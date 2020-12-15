Дворы – самарцам: зачем горожанам хотят передать права на землю пред многоквартирными домами

Дворы станут собственностью жителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области намерены поставить на кадастровый учет земельные участки по 300 адресам. Дворовые территории, которые раньше считались бесхозными, теперь станут собственностью жильцов многоквартирных домов. Обсудили с экспертами, что это означает и чем грозит самарцам.

«Вот лес – он ваш»

В Самаре городские власти активно взялись за межевание участков - дворовых территорий. Все они теперь будут принадлежать на правах совместной собственности жителям многоквартрных домов. Казалось бы, отличный подарок от властей – бери и пользуйся. То есть жители сами решат, где ставить машины, где сделать детскую площадку. Они смогут участвовать в государственных программах, чтобы добиться финансирования благоустройства своего двора. Но есть у такого решения и минусы. Например, жители города опасаются, что межевание будет проведено вовсе не так, как им удобно. И уже есть примеры.

- У меня есть обращение председателя ТСЖ по улице Стара Загора 307. К нему прилагаются подписи еще 30 многоквартирных домов на улице Алматинской, Карла-Маркса и Стара Загоры, которые выступили против проекта межевания, который был утвержден на публичных слушаниях в сентябре. Межевание было проведено таким образом, что те территории, которые они пытались благоустроить перед домом, не попали в их собственность, зато попали несколько отрезков территории леса, которые выглядят как заросли, засорённые строительным мусором. Эта территория, которой жители не пользуются, и она не подходит под определение дворовой. И делается это в массовом порядке, как мне кажется для того, что власть пытается переложить ответственность за благоустройство этой территории на жителей, - рассказывает самарский активист, руководитель Центра защиты прав граждан Самарской области Андрей Морозов.

Пока что непонятно, как именно проводится это межевание – Андрей Морозов предполагает, что все связано с ценами на землю и с желанием «повесить» на собственников не самые вкусные участки.

- Главное следить, чтобы администрация не прикрепила к собственности какой-то пустырь или другую территорию никак не относящейся к дворовой, - советует он.

А за дороги нам платить?

Опасения жителей вызывает и тот факт, что теперь им придется платить и за содержание внутриквартальных дорог, их ремонт и очищение.

- Здесь есть тонкость, внутриквартальный проезд это одна вещь, она обозначена на генеральном плане, она не может входить в частную собственность, а проезды во дворах станут головной болью жителей, - говорит Андрей Морозов.

Также эксперт отмечает, что жителям придется смириться с тем фактом, что они – как собственники – приобретают ряд обязанностей.

- Есть и плюсы, но их нужно взвешивать. Например, в старом городе, оформление дворовой земли в собственность — это однозначно плюс, я думаю, что в новых кварталах это тоже плюс, все дома так и строятся и жители не выступают против этого, в домах брежневской постройки и «хрущёвках» это тоже плюс, чтобы люди сами могли в большей степени распоряжаться своей территорией. Главное следить, чтобы администрация не прикрепила к собственности какой-то пустырь или другую территорию никак не относящейся к дворовой.

Впрочем, есть и еще одна проблема: смогут ли договориться жители? Ведь, как известно, мамочкам с детьми, жаждущим детских площадок, и владельцам бессчетного числа авто найти общий язык непросто.

- -Однозначно это будет проблемой в домах, где нет лидера в виде активного председателя, который озабочен проблемами дома. Довольно большое количество домов обладает активом, которые умеют заряжать других людей на решения, нацеленные на общее благо, - резюмирует Андрей Морозов.

КОНКРЕТНО

Чьи будут дворы в новых условиях?

Руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Шанов: Территория, которая будет передана в собственность, будет в распоряжении жильцов. В соответствии с действующим законодательством на такие земельные участки действует право собственности всех собственников жилья.

Что можно делать с этими участками?

Сергей Шанов: Все, что можно делать с землей в частной собственности. Различие одно: чтобы поставить здесь детскую площадку или организовать парковку нужно разрешение всех жителей. Сегодня перед нами стоят задачи межевания территории, и мы получили на это финансирование.

Андрей Морозов: Я недавно выяснил, что есть нормы СанПиН, пункты 2.3 и 2.10, согласно которым запрещена парковка транспорта возле жилых домов, кроме гостевых парковок. Есть еще один пункт в СанПиН, который регулирует расстояние в метрах от окон жилых домов где могут находится автомобили, и соответственно это сильно препятствует каким-либо парковкам. Насколько я знаю можно сдавать эту землю в аренду тому бизнесу,который может находиться во дворе.

Как быть, если участок не устраивает?

Андрей Морозов: 1)если вам кусок режут, который не является вашим двором, то вы вправе на публичных слушаниях возражать и ваше мнение обязаны учесть. Если вас не слышат, то вы можете опровергнуть это решение в суде, потому что оно противоречит федеральному законодательству и у вас не будет этих пустырей.

2) если вы все-таки согласны получить этот кусок в собственность, то требовать с администрации, чтобы они привели его в состояние соответствующим правилам благоустройства.