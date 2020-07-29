Календарь матчей Тамбова в РФПЛ 2020/2021: жесткое начало и "Зенит" в финале
Стал известен календарь матчей Тамбова в РФПЛ на сезон 2020/2021. Играть в этом сезоне команда по-прежнему будет в Саранске и начнет сразу по-крупному, со злого от последних неудач в минувшем уже сезоне Ростова. Эта игра пройдет в одну из дат между 8 и 11 августа. Начало календаря для команды, чудом избежавшей вылета в ФНЛ - во многом благодаря коронавирусу в "Сочи", будет нелегким: в первых же четырех турах три лидера таблицы, Зенит, ЦСКА и Ростов.Набрать очки можно с Химки, во втором туре, но новички РПЛ уже показали, что они не собираются сдаваться без боя и всерьез намерены оформить прописку в высшем дивизионе.
Непростым будет и окончание сезона, ведь в четырех последних матча клубу предстоит сыграть с Локомотивом, Ростовом и завершающую игру с Зенитом, который всерьез намерен и в этом году претендовать на чемпионство, оформив золотой дубль в уже окончившемся сезоне.
Представляем полный календарь игр Тамбовав Тинькофф РПЛ на сезон 2020-2021. Напомним что точные даты и время пока не определены, известны лишь принципиальные промежутки и соперники. Известно также, что заключительные игры пройдут 16 мая.
1 тур
8-11 августа
Тамбов - Ростов
2 тур
14-17 августа
ЦСКА - Тамбов
3 тур
18-20 августа
Тамбов - Химки
4 тур
21-24 августа
Зенит - Тамбов
5 тур
25-27 августа
Тамбов - Сочи
6 тур
28-30 августа
Рубин - Тамбов
7 тур
11-14 сентября
Тамбов - Уфа
8 тур
18-21 сентября
Локомотив - Тамбов
9 тур
25-28 сентября
Тамбов - Спартак
10 тур
2-4 октября
Тамбов - Арсенал
11 тур
17-19 октября
Ротор - Тамбов
12 тур
23-26 октября
13 тур
30 октября - 2 ноября
Тамбов - Динамо
14 тур
6-8 ноября
Тамбов - Ахмат
15 тур
21-23 ноября
Краснодар - Тамбов
16 тур
27-30 ноября
Уфа - Тамбов
17 тур
4-7 декабря
Спартак - Тамбов
18 тур,
11-14 декабря
Тамбов - Рубин
19 тур
15-17 декабря
Тамбов - Урал
ПАУЗА
20 тур
16 февраля - 1 марта
Тамбов - Ротор
21 тур
5-8 марта
Динамо - Тамбов
22 тур
12-15 марта
Тамбов - Краснодар
23 тур
19-21 марта
Спартак - Урал
24 тур
3-5 апреля
Тамбов - ЦСКА
25 тур 9-12 апреля
Химки - Тамбов
26 тур
16-19 апреля
Арсенал - Тамбов
27 тур
23-26 апреля
Тамбов - Локомотив
28 тур
30 апреля - 3 мая
Ростов - Тамбов
29 тур
7-10 мая
Ахмат - Тамбов
30 тур
16 мая
Тамбов - Зенит
ИСТОЧНИК KP.RU