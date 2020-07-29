Глава Хворостянского района Виктор Махов и его сын в суде добились опровержения недостоверной информации

В марте портал «ФедералПресс» со ссылкой на депутата Самарской Губернской Думы Михаила Матвеева заявил, что дипломы об образовании главы Хворостянского района Виктора Махова и его сына, прокурора Чапаевска, Алексея Маховаявляются недействительными. Они обратились в суд с исками к ООО«ФедералПресс» о защите чести, достоинства и деловой репутации.

14 июля Красноглинским районным судом города Самары утверждены мировые соглашения, в результате чего СМИ опубликовало опровержение прежней информации. «Опубликованные сведения несоответствуют действительности. Согласно официальным данным, Виктор Махов получил высшее образование в период с 1968года по 1974 год в Куйбышевском сельскохозяйственном институте, Алексей Махов в период с 1992 по 1997 годы в Самарском государственном университете, по окончании обучения получили государственные дипломы о высшем образовании. Ученая степень кандидата юридических наук присуждена Алексею Махову в рамках научно-негосударственного обучения в 2003 году решением Высшей межакадемической аттестационной комиссии Международного межакадемического союза Высшего экспертно-квалификационного комитета и выдан соответствующий диплом, который является действительным и содержит достоверные сведения», - говорится в сообщении.

По обращению депутата Самарской губернской думы Михаила Матвеева следователями следственного управления Следственного комитета России по Самарской области проведены проверки в порядкест. 144, 145 УПК РФ, по результатам которых в возбуждении уголовного дела отказано на основании п. 2 ст.24 УПК РФ, в связи с отсутствием в действиях Виктора и Алексея Маховых состава преступления. Редакция «ФедералПресс» принесла им извинения.