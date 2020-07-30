«КуйбышевАзот» подвел итоги работы за I полугодие 2020 года

На КуйбышевАзоте подвели итоги работы в первом полугодии. Этот период оказался непростым для большинства российских компаний из-за пандемии, но тольяттинское предприятие стабильно демонстрирует способность работать и развиваться в непростых экономических условиях.

Производство все время улучшают

По итогам работы в первом полугодии «КуйбышевАзот» реализовал товарной продукции на 23,8 млрд. руб. получив чистую прибыль в размере 1,65 млрд. руб. При этом в модернизацию производства было инвестировано 3,6 млрд рублей. Например, сейчас пуско-наладочные работы проходят на производстве нового удобрения - сульфат-нитрата аммония. Строится установка по производству серной кислоты марки «К» и улучшенного олеума. Этаработа ведется в рамках госпрограммы ВЭБ. РФ "Фабрика проектного финансирования". Главная цель этого проекта: обеспечить сырьевую безопасность, а также снизить себестоимость производства капролактама и его производных для повышения конкурентности на внешних рынках и доступности для российских потребителей.

Совместно с итальянским концерном MaireTecnimontGroup строится новый агрегат карбамида. Здесь будут использованы прогрессивные технологии, обеспечивающие экологически чистое и безопасное производство.

В июне плановый аудит подтвердил, что система менеджмента качества в области проектирования и производства ткани кордной пропитанной соответствует международному стандарту IATF 16949:2016, а значит, соответствует потребностям автомобильной промышленности.

Работы больше - воздух чище

По-прежнему большое внимание КуйбышевАзот уделяет экологическим проектам. За счет собственных средств предприятие строит очистные сооружения ливневых стоков Северного промузла и части Центрального района Тольятти, которые уже вошли в федеральную программу «Чистая Волга».Сейчас идут пуско-наладочные работы на первой очереди.На производстве аммиачной селитры для снижения выбросов строится новая установка гранулирования и выпарки вместо двух действующих.

ПАО КуйбышевАзот внедряет современные технологии

Работа в этом направлении не остается не замеченной. Так, в июне «КуйбышевАзот» стал обладателем диплома I степени регионального конкурса «ЭкоЛидер-2019» в номинации «Промышленный гигант».

Как отмечают в компании, все перспективные проекты предприятия направлены на сокращение потребления сырья, тепло- и энергоресурсов, снижение воздействия производства на окружающую среду, а также сохранение рыночных позиций компании в текущих условиях экономической нестабильности.