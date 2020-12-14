Марш оловянных солдатиков по Гранд-макету. Чем «детский» Санкт-Петербург удивляет даже опытного путешественника

Санкт-Петербург может быть очень разным

Санкт-Петербург претендует на столицу семейного туризма России – как только эпидемиологическая ситуация немного смягчится, здесь готовы начать удивлять туристов ранее невиданными возможностями и событиями. Журналист «КП-Самара» стала одним из первых испытателей новой туристской географии Санкт-Петербурга. И готова рассказать, чего еще вы точно не видели на невских берегах.

Гостиница "Гельвеция" рядом с Невским проспектом - отличный вариант для спокойного путешествия с детьми

Из Петербурга видно всю Россию

Санкт-Петербург, удивительный город, поездка в который неминуемо превращается в непрекращающийся урок литературы или истории. Здесь по Вознесенскому мосту шагал Раскольников, по ступенькам Фонтанного дома сбегала, сжав руки под темной вуалью, лирическая героиня Анны Ахматовой, здесь закручивал время в петлю Александр Блок, глядя на Пряжку и Банный мост, проводил лучшие годы своей жизни Александр Пушкин, а в пригородах устраивали роскошные балы члены царской семьи. Но современный Петербург – это не только экскурсия в Эрмитаж, прогулка по мостам и Петергофу и визит на Аврору. Город, которому исполнилось 317 лет, готов удивлять прямо здесь и сейчас: новые музеи становятся все более интерактивными, погружение в жизнь города все глубже, а история оживает в возрождающихся зданиях. И мы начинаем удивляться буквально с первых шагов.

На макете наступает ночь

Первая наша остановка – Гранд макет Россия. Не знаю, как дети, но взрослый ребенок в лице каждого участника нашей группы, от происходящего в восторге. 11 тонн гипса, больше миллиона человечков, выкачивающих нефть, охотящихся в лесу, расположившихся на пикнике, митингующих с требованием не трогать макет руками, более 2500 метров рельсов, 452 стрелки, 250 локомотивов, непрерывно движущихся по огромному макету. Пять лет работы - и удивительный мир, который предстает перед каждым внимательным гостем. На макете условной России каждые 13 минут наступает ночь. Специальные кнопки «оживляют» некоторые сценки. Здесь можно увидеть жизнь обычной семьи в разрезе дома, съемку фильма - этот сюжет позволил включить в макет еще и сцены Великой Отечественной войны.

Создатель огромного макета – петербургский предприниматель Сергей Морозов. Для него – это буквально проект всей жизни, поэтому самые нежеланные гости в музее – те, кто ломает макет и трогает фигурки руками. А вот всех остальных здесь обязательно встретят, все подробно расскажут и покажут самые необычные моменты.

В Петровской акватории корабли плывут по настоящему заливу

Любовь Санкт-Петербурга к макетам умом не понять, но разделить легко. Детский восторг от миниатюрных железных дорог, человечков с прорисованными лицами нужно просто испытать. Еще одно столь же удивительное место для маленьких первооткрывателей и взрослых детей – это Петровская акватория. Здесь в виде огромного макета предстает сам Петербург, причем на глазах посетителя меняются не только территории, но и времена. Город расположен на берегу Невы и Финского залива, объекты воссозданы так, как они выглядели в середине 18 века. В самом начале град Петра предстает перед нами небольшим количеством домов. По льду Невы лошади тащат кареты, а на ботике катается сам Петр Первый.

Фигурки на макетах живут своей жизнью

Дальше меняются картинки, перед нами предстают российские императоры, вот устраивает богатый бал Елизавета – кстати, приходить в гости в одном и том же костюме было нельзя, так что все эти развлечения были крайне разорительны. День на макете сменяет ночь, по Неве и заливу плавают корабли – старинный Петербург оживает прямо на глазах, учебник такой информации ни за что не даст.

Солдатик, шпагу к бою!

Впрочем, даже если музей не посвящен макетам, без них вряд ли обойдется. Музей Оловянного солдатика – не столько история игрушки, скорее – история через игрушку. Эта интерактивная выставка работает при государственном мемориальном музее А.В. Суворова. И после посещения основных залов, экспозиция которых посвящена биографии и жизненному пути великого полководца, который не проиграл ни одной битвы, обязательно стоит заглянуть в отдельно стоящее небольшое здание. Путешествие в мир истории начинается с машины времени: здесь рассказывают, когда и зачем появились первые солдатики, как они менялись, кто первый догадался их раскрасить. А потом свою историю рассказывают сами солдатики: как одевались представители разных родов войск, как выглядела конница, а как – пешие солдаты, как менялись знаки отличия. Жемчужина коллекции – реконструкция последнего парада Российской императорской гвардии. Прямо перед зрителем снова проходят полки, также, как в 1914 году они шагали по Марсовому полю отдавая честь императору. Потом была мировая война, революция, и больше таких парадов не было. Но здесь, в музее, они проходят строем снова и снова.

К

Парад 1914 года проходит снова и снова

Конечно же, экспозиция не могла обойтись без Суворова. В заключительном зале на большом макете армия русского полководца штурмует заснеженные Альпы, проходит Чертов мост и раз за разом побеждает и противника и погодные неприятности.

А перед выходом посетителей провожает тот самый оловянный солдатик из сказки Ганса Христиана Андерсена. Неплохая возможность и взрослым вспомнить, что важнее всего на свете стойкость и крепость духа, а еще – доброе сердце.

В музее - тысячи солдатиков

Военная тема продолжается в ратной палате Царского Села. Здесь располагается уникальный подробнейший музей Первой Мировой войны. История разворачивается в видеофильмах, интерактивных картинках. Здесь можно увидеть самолет той поры, комнату императора. Пока родители внимательно изучают представленную информацию, ребенок может скачать интерактивный квест на телефон и передвигаться по залам, находя ответы на интересные вопросы. Впрочем, так могут поступить и быстро устающие от большого массива информации взрослые: по крайней мере, что-то интересное обязательно запомните.

Группа журналистов на пороге Ратной палаты

Новая жизнь Кронштадта

Девять гектаров «Острова фортов» в Кронштадте – лучшая идея для прогулки на целый день тем, кто увлечен историей военно-морского флота. Сейчас здесь идут работы, но гости уже могут прогуляться по Аллее героев Российского флота и прочитать про каждого из них. Яблоневый пруд, маяк памяти, панорамные качели – все это можно использовать уже сейчас. В планах - отреставрировать старейшие форты «Петр 1», «Император Александр 1» и «Кроншлот» к 2025 году. Но уже сейчас можно посмотреть на них в подзорную трубу и узнать, что же это такое: оказывается, для того, чтобы закрыть вход в залив, делали искусственные островки с расположенными на них пушками, чтобы сдерживать вражеские корабли. Все получалось.

На Аллее героев можно больше узнать об истории

После прогулки по парку в Кронштадте можно отправиться на прогулку по городу, найти нулевой километр и памятник блокадной колюшке и почувствовать себя настоящим моряком. Когда-то в Кронштадте приставали к берегу корабли из разных стран, готовить на борту было нельзя, так появилась «голландская кухня» - место, где повара с различных кораблей могли приготовить блюда для своего экипажа. Взаимопроникновение культур было неизбежным. И сейчас окунуться в такое же смешение вкусов и стилей можно в ресторанчике «Голландская кухня» в Кронштадте.

Панорамные качели - хорошая идея для фотосессии

Если же еще не успели проголодаться, стоит заглянуть в расположившийся по соседству музей маяков. Он появился совсем недавно и еще не открыл свои двери для посетителей: но пандемия как раз дала время, чтобы доделать все, о чем мечтали создатели необычного музея. Кажется, что для них в маяках сосредоточилась вся жизнь – сами авторы выставки рассказывают об экспонатах так, что в них влюбляешься.

В музее маяков можно увидеть удивительную экспозицию

Здесь можно увидеть комнату смотрителя маяка и настоящую линзу, которая и позволяла рассеивать светом туман и ночную тьму. Пока что в комнате живет только сам смотритель, но скоро у него может появиться сосед - кто именно, узнают уже первые гости.

Старая водонапорная башня - часть музейного комплекса

От воды до звезд

В этой поездке в Санкт-Петербург детьми себя смогли почувствовать все. Багаж знаний и впечатлений пополнялся каждый день необычными фактами. Оказалось, что в Петербурге есть и совсем невиданные музеи. Один из них посвящен истории воды: где же еще открыть такой, как не в городе на Неве, несколько раз страдавшем от жутчайших наводнений, просто смывавших целые здания с лица земли. Вода дарит жизнь, но она же и приносит страшные разрушения, ее можно усмирить, но будет ли это надолго? Кстати, уверяю вас, настоящая история русалочки не оставит вас равнодушными. Хотите узнать, что именно? Отправляйтесь в музей. Там же получится выяснить, сколько пресной воды на планете. Правда, эта информация расстраивает.

А вот на другом конце города можно отправиться в звездное путешествие в современном интерактивном планетарии с самым большим куполом на набережной Обводного канала. Раньше это здание было резервуаром для хранения газообразных веществ, а сейчас на куполе показывают интерактивные фильмы о далеком космосе – даже путешествие на Марс становится возможным.

В цирке есть не только манеж, но и интереснейший музе

Совсем с другой стороны участникам нашего тура открылся Большой Санкт-Петербургский Государственный Цирк. И это не только о том, что заходить пришлось чуть ли не с черного хода – оказывается, жизнь цирка ареной не заканчивается. 8 августа 1928 года в цирке появился музей, посвященный истории и самого здания, и его основателей. Маленьким посетителям предлагают собрать афишу из кусочков. А специальный проект помогает окунуться в жизнь старинного цирка, почувствовав запахи зрительного зала. На третьем этаже можно увидеть реальные костюмы и инвентарь цирковых артистов разных времен и узнать секреты выступлений укротителей и акробатов и тайные рецепты смеха от клоунов. Ну и, конечно же, фотографии в царской ложе украсят любой инстаграм – так и хочется представить, как с этих обитых бархатом кресел наблюдали за представлениями члены царской семьи. А сегодня – может каждый!

Государственная академическая капелла предлагает концерты и для взрослых, и для детей

Еще одна идея - окунуться в мир классической музыки в удивительно красивом здании государственной академической капеллы. Сегодня здесь действует свой оркестр, проводятся репетиции - и гостей ждут, как только это станет возможным. Если же музеи и новые впечатления немного утомили, просто отправляйтесь в Новую Голландию. Здесь можно насладиться ужином в ресторане Kuznyahouse, прокатиться по катку, сверкающему всеми огнями, погреть руки у жаровни или же посидеть в шезлонгах летом.

Здесь можно "забыть" ребенка на весь день

И лайфхак для тех, кто решил отправиться в семейную поездку: устроить себе разгрузочный день и прогуляться по романтичному Петербургу можно, отправив ребенка в детский Кидбург. Это город профессий, где детей можно оставить на целый день. На входе юный гражданин получает набор местной валюты и затем его жизнь обретает новый смысл: можно получить новую профессию и приступить к работе, потом переквалифицироваться. В списке «работ» есть и слесарь ЖКХ, и кассир, и инкассатор. А еще можно полететь в космос, научиться чинить автомобили, готовить блины. В общем, о родителях маленький гражданин Кидбурга долго не вспомнит, а значит, и у папы с мамой появится возможность оценить свой Петербург. Но это уже совсем другая история.

Гостиница "Гельвеция" рядом с Невским проспектом - отличный вариант для спокойного путешествия с детьми

Официально

«У каждого будет 1000 и 1 причина приехать в Санкт- Петербург»

Сергей Корнеев, глава комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга:

- В 2019 году в Санкт-Петербург приехали более 10,5 млн человек. В этом году - всего процентов 30. Конечно, даже для нашего бюджета это большие потери, туризм приносил около 4,4% ВВП – сравнимо с доходами от строительства. Конечно, сейчас ситуация не самая лучшая, но мы хотим, чтобы когда все откроется, у туристам была тысяча и одна причина приехать в Санкт-Петербург. Пандемия когда-то закончится, и мы уже сейчас думаем, что предложить туристу с его новыми запросами. Наша задача – сделать программы многообразными и внесезонными, интересными, индивидуальными.

Скорее всего, это будет туризм для небольших компаний, семейный, чтобы люди рассредоточивались. Мы ждем, что большим будет интерес к событиям, а также ко всему, что такие поездки сопровождает. Для нас это новая туристская география Петербурга, география завтрашнего дня. Новые туристские продукты должны быть для тех людей, которые куда-то не поехали, выбирают, куда отправиться и понимают, что все: курортные зоны, санатории, детские развлечения, программы для всей семьи, спортивные мероприятия и многое другое они найдут именно в Петербурге.

Нам важно изменить сезонность посещения Санкт-Петербурга, сделать возвратный туризм, сегодня это Эрмитаж, завтра это музея оловянного солдатика, а послезавтра – курортный пригород.