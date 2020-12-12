В регионе коронавирус разошелся по городам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области с начала пандемии нашли 25 343 пациента, у которых подтвердился коронавирус. Мы составили карту распространения коронавируса по районам в Самарской области на 12 декабря 2020 года. Посчитали, где болеют чаще и больше, в каких районах соотношение переболевших и здоровых самое пугающее и где стоит быть осторожнее всего.

Вирус пошел по районам

Карта коронавируса в Самарской области по районам становится все более раскрашенной. В "Красную зону" попадает все больше районов. Если весной и летом в основном прирост наблюдался в Самаре и Тольятти, чуть меньше - в Сызрани и Новокуйбышевске, то теперь все чаще по паре десятков заболевших в сутки находят в том или ином муниципальном районе.

Кинель-Черкасский район: 539 заболевших с начала пандемии

Наибольший прирост в абсолютных цифрах демонстрируют в последние дни Кинель-Черкасский и Красноярский районы. В первом в декабре не было ни дня, чтобы здесь не нашли больного коронавирусом, лишь дважды это был 1-2 человека. Наиболее высокий результат - 22 заболевших 5 декабря. Недавно в Кинель-Черкасском районе от COVID скончался глава центральной районной больницы. Так что жителям местных населенных пунктов точно стоит задуматься о собственной безопасности - здесь без маски не стоит ни в магазин ходить, ни на рынок.

Красноярский район: 486 заболевших с начала пандемии

В Красноярском районе заболевших не было 1 и 2 декабря, а потом началось. Каждый день - от 4 до 13 заболевших. Вместе с Самарой, Тольятти, Сызранью и Новокуйбышевском эти два района входят в ТОП-6 самых заболевших муниципалитетов в абсолютных значениях.

При этом остались лишь три муниципалитета, где число заболевших ниже ста: это Алексеевский (55 "коронавирусных"), Сызранский (78 коронавирусных), Камышлинский (89 пациентов).

Карта распределения коронавируса по районам Самарской области

"Каждый 57-й - болеет или переболел"

Абсолютные цифры не всегда показывают всю картину. Поэтому мы решили посчитать, а сколько же из населения районов так или иначе столкнулись с коронавирусом. Самая негативная картина получилась в Богатовском районе: здесь на 14 292 человека приходится 247 переболевших или болеющих COVID-19. Это значит, что с инфекцией столкнулся каждый 57-й. И это только если учитывать данные тестов, которые - как уже говорили специалисты - ошибаются более чем в половине случаев.

Второе место по показателю распространенности вируса среди населения занимает Пестравский район, здесь с COVID столкнулся каждый 59-й. Третье место у Кинеля - каждый 63-й, всего зараженных с начала пандемии 483 человека.

В 10-ке "антилидеров" по абсолютным цифрам еще и Кинель, Чапаевск, Ставропольский район и Отрадный. По относительным цифрам: Большечерниговский, Большеглушицкий, Хворостянский, Похвистнево и Похвистневский район, Приволжский район и Кинель-Черкасский (здесь болеет или переболел каждый 82-й).

Кстати, Самара по проценту заболевших - на 22 месте. 0,92% столкнулись с COVID - то есть узнали о положительном тесте.

А самый низкий показатель относительной заболеваемости - в Волжском районе, здесь проблема коснулась только 0,3% населения. Еще раз подчеркнем - это данные проведенных тестов на коронавирус.