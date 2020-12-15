Лучшая японская кухня, рейтинг ресторанов японской кухни в Москве

Содержание:

- Вкуснейшие японские деликатесы от ресторана «Галки»

- Необычный ресторан Sempre для любителей экзотических блюд

- Разнообразное меню «Ю-мэ»

- Ресторан Nobu – классика кухни страны Ниппон

С каждым годом японская кухня становится все более популярной. И если раньше многие воспринимали ее как экзотику, то сегодня такие блюда часто выбирают для обеда или ужина. И не зря, ведь особенность этих национальных деликатесов в том, что они готовятся исключительно из качественных и свежих продуктов. А еще они очень вкусные, сытные и полезные.

Открытым остается один вопрос – как найти японский ресторан Москвы, которому можно доверять, где качество продуктов не вызывает вопросов, а цены при этом не зашкаливают? Рассмотрим несколько вариантов. Это заведения, в которые гостям захочется прийти еще не один раз!

Вкуснейшие японские деликатесы от ресторана «Галки»

Ресторан «Галки» является первым в Москве андеграунд-заведением, которое полностью отвечает этой идее и стилистике. Здесь нестандартный дизайн интерьера, что позволяет посетителю окунуться в особый мир, отвлечься от повседневной суеты, насладиться отдыхом и вкусными блюдами.

Те, кто уже успел посетить это место, отмечают, что здесь лучшая японская кухня из всех тех заведений, где они побывали. Блюда тут готовятся на открытой кухне, благодаря чему гости всегда могут убедиться в качестве и свежести используемых продуктов. Еще одна изюминка – повара сами выносят заказ, так что им можно задать любые вопросы по меню или рецептуре.

Наиболее популярным японским блюдом в «Галках» считается суп «Рамен». Кстати, готовит его коренной японец, поэтому в аутентичности рецептуры можно не сомневаться.

Но в ресторане «Галки» можно насладиться не только японской кухней, здесь также предлагают:

- разнообразные европейские и русские блюда;

- множество десертов на любой вкус;

- оригинальные коктейли, приготовленные по уникальным рецептурам;

- обширную винную карту.

Посетить это заведение можно с другом или любимым человеком, а также прийти большой компанией, ведь в зале есть как уютные места на двоих, так и длинные банкетные столы. Подходящий вариант лучше заказать заранее. Забронировать столик можно по телефону или на сайте ресторана Galki.

Необычный ресторан Sempre для любителей экзотических блюд

Желающим отведать вкусные японские блюда в нестандартной атмосфере стоит посетить именно этот ресторан. Обстановка здесь просто завораживает, а вкус блюд доставляет истинное удовольствие. Главная особенность заведения – большое количество зелени. Она буквально наполняет пространство, и гость с порога погружается в настоящий сказочный мир.

В отдельном помещении находится большая открытая кухня, где посетители могут видеть процесс приготовления блюд. Во втором зале расположены столики и уютные диванчики. Они устроены по типу комьюнити-рассадки, так что за одним столом могут оказаться посетители из разных компаний. Это способствует новым знакомствам и душевному общению.

Меню Sempre отличается богатством и разнообразием. Здесь представлено большое количество рыбных блюд и яств из морепродуктов.

Разнообразное меню «Ю-мэ»

Это заведение не зря входит в перечень лучших японских ресторанов столицы. По мнению гостей, здесь готовят самые вкусные суши, свежесть которых не вызывает сомнений. Также посетители отмечают изысканность подачи даже самых простых блюд.

Дизайн заведения находится на высоте. Все выполнено в традиционном для японских ресторанов стиле, а особого шарма добавляют всем знакомые японские фонарики, позволяющие окунуться в национальную атмосферу.

Ресторан Nobu – классика кухни страны Ниппон

Заведение предлагает широкий ассортимент азиатских блюд, делая акцент на суши и различных национальных деликатесах из даров моря. Сюда приходят насладиться лососем татаки, салатом из грибов шиитаки, оригинальными японскими десертами, мороженым из зеленого чая и, конечно же, роллами из краба и других изысканных ингредиентов.

В Москве насчитывается огромное количество азиатских точек общепита – составлять рейтинг ресторанов японской кухни можно долго. Так что желающие насладиться этой национальной кухней точно найдут подходящий для себя вариант!