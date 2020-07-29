Волонтеры, солисты и просто красотки: В Самаре наградили победительниц конкурса «Краса Росгвардии»

Безукоризненно выглаженная форма, строгий макияж - но рабочий костюм этим девушкам к лицу. Спустя целую пандемию победительницы конкурса «Краса Росгвардии-2020» в Самаре наконец-то смогли получить заслуженные поздравления и подарки из рук генерала, руководителя самарского управления Росгвардии Александра Эсауленко.

Победителей ждали подарки и цветыФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Провести этот конкурс «Комсомолка» решила еще в начале года, в ведомстве инициативу поддержали. Стоило только разместить анонс, как появились первые участницы. Они не только присылали фотографии, но и рассказывали о своих увлечениях, хобби, делились секретами, как оставаться прекрасной матерью и любящей женой, отдавая всю себя службе. Редакция «КП» - Самара» не уставала восхищаться красавицами из Росгвардии. Мы очень ждали знакомства на награждении, но церемонию отодвинула на будущее пандемия коронавируса. И вот теперь со всеми предосторожностями мы наконец-то смогли встретиться и сказать победительницам теплые слова. Награждение прошло на летней террасе ресторана Beluga с видом на безбрежные волжские просторы, белоснежными столиками и панорамными окнами - лучшее обрамление для настоящих красоток.

Награждение прошло в ресторане BelugaФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Вы не только самые красивые, вы еще и очень смелые, что решились участвовать в таком конкурсе. Каждая из вас уже победительница, победители все, кто принимал в акции участие. Конкурс красоты в нашем понимании это не то, что мы видим по телевизору. Мы оцениваем профессиональные качества. В наших войсках служат не только красивые девушки. Они умные, талантливые, обладающие своими узкими специальностями. Конкурс направлен на то, чтобы они чувствовали заботу, мужское плечо, чувствовали, что они необходимы, - обратился к победительницам начальник Управления Росгвардии по Самарской области, генерал-майор полиции Александр Эсауленко.

Елена Гнатиенко стала самой творческойФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Лауреатами конкурса стали пять красавиц из Росгвардии. Елена Гнатиенко стала победительницей в номинации «Самая творческая участница». Девушка призналась, что сочиняет стихи в свободное от службы время. А уже на награждении выяснилось, что она часто выступает на внутриведомственных культурных мероприятиях.

Лилия Обухова- самая спортивнаяФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Лилию Обухову жюри конкурса назвало самой спортивной. Участница рассказала, что обожает плавать, занимается бегом, ходит на лыжах - и все это в свободное от работы время.

Елена Дружинина - помощница солиста оркестра РосгвардииФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Еще трех победительниц выбрали голосованием читатели сайта kp.ru. Третье место заняла помощник солиста военного оркестра Центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии, тольяттинка Елена Дружинина.

- Повезло с вами оркестру! - улыбнулся Александр Эсауленко, вручая девушке цветы.

Регина Шишкина заняла второе местоФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Второе место досталось еще одной представительнице Тольятти - сотруднице вневедомственной охраны Регине Шишкиной.

Елена Михина занимается волонтерской деятельностью.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

А первое место заняла Елена Михина, инспектор отделения организационно-методического обеспечения ЦЛРР Управления Росгвардии по Самарской области.

- Я решила поучаствовать в этом конкурсе, потому что серьезно занимаюсь волонтерской деятельностью, помогаю приютам для животных, нашим братьям меньшим. Я хотела, чтобы об этом узнало как можно больше народа. И меня очень поддерживали мои коллеги-волонтеры, подписчики наших групп в соцсетях, я им очень благодарна. Я призываю всех присоединяться к волонтерским организациям и помогать тем, кто в этом нуждается, - поделилась своими побуждениями победительница.

Двое из победительниц - тольяттинкиФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

«КП» - Самара» поздравляет всех красавиц, участвовавших в конкурсе, с прошедшим профессиональным праздником. И благодарим за партнерство самарское управление "Росгвардии". Мы уверены, что впереди еще много совместных интересных проектов и конкурсов.