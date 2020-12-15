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Общество

Смелость, мужество, профессионализм: тольяттинские химики стали «героями нашего времени»

Сотрудники КуйбышевАзота стали участниками областной акции «Народное признание»
Анна ФЕДОРОВА
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Юнусджон Базаров помог победить пожар на бывшем заводе «Фосфор». Фото ПАО «КуйышевАзот»

Юнусджон Базаров помог победить пожар на бывшем заводе «Фосфор». Фото ПАО «КуйышевАзот»

В этом году акция «Народное признание» проходит в Самарской области 13-й раз. Среди жителей губернии, которых выдвигали земляками в самых разных номинациях –трое сотрудников КуйбышевАзота и один - его дочернего предприятия «Азотремстрой». Трое из них были выдвинуты как «Герои нашего времени» - мужчины доказали, что и в мирное время есть место подвигу.

Никто кроме нас

Машиниста экскаватора Юнусджона Базарова коллеги знают, как грамотного, ответственного профессионала. Он трудится в дочернем предприятии КуйбышевАзота – «Азотремстрой». Трудолюбивый, доброжелательный, надежный, инициативный – характеристика Юнусджона Гулямовича собрала все самые лестные эпитеты. Но качества, которые привели его в номинацию «Герои нашего времени» - это способность самостоятельно принимать решения в трудных ситуациях и не пасовать перед лицом опасности.

Вадим Воронцов «держал» башенный кран, пока угроза его обрушения не миновала. Фото ПАО «КуйышевАзот»

Вадим Воронцов «держал» башенный кран, пока угроза его обрушения не миновала. Фото ПАО «КуйышевАзот»

В середине июня этого года на пульт оперативного дежурного единой диспетчерской службы Тольятти поступила информация о возгорании желтого фосфора, который хранился в цехе бывшего завода «Фосфор». Пожар вспыхнул в промзоне Центрального района города, и на его ликвидацию были брошены все силы огнеборцев. Пожарные расчеты совместно с Центром гражданской защиты Тольятти боролись с пламенем около 12 часов. КуйбышевАзот не остался в стороне, оказав активную поддержку техникой и материалами. В самом эпицентре ликвидации возгорания боролся с огнем и Юнусджон Базаров (машинист экскаватора ООО «Азотремстрой»). За свой вклад в тушение пожара Юнусджон Гулямович получил Благодарность Самарской губернской думы, как и его коллега - водитель автокрана Вадим Воронцов. Вадим Николаевич так же стал «героем нашего времени», на протяжении двух дней 17 и 18 июня уходящего года, принимавший участие в ликвидации еще одного ЧС в Автозаводском районе. На стройплощадке: во время демонтажа, башенный кран БК-503 высотой 60 м опасно накренился и сошел с рельсов. Для ликвидации угрозы обрушения на месте был оперативно развернут штаб под руководством администрации города, а представители МЧС России, Центра гражданской защиты и экстренных служб взялись за дело.

За активную жизненную позицию Александр Титов получил благодарность администрации Тольятти. Фото ПАО «КуйышевАзот»

За активную жизненную позицию Александр Титов получил благодарность администрации Тольятти. Фото ПАО «КуйышевАзот»

- Когда вечером прибыл на место событий, спасатели пытались привязать накренившийся кран к дому – настроение у всех было мрачное, потому что конструкция могла рухнуть в любой момент – не понятно, на каком честном слове она держалась, - вспоминает Вадим Воронцов. – Когда за «макушку» привязали его к моему автокрану, приободрились. Так и держал его, пока постепенно срезали у аварийного крана стрелу. Приятно, конечно, что земляки проголосовали за меня в акции, но я просто делал свое дело – правильно и хорошо.

Трудовой подвиг Вадима Воронцова – не первый, которым гордится коллектив КуйбышевАзота. Годом ранее в аналогичной ситуации пришлось побывать водителю цеха № 16 Александру Титову. Чрезвычайная ситуация возникла на строительной площадке в микрорайоне Шлюзовой, где в результате сильного порыва ветра сошел с рельс башенный кран. Положение усугублялось угрозой жизни для жителей соседнего дома, которых пришлось эвакуировать. Благодаря работе спасателей и Александра Евгеньевича дело закончилось хорошо – опасный кран был водворен на место.

Андрей Барсуков обучил своей профессии сварщика 90 молодых коллег. Фото ПАО «КуйышевАзот»

Андрей Барсуков обучил своей профессии сварщика 90 молодых коллег. Фото ПАО «КуйышевАзот»

Равнение – на эксперта

Андрей Барсуков - ведущий инженер по сварке ПАО «КуйбышевАзот» зарекомендовал себя на предприятии как настоящий мастер своего дела.Высокий профессионализм и заслуженный авторитет среди коллег позволили ему стать отличным наставником для молодежи: только за последние три года Андрей Барсуков обучил по профессии «Электросварщик», «Газорезчик» 90 человек.Впечатляет не только количество, но и «качество» его стажеров: в прошлом году в федеральном этапе Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер-2019» по Приволжскому Федеральному округу воспитанник Андрея Юрьевича занял второе место в номинации «Лучший сварщик». Не удивительно, что Андрей Барсуков является экспертом по стандарту WORLDSKILLS. Однако производство для Андрея Юрьевича – не только работа, но и место технического творчества. Активный рационализатор и председатель ВОИР предприятия, инженер совершенствует организацию сварочного производства, способствует механизации и автоматизации сварочных процессов. Им подано 57 рацпредложений, направленных на повышение производительности труда, рациональное расходование материалов и снижение трудоемкости изготовления сварной продукции. Именно с учетом всех заслуг, Андрей Юрьевич был выдвинут трудовым коллективом в номинации «Признание и уважение».

- Безусловно, очень приятно, что мою работу оценили так высоко, - признается Андрей Барсуков. – Но считаю, что свой вклад в этот результат внесла вся ремонтная служба нашего предприятия. И эта высокая награда – оценка всей нашей службы и преподавателей, обучающих заводскую молодежь.

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