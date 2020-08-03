«Рубинштейн» - русская душа, немецкое сердце

Прототип отечественного пианино - музыкальный инструмент серии JOHANNES.

«Играть на нем – просто удовольствие»

В середине июня в сызранской школе искусств им. А.И. Островского произошло радостное событие: образовательному учреждению подарили новые музыкальные инструменты и пособия на общую сумму почти 6,5 миллионов рублей. Особенно рады дети и педагоги фортепиано, изготовленному на знаменитой фабрике «Аккорд».

- В СССР было немало фабрик, производивших качественные музыкальные инструменты: «Волна», «Лира» и другие, - рассказывает директор школы искусств им. А. И. Островского Людмила Константинова. – К сожалению, все они закрылись, а импортные инструменты достаточно дороги. Поэтому мы, музыканты и педагоги, очень рады возрождению фабрики «Аккорд». У нас сейчас три инструмента «Аккорд»: сначала получили один, потом еще два. На моей памяти – а я уже 40 лет работаю – к нам впервые приходят новые инструменты, да еще такого хорошего качества. Ведь это очень важно, - именно через инструмент ребята учатся любить музыку. Благодаря этому замечательному инструменту, они наконец-то познают настоящее удовольствие от занятий.

Фортепиано «Николай Рубинштейн» выпускается с 2017 года на Калужской фабрике «Аккорд»

Новый инструмент серии «Николай Рубинштейн» на радость юным музыкантам и их наставникам появился и в детской школе искусств №2, что в поселке городского типа Усть-Кинельский. Ребята теперь могут заниматься не на старенькой «Ласточке» или «Октаве», а на современном инструменте.

- В нашей школе только по классу фортепиано учится 52 человека. Конечно, новый инструмент нам был необходим, - рассказывает директор школы Зинаида Романова. – Школа занимается предпрофессиональной подготовкой. Многие выпускники продолжают учебу в училищах и вузах.

Опытные педагоги делают все возможное, чтобы пробудить в мальчишках и девчонках интерес к творчеству. А это невозможно без хорошего инструмента.

- Фортепиано «Николай Рубинштейн» - одно из лучших, на котором мне приходилось играть, - признается преподаватель школы Ирина Пивоварова. – Звук глубокий, удобная подставка для ног, три педали - дополнительная педаль позволяет глушить звук. Это очень удобно, если дети занимаются вечером дома: их занятия не помешают соседям. И еще очень важно, что малыши никогда не поранят пальчики, чего так опасаются родители: крышка с доводчиком опускается медленно и плавно.

Именно с фабрикой «Аккорд» профессионалы связывают возрождение отечественного производства музыкальных инструментов

Создан для обучения

Фортепиано «Николай Рубинштейн» выпускается с 2017 года на Калужской фабрики «Аккорд». Проект инструмента разработан под руководством специалистов немецкой фортепианной фабрики SEILER- на протяжении 160 лет фабрика занимается производством превосходных инструментов, обладающих теплым и красивым звуком. В качестве прототипа для производства был взят музыкальный инструмент серии JOHANNES. Современные технологии производства, традиционная немецкая скрупулезность в выборе материалов и особое внимание к качеству выполнения работ – основа производства. Не случайно про фортепиано «Николай Рубинштейн» сами сотрудники фабрики часто говорят: «русская душа, немецкое сердце».

НАША СПРАВКА

Фортепианная фабрика «Аккорд» была основана в 1947 году, в Калуге. В 1970-х производство пополнилось специализированной фабрикой механики пианино, вошедшей в ее состав. Без малого полвека фабрика с успехом выпускала пианино под названием «Аккорд». Фабрика «Аккорд» имела широкую географию поставок, инструменты экспортировались в Испанию, Францию, на Кубу, в Японию. А также в Польшу, Турцию, Голландию, Венгрию, Италию, Монголию и Англию. Со дня основания за годы советской власти предприятие выпустило более трехсот тысяч инструментов.

Фортепиано «Николай Рубинштейн» выпускается с 2017 года на Калужской фабрике «Аккорд»

КОММЕНТАРИЙ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Национальный проект «Культура» реализуется в рамках указа президента Российской Федерации Владимира Путина. Нацпроект находится под личным контролем губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Благодаря федеральной поддержке, у нас есть возможность совершенствовать материально-техническую базу учреждений дополнительного образования, открывать для детей новые возможности для творческого развития.

Всего в 2020 году будут оснащены 12 детских школ искусств из семи муниципальных образований Самарской области. Это беспрецедентная мера поддержки системы дополнительного образования за историю их существования. Все учреждения приобретают фортепиано, инструменты народного и духового оркестров как наиболее востребованные в нашем регионе.

Фото: другой источник.

Фортепианная фабрика «Аккорд»

г. Калуга, ул. Болдина, 81, к.1. помещение 2

тел. (812) 622-08-87

эл. почта: info@akkordpiano.ru

akkordpiano.ru/