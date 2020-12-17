Корпоратив на свежем воздухе, кроссфит, путевка в санаторий

Производственная гимнастика повысит иммунитет и работоспособность. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарские предприятия начали включаться в программу Национального проекта «Демография» по формированию здорового образа жизни на рабочих местах. Проект призван мотивировать людей изменить свой образ жизни, настроиться на «здоровую волну», отказаться от пагубных привычек.

- Корпоративная программа общественного здоровья чрезвычайно важна по трем причинам, - говорит к.м.н., главный врач ГБУЗ «Самарский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Александр Муравец. - Во-первых, из анализа смертности мы видим в Российской Федерации колоссальный разрыв в показателях между мужчинами и женщинами трудоспособного возраста. О чем это говорит? Ничем иным, кроме образа жизни, это объяснить невозможно. Один из способов достучаться до мужчин это корпоративные программы. Во-вторых, программы общественного здоровья является важным элементом общей корпоративной культуры предприятия. И, в-третьих, такая программа является точкой сборки, где воедино соединяются интересы бизнеса, простого человека и государства. Именно здесь осуществляется та самая социальная ответственность бизнеса, о которой мы так много говорим.

Сложно ли компаниям начинать реализацию программы? Насколько это выгодно и затратно?

- Программы по формированию ЗОЖ совершенно точно выгодны для работодателей по финансово-производственным, управленческим и имиджевым причинам, - подчеркивает Александр Муравец. – Главное - правильно обозначить стратегию, провести инвентаризацию всего того, что уже делается на предприятии и определить «белые пятна» и ликвидировать их в рамках нашей программы.

Как активно предприятия региона внедряют корпоративные модельные программы «Укрепление здоровья работающих», обсудили в виртуальном пресс-центре «КП» Фото: принтскрин видео.

Теннис - в обед, бассейн и фитнес-зал - вечером

Сегодня корпоративная программа по формированию ЗОЖ на рабочих местах реализуется более чем на 20 предприятиях Самарской области. Лидирующие предприятия делятся своими наработками:

- В нашей организации очень серьезно относятся к здоровью сотрудников, - рассказывает директор Благотворительного фонда «Олимпия» от АО «РЕММАГИСТРАЛЬ» Алла Бехтерева.– Еще до пандемии мы отменили корпоративы в ресторанах, отмечаем все праздники на свежем воздухе. Этот Новый год, к примеру, планируем провести на лыжах и сноуборде. У нас есть все возможности для того, чтобы сотрудники в свободное время могли заниматься спортом: в пользовании компании стадион «Волга», сауна, бассейн, бесплатный тренажерный зал. Недавно установили теннисный стол, чтобы в обеденный перерыв сотрудники могли снять напряжение и переключится.

На предприятии активно развивают детский спорт. Приболевших сотрудников переводятся на дистанционный формат и снабжают лекарствами, клюквой и имбирем за счет компании. А вот с курением на рабочих местах не борются: курильщики здесь давно перевоспитались и «встали на лыжи».

Дымишь – депремируем!

Целый ряд комплексных мер по поддержанию здоровья сотрудников разработан и на ПАО «ОДК Кузнецов». Заводчане активно участвуют в спортивной жизни региона, являются постоянными участниками зимних и летних молодежных сборов, занимаются тяжелой атлетикой, играют в теннис и футбол.

- На предприятии действует программа корпоративного питания, - рассказывает Наталья Крапивко, начальник управления по социальному развитию ПАО «ОДК Кузнецов». – У нас есть комплексный обед и также 80 рублей выплачивается сотрудникам дотационно. Значительные средства заложены у предприятия на санаторно-курортное лечение. Наши сотрудники отдыхают как в самарских санаториях, так и на российском юге. Работает детский оздоровительный комплекс. Мы рады, что в этом году, несмотря на пандемию, смогли отравить на оздоровление почти всех своих сотрудников.

С курением на предприятии борются специальными мерами: дымишь – получи штраф в размере 10% от премии. Наказание рублем дает свои результаты – за последний год нарушений выявлено почти в три раза меньше.

Вовлечены в программу по укреплению здоровья на рабочих местах и сотрудники предприятия Электрощит-Самара. Спортивные мероприятия, Дни здоровья и Дни охраны труда охватили почти всех работников завода.

- Высокая активность наших сотрудников в спортивных мероприятиях и информационных кампаниях говорит о том, что мы движемся в правильном направлении и людям это интересно, - рассказывает Людмила Соклакова, руководитель департамента охраны и труда промышленной безопасности и экологии Электрощит-Самара. - Мы снимаем ролики, где сотрудники делятся своими советами, как поддержать здоровье, регулярно проводим профосмотры и вакцинацию от гриппа. У наших работников есть возможность полечиться в санаториях, а добровольное медицинское страхование позволяет сотрудникам обратиться в лучшие клиники и провести необходимое лечение.