Смелость, мужество, профессионализм: тольяттинские химики стали «героями нашего времени»

Юнусджон Базаров помог победить пожар на бывшем заводе «Фосфор». Фото ПАО «КуйышевАзот»

В этом году акция «Народное признание» проходит в Самарской области 13-й раз. Среди жителей губернии, которых выдвигали земляками в самых разных номинациях –трое сотрудников КуйбышевАзота и один - его дочернего предприятия «Азотремстрой». Трое из них были выдвинуты как «Герои нашего времени» - мужчины доказали, что и в мирное время есть место подвигу.

Никто кроме нас

Машиниста экскаватора Юнусджона Базарова коллеги знают, как грамотного, ответственного профессионала. Он трудится в дочернем предприятии КуйбышевАзота – «Азотремстрой». Трудолюбивый, доброжелательный, надежный, инициативный – характеристика Юнусджона Гулямовича собрала все самые лестные эпитеты. Но качества, которые привели его в номинацию «Герои нашего времени» - это способность самостоятельно принимать решения в трудных ситуациях и не пасовать перед лицом опасности.

Вадим Воронцов «держал» башенный кран, пока угроза его обрушения не миновала. Фото ПАО «КуйышевАзот»

В середине июня этого года на пульт оперативного дежурного единой диспетчерской службы Тольятти поступила информация о возгорании желтого фосфора, который хранился в цехе бывшего завода «Фосфор». Пожар вспыхнул в промзоне Центрального района города, и на его ликвидацию были брошены все силы огнеборцев. Пожарные расчеты совместно с Центром гражданской защиты Тольятти боролись с пламенем около 12 часов. КуйбышевАзот не остался в стороне, оказав активную поддержку техникой и материалами. В самом эпицентре ликвидации возгорания боролся с огнем и Юнусджон Базаров (машинист экскаватора ООО «Азотремстрой»). За свой вклад в тушение пожара Юнусджон Гулямович получил Благодарность Самарской губернской думы, как и его коллега - водитель автокрана Вадим Воронцов. Вадим Николаевич так же стал «героем нашего времени», на протяжении двух дней 17 и 18 июня уходящего года, принимавший участие в ликвидации еще одного ЧС в Автозаводском районе. На стройплощадке: во время демонтажа, башенный кран БК-503 высотой 60 м опасно накренился и сошел с рельсов. Для ликвидации угрозы обрушения на месте был оперативно развернут штаб под руководством администрации города, а представители МЧС России, Центра гражданской защиты и экстренных служб взялись за дело.

За активную жизненную позицию Александр Титов получил благодарность администрации Тольятти. Фото ПАО «КуйышевАзот»

- Когда вечером прибыл на место событий, спасатели пытались привязать накренившийся кран к дому – настроение у всех было мрачное, потому что конструкция могла рухнуть в любой момент – не понятно, на каком честном слове она держалась, - вспоминает Вадим Воронцов. – Когда за «макушку» привязали его к моему автокрану, приободрились. Так и держал его, пока постепенно срезали у аварийного крана стрелу. Приятно, конечно, что земляки проголосовали за меня в акции, но я просто делал свое дело – правильно и хорошо.

Трудовой подвиг Вадима Воронцова – не первый, которым гордится коллектив КуйбышевАзота. Годом ранее в аналогичной ситуации пришлось побывать водителю цеха № 16 Александру Титову. Чрезвычайная ситуация возникла на строительной площадке в микрорайоне Шлюзовой, где в результате сильного порыва ветра сошел с рельс башенный кран. Положение усугублялось угрозой жизни для жителей соседнего дома, которых пришлось эвакуировать. Благодаря работе спасателей и Александра Евгеньевича дело закончилось хорошо – опасный кран был водворен на место.

Андрей Барсуков обучил своей профессии сварщика 90 молодых коллег. Фото ПАО «КуйышевАзот»

Равнение – на эксперта

Андрей Барсуков - ведущий инженер по сварке ПАО «КуйбышевАзот» зарекомендовал себя на предприятии как настоящий мастер своего дела.Высокий профессионализм и заслуженный авторитет среди коллег позволили ему стать отличным наставником для молодежи: только за последние три года Андрей Барсуков обучил по профессии «Электросварщик», «Газорезчик» 90 человек.Впечатляет не только количество, но и «качество» его стажеров: в прошлом году в федеральном этапе Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер-2019» по Приволжскому Федеральному округу воспитанник Андрея Юрьевича занял второе место в номинации «Лучший сварщик». Не удивительно, что Андрей Барсуков является экспертом по стандарту WORLDSKILLS. Однако производство для Андрея Юрьевича – не только работа, но и место технического творчества. Активный рационализатор и председатель ВОИР предприятия, инженер совершенствует организацию сварочного производства, способствует механизации и автоматизации сварочных процессов. Им подано 57 рацпредложений, направленных на повышение производительности труда, рациональное расходование материалов и снижение трудоемкости изготовления сварной продукции. Именно с учетом всех заслуг, Андрей Юрьевич был выдвинут трудовым коллективом в номинации «Признание и уважение».

- Безусловно, очень приятно, что мою работу оценили так высоко, - признается Андрей Барсуков. – Но считаю, что свой вклад в этот результат внесла вся ремонтная служба нашего предприятия. И эта высокая награда – оценка всей нашей службы и преподавателей, обучающих заводскую молодежь.