, где нравится бывать?

- В Самаре я живу в общежитии рядом с университетом. Все хорошо и удобно, уютно. У меня хорошие и добрые русские соседки - одна аспирантка и одна студентка, все меня поддерживают. В городе я люблю бывать в исторической части и в парках - Загородном или в парке Гагарина. Особенно мне нравится набережная.

- А чем занимаетесь в свободное время?

- Я люблю гулять по городу с друзьями, кататься на самокате, играть в пинг-понг. Слушаю музыку, читаю романы, а еще - готовлю пироги!