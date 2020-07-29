Лучшая профсоюзная молодежь работает на Тольяттиазоте

Кто любит свою работу? Тот, кому она доставляет удовольствие, поэтому не считает восемь (12) часов рабочего времени вычеркнутыми из жизни. Проходя через заводскую проходную крупнейшего химического предприятия Тольятти, например, совсем не обязательно «зарывать» за оградой свои остальные таланты. Им найдется применение и здесь – на радость и пользу всему коллективу. Молодежь Тольяттиазота знает: любое ее творческое начинание будет поддержано руководством завода, внедрено и подхвачено соратниками. Может быть, потому и признаны проекты профсоюзных лидеров-химиков лучшими, что разрабатываются не «для галочки»?

Информация доносится, критика принимается

В этом году победителями областного смотра-конкурса «Лучший молодой профсоюзный лидер», организованного Самарским областным комитетом Росхимпрофсоюза, стали сразу три молодых работника ПАО «ТОАЗ». Конкурс проходил в трех номинациях, и в каждой из них тольяттинцы представили личные проекты на тему «Инновационное совершенствование деятельности первичной профсоюзной организации или молодежной структуры». Разработки химиков не только получили высокую оценку судейской коллегии, но и были рекомендованы к использованию в деятельности первичных профсоюзных организаций региона. Лучшим цеховым лидером профсоюзного комитета стал Илья Сиволобов, председатель цехового комитета профсоюза цеха №28 ПАО «ТОАЗ». Активист предложил модернизировать систему донесения информации до сотрудников, учитывая такой важный нюанс как их возраст.

- В нашем цехе висит доска объявлений, но бумажный формат интересен лишь старшему поколению – молодежь часто проходит мимо, - заметил слесарь КИПиА цеха №28 Илья Сиволобов. – Я предложил модернизировать способ подачи информации – организовать группы в Вайбере и ВКонтакте, чтобы ребята могли в привычной им форме, в системе онлайн, входить в курс всех заводских новостей.

Более того, Илья предложил дополнить доску объявлений «ящиком гласности». Сюда, по его задумке, коллеги будут вносить конструктивную критику его работы на посту председателя цехового профкома.

- Я на предприятии с 2012 года и с удовольствием занимаюсь профсоюзной работой – рад, что люди мне доверяют защищать их интересы, - говорит Илья. Кстати, проект, представленный им на смотре-конкурсе, уже реализуется – группа в Вайбере создана, на очереди – освоение социальной сети.

Екатерина Шмелева придумала, как эффективно адаптировать «новобранцев»

Приятно познакомиться!

Лучшим молодым лидером выборного органа молодежи признали члена цехового комитета профсоюза цеха №12 Екатерину Шмелеву - члена совета молодежи ПАО «ТОАЗ», ответственную за интеллектуальное развитие. Екатерина разработала проект деловой игры «Точка роста»: в течение 1 - 2 дней несколько команд новичков учатся новым навыкам (допустим, наставничеству), а потом создают и представляют свои проекты комиссии экспертов. Победившая команда получает право реализовать свой проект на предприятии. Сейчас химики с нетерпением ждут отмены ограничительных коронавирусных мер, чтобы обкатать «Точку роста» на заводе.

- Деловая игра такого формата и для общего климата в коллективе полезна, и для адаптации новичков – предприятие у нас большое, и на знакомство с коллегами в другой ситуации могут уйти годы, - улыбается автор проекта.

У самой Екатерины проблем с общением нет. Несмотря на ответственную должность старшего мастера смены цеха химводоочистки, девушка всегда находит время для общественной работы, активно участвуя в организации заводских и городских мероприятий.

Анна Агаева устроит поющим химикам вокальный кастинг — сразу после снятия ограничений.

С песней веселее

Победителем смотра-конкурса в третьей номинации - лучшим молодым профсоюзным активистом - стала Анна Агаева. Специалист по бюджетированию ремонтов трудится на предприятии третий год, но уже поняла, чего заводу не хватает: собственного вокального профсоюзного коллектива!

- Львиная часть нашего пятитысячного коллектива – члены профсоюза. Неужели мы не наберем талантов в наш квартет? – не сомневается Анна Агаева. – На предприятии проводится множество различных мероприятий, и каждое из них только выиграет при вокально-эстрадном сопровождении. Как только снимут ограничения на общение, проведем большой кастинг в ДК «ТОАЗ». Уверена: квартет получится отличный!

Ольга Севостьянова убеждена: инициативы рождаются, когда есть уверенность в их поддержке

Профсоюзные молодежные лидеры химгиганта выступили на областном конкурсе триумфально, и председатель первичной профсоюзной организации ПАО «ТОАЗ» Ольга Севостьянова видит закономерность в этом успехе.

- Профсоюз Тольяттиазота известен своей активной позицией и постоянной деятельностью на благо трудового коллектива, - отметила Ольга Севостьянова. - Примечательно, что большинство инициатив получают поддержку руководства предприятия. Поэтому неудивительно, что наши молодые специалисты охотно предлагают свои идеи, которые будут способствовать новым успехам ТОАЗа. Мы гордимся победой молодых членов профсоюзной организации Тольяттиазотта в областном смотре-конкурсе и тем, что их проекты получили профессиональное признание.