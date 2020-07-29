Женщина с COVID в Самаре умерла в ожидании "скорой". В минздраве рассказали, как все было

Экипажей "скорой" не хватает

Коронавирус в Самаре согласно официальным данным сходит на "нет". За последние сутки выявили лишь 32 зараженных коронавирусом пациента. Но не все жители Самары довольны тем, как медицинскую помощь людям с инфекцией оказывают. Вопросы возникают и об одном из них написала в твиттере самарчанка Алла Ш. Она рассказала, как с коронавирусом столкнулась ее семья

- Бабушке, которой уже поставили диагноз COVID 19 стало плохо, вызвали "скорую" около 7 утра, сказали ожидать до 20.00. Бабушка умерла в 11 утра того же дня. Мама ухаживала за ней, тоже заболела, но мазок ей так и не взяли. Ей стало плохо, скорую снова вызвали в 21.20, но сказали, что ждать сутки. Что делать, - поделилась животрепещущим вопросом Алла, которая была напугана за свою семью и близких людей.

Ситуацию прокомментировали в минздраве Самарской области. Здесь объяснили, что скончавшаяся пожилая женщина лечилась амбулаторно в поликлинике №1. В клинике провели расследование и посчитали, что вся помощь оказывалась нормально.

- Вызов по первому обращению приняли в "скорой" по правилам, об угрозе жизни пациентки не сообщалось. Повторный вызов поступил уже с констатацией смерти женщины. Звонок был передан в отделение неотложной помощи поликлиники по месту прикрепления полиса, - рассказали в минздраве журналисту КП-Самара.

А вот к маме "Скорую помощь" не смогли отправить сразу из-за нехватки бригад "скорых".

- Вызов был обслужен с превышением нормативного времени для вызовов категории «неотложный». Медицинская помощь пациентке оказана, от госпитализации она отказалась. Для активного посещения её на дому информации была направлена в поликлинику по месту жительства, - констатировали в ведомстве.

В минздраве признали, что свободных бригад было немного, а вызовов, напротив, чересчур много. Но в "Скорую" продолжают привлекать медицинские кадры.

- Результатом проводимой работы стало увеличение количества бригад, работающих в круглосуточном режиме с 38 в октябре 2017 года до 55 - в настоящее время. , - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что сейчас диагноз коронавирус с начала пандемии поставили 6761 пациенту. По данным оперативного штаба, более 60% коек на данный момент свободно.