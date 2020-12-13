Спасатели ищут в штольнях людей и источник задымления. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Воскресное утро выдалось напряженным для спасателей из Самары. В районе четырех часов они выехали к штольням реки Сок в Красноглинском районе. Там произошло сильное задымление. Как сообщил источник «КП-Самара» в оперативных структурах, уровень вредных веществ в воздухе штолен превысил норму в 23 раза. Информацию о задымлении подтвердили в региональном ГУ МЧС и группе Сокских штолен ВКонтакте со ссылкой на поисково-спасательную службу.

- Ночью с 12 на 13 декабря в штольнях зафиксировали сильное задымление. Просьба ко всем, кто обладает какой-то информацией о людях внутри, сообщить. Входить в штольни запрещено! – говорится в сообщении.

Пока спасатели обнаружили и вывели девять человек, среди которых нет детей, и собаку. Никто серьезно не пострадал. 29-летнюю женщину отправили в больницу Середавина, однако от госпитализации она отказалась. При этом не исключено, что в штольнях еще остались люди. Их сейчас ищут спасатели.

Работы продолжаются с раннего утра. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Всего на месте работают 37 человек и девять единиц техники. Это сотрудники местного МЧС, поисково-спасательной службы, центра медицины катастроф и горные спасатели. Последние обследуют пути, очага пока не нашли. Также на месте медики скорой помощи и полиция, которая не пускает к штольням зевак и любителей экстрима.

Специалисты отмечают, что задымление образовалось без открытого горения. По их словам, дым через некоторое время должен выветриться сам.

Уровень вредных веществ в воздухе штолен превышен в 23 раза. Фото: instagram.com/vladimirbalakirov.

Примечательно, что задымление в штольнях произошло сразу после того, как там провели экологическую акцию. Добровольцы в субботу, 12 декабря, убрали из подземелий часть мусора. Послужили ли эти работы причиной задымления или это всего лишь стечение обстоятельств, будут выяснять специалисты.

СПРАВКА «КП»

В Сокских штольнях с 30-х годов вели добычу известняка. В середине прошлого века их забросили, постепенно часть галерей обрушилась. Сейчас Сокские штольни являются одним из самых притягательных мест Самарской области для любителей острых ощущений. Несмотря на настоятельные рекомендации специалистов не ходить туда, если у вас нет опыта посещения подобных мест, поток туристов в штольни не прекращается.