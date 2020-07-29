Календарь матчей Тамбова в РФПЛ 2020/2021: жесткое начало и "Зенит" в финале

Стал известен календарь матчей Тамбова в РФПЛ на сезон 2020/2021. Играть в этом сезоне команда по-прежнему будет в Саранске и начнет сразу по-крупному, со злого от последних неудач в минувшем уже сезоне Ростова. Эта игра пройдет в одну из дат между 8 и 11 августа. Начало календаря для команды, чудом избежавшей вылета в ФНЛ - во многом благодаря коронавирусу в "Сочи", будет нелегким: в первых же четырех турах три лидера таблицы, Зенит, ЦСКА и Ростов.Набрать очки можно с Химки, во втором туре, но новички РПЛ уже показали, что они не собираются сдаваться без боя и всерьез намерены оформить прописку в высшем дивизионе.

Непростым будет и окончание сезона, ведь в четырех последних матча клубу предстоит сыграть с Локомотивом, Ростовом и завершающую игру с Зенитом, который всерьез намерен и в этом году претендовать на чемпионство, оформив золотой дубль в уже окончившемся сезоне.

Представляем полный календарь игр Тамбовав Тинькофф РПЛ на сезон 2020-2021. Напомним что точные даты и время пока не определены, известны лишь принципиальные промежутки и соперники. Известно также, что заключительные игры пройдут 16 мая.

1 тур

8-11 августа

Тамбов - Ростов

2 тур

14-17 августа

ЦСКА - Тамбов

3 тур

18-20 августа

Тамбов - Химки

4 тур

21-24 августа

Зенит - Тамбов

5 тур

25-27 августа

Тамбов - Сочи

6 тур

28-30 августа

Рубин - Тамбов

7 тур

11-14 сентября

Тамбов - Уфа

8 тур

18-21 сентября

Локомотив - Тамбов

9 тур

25-28 сентября

Тамбов - Спартак

10 тур

2-4 октября

Тамбов - Арсенал

11 тур

17-19 октября

Ротор - Тамбов

12 тур

23-26 октября

13 тур

30 октября - 2 ноября

Тамбов - Динамо

14 тур

6-8 ноября

Тамбов - Ахмат

15 тур

21-23 ноября

Краснодар - Тамбов

16 тур

27-30 ноября

Уфа - Тамбов

17 тур

4-7 декабря

Спартак - Тамбов

18 тур,

11-14 декабря

Тамбов - Рубин

19 тур

15-17 декабря

Тамбов - Урал

ПАУЗА

20 тур

16 февраля - 1 марта

Тамбов - Ротор

21 тур

5-8 марта

Динамо - Тамбов

22 тур

12-15 марта

Тамбов - Краснодар

23 тур

19-21 марта

Спартак - Урал

24 тур

3-5 апреля

Тамбов - ЦСКА

25 тур 9-12 апреля

Химки - Тамбов

26 тур

16-19 апреля

Арсенал - Тамбов

27 тур

23-26 апреля

Тамбов - Локомотив

28 тур

30 апреля - 3 мая

Ростов - Тамбов

29 тур

7-10 мая

Ахмат - Тамбов

30 тур

16 мая

Тамбов - Зенит