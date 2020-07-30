2020-07-30T10:11:28+03:00
Общество

Вся жизнь - самоизоляция: девушка-инвалид из Самары попробовала найти в городе "доступную среду"

Активисты молодежки ОНФ помогли ей прогуляться по городу - второй раз за год. Сама с пятого этажа без ифта девушка на прогулку выбраться не может
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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волонтеры помогли девушке в инвалидной коляске прогуляться по городуволонтеры помогли девушке в инвалидной коляске прогуляться по городуФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В 2020 году Ксения Смирнова, инвалид-колясочник, только один раз выходила на улицу. Нет, виной этому не коронавирус, усадивший под замок большую половину горожан на долгие месяцы. У Ксюши вся жизнь - самоизоляция. Вместе с бабушкой она живет в старом доме, на пятом этаже, без лифта. То, что здоровому человеку - всего пятый этаж, для Ксюши и ее бабушки - непреодолимое препятствие на пути к свежему воздуху, красоте парков и той доступной среде, которую все-таки в городе организуют. Но ведь до нее еще нужно добраться.

Пост Ксюши в социальных сетях с просьбой о помощи нашли активисты "молодежки" ОНФ. Ребята решили: никто не должен жить в самоизоляции так долго. И к Ксюше отправилась группа поддержки: молодые ребята пригласили девушку на прогулку в Ботанический сад.

Спуститься по лестнице Ксюше никто не может помочь Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Спуститься по лестнице Ксюше никто не может помочьФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На пятом этаже гостей встречает Нина Куликова, бабушка Ксюши. В дверь коляска выезжает легко, а вот потом - проблема, впереди крутая лестница. Мужчины легко подхватывают коляску и аккуратно доставляют вниз.

- Это для нас самая главная преграда. По городу что-то еще можно придумать, да хотя бы в своем дворе прогуляться. А вот просто спуститься - невозможно. Квартира на пятом этаже - для инвалида приговор, - разводит руками женщина.

Вокруг дома среда не всегда дружелюбная Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Вокруг дома среда не всегда дружелюбнаяФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Уже через несколько минут Ксения оказывается на улице и радуется всему как ребенок. Погода отличная, светит солнце, а впереди большое путешествие. Но до автобуса тоже нужно добраться.

-Дорога возле дома на ул. Гастело разбитая, постоянно попадаются на пути бордюры, а пандус, который рядом с домом - не соответстует нормам, подняться по нему на коляске невозможно, - рассказывает участник "Молодежки ОНФ" Джавид Садыхов.

На дорожку попробуй заберись Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На дорожку попробуй заберисьФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

До остановки группа добирается с приключениями и с трудом. Здоровому человеку петлять по разбитым тропкам не так уж сложно, но даже для человека с тростью, которому сложно ходить, этот путь уже превращается в испытание. Что уж говорить о колясочниках!

Водителю пришлось выйти, чтобы открыть пандус Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Водителю пришлось выйти, чтобы открыть пандусФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Тем не менее, Ксения и ее сопровождающие добрались до остановки на Московском шоссе. Пришел автобус- низкопольный, то, что нужно. Но оказалось, что пандусы здесь работают далеко не всегда. Правда, водитель вышел, помо, пытался наладить устройство. В итоге Ксюша все же оказалась внутри.

Просто так с прогулкой не справиться Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Просто так с прогулкой не справитьсяФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- В ходе мониторинга мы выявили, что нет возможности перейти дорогу с остановки "ботанический сад" на противоположную сторону из-за столбов, которые не дают коляске проехать. В автобусах СамараАвтогаз пандусы не работают, - подводит итоги долгого пути к Ботаническому саду Джавид Садыхов.

Около Московского шоссе пандусы есть Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Около Московского шоссе пандусы естьФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Бабушка около ворот Ботанического сада тоже вздыхает: сами бы сюда точно не добрались.

А вот сам парк радует: здесь не так давно провели реконструкцию, есть пандусы. Правда, тротуар достаточно узкий - более широкая гравийная дорожка для колясочников не подходит

- К сожалению, эту ситцуацию мы изменить не можем, так как у нас особо охраняемая природная зона, рекомендованы именно такие дорожки, позволяющие дышать корням деревьев. Просто закатать все в асфальт мы не имеем права, - говорит директор Ботанического сада Самарского университета Светлана Розно.

Тротуарчик узкий, но это - требования законодательства по охране природных территорий Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Тротуарчик узкий, но это - требования законодательства по охране природных территорийФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Счастливая Ксюша отправилась после прогулки домой. Уже прощаясь с ребятами она осторожно спросила: "А вы придете еще?".

Ну а активисты отправились проверить, изменилась ли с февраля ситуация с подъемниками на Самарской площади. Тогда они не работали. Сейчас проблему исправили: по первому же нажатию кнопки пришел человек, который включил подъемник и помог им воспользоваться.

А вот подъемники на площади Славы заработали Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

А вот подъемники на площади Славы заработалиФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

А неподалеку на набережной оборудованы доступные пляжи -настоящее счастье для людей с ограниченными возможностями. Хотелось бы только, чтобы возможность добраться и до них была все-таки у каждого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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