Танцуют все … в масках: рестораторы в Самаре рассказали, чего ждут от Нового года

Сейчас официанты работают в масках и защитных щитках. Но этого мало?

Новый 2021 год всем придется отмечать в особых условиях. Будут ли в них открыты рестораны, или Новый год станет в прямом смысле домашним праздником? В понедельник свое решение обещали озвучить на оперативном штабе. В прошлый раз речь шла о полном запрете новогодних корпоративов. Впрочем, в Санкт-Петербурге уже запретили ресторанам работать после 23.00 и в новогодние праздники - и получили ультиматум.

Что же будет в Самаре? Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" говорили представители ресторанного бизнеса и руководитель департамента торговли и развития потребрынка регионального Минпромторга Алексей Сафронов.

«У нас безопасней, чем в трамвае»

В конце октября в Самарской области ввели ограничения на работу баров и ресторанов. С 23:00 до 06:00 заполняемость заведений общепита не должна превышать 50% от штатной. Посетителям измеряют температуру, столики расставили на расстоянии, передвижение по залу – только в масках.

- Запрещено проводить увеселительные мероприятия до 11 ночи, то есть фильтры в общепите серьезные, - отметил президент Ассоциации рестораторов Самары Алексей Бобков. – Работают бактерицидные лампы, все обрабатывают антисептиком, ведутся журналы замеры температуры. У нас все безопаснее, чем в общественном транспорте или супермаркете у дома.

Есть и другие требования. Одно из них касается музыкальных программ – никаких массовых увеселительных мероприятий. Для ресторанов это значительное снижение доходов и большая головная боль.

- Человек может прийти в ресторан не на час и не на два. И если он придет в 22.00, то может планировать задержаться и до 23.00. Выгонять людей не имеют права. Поэтому чтобы после 23.00 не нарушить требование о половинной заполняемости, рестораны к вечеру стараются не работать на полную загрузку и уже ограничивают количество посетителей заранее.

Но даже такие ограничения рестораторы готовы терпеть, лишь бы их не закрывали совсем. Ведь губернатор Дмитрий Азаров призвал всех отмечать новый год дома, а оперативный штаб запретил корпоративы в ресторанах и кафе.

- Мы ко всем ограничениям подходим достаточно осторожно. И если мы их вводим, стараемся учесть интересы рестораторов и предпринимателей. Сейчас идет дискуссия. Какие-то ограничения введут, но будет и время, чтобы компании могли к ним подготовиться, - не исключает появление новых мер Алексей Сафронов.

Рестораны готовы постараться, лишь бы им дали открыться Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Работать можно, если осторожно

Сейчас по пятницам и субботам в Самарской области проводят рейды по заведениям общепита. Проверяют, в том числе и наличие средств защиты у сотрудников ресторанов. Обеспечивать их всем необходимым должен работодатель. Однако, по словам Алексея Сафронова, правительство России выделило регионам, попавшим в зону локдаунов, субсидии из расчета 15 тысяч рублей на одного сотрудника.

- Сотрудники могут носить и многоразовые маски, но она максиму на два часа. В среднем в рабочую смену нужно 5-6 масок, которые дома нужно постирать отпарить и использовать на следующий день, - отмечает Сафронов.

Посетители также могут находиться в общепите только в масках. Их можно снимать исключительно в тех случаях, когда гости находятся за столикам и принимают пищу. Танцевать только на расстоянии 1,5 метра, обязательно в маске. И в туалет тоже без маски ходить нельзя. За исполнением этих мер зорко следят, в том числе и тайные проверяющие, которые могут пить чай в уголке и бдеть о нашей безопасности.

- То есть работать можно, если осторожно. По данным регионального минпромторга, в среднем за неделю ковидом заболевают 0,5%, сотрудников общепитов, 1,2% работников торговли, -, отмечает Сафронов.

Остается у ресторанов и уже проверенный способ заработка – готовить блюда навынос, на доставку. Такой вариант владельцы заведений рассматривают, но все же надеются, что и принять у себя гостей в этот Новый год они смогут. И даже предлагают специальные варианты размещения - одна компания в один зал. Но тогда не понятно, как организовывать развлекательную программу?

СПРАВКА «КП»

Пандемия ударила по столам

По данным Ассоциации рестораторов Самары, в начале 2020 года у нас была 2801 точка общепита по области. На доставку ушли 1400 заведений и по статистике все потеряли 80% плановой выручки. 1463 заведения закрылись, из них 317 заведений – увы - навсегда.

А что думаете вы? Нужно ли закрывать рестораны? Обсудим в комментариях.