Что ждет школы с 1 сентября, и нужны ли перемены в системе образования?

Какой должна быть современная школа? Что поможет вернуть авторитет учителя? Как родители должны участвовать в этом процессе? Эти и многие другие вопросы обсудили в программе «Тема дня» на радио «Комсомольская правда». Гостем в студии стал федеральный эксперт в сфере образования, организатор российского педагогического движения «Школа – наше дело», один из лидеров партии «Новые люди» Артем Соловейчик. В откровенном разговоре с радиоведущим Антоном Черепком он рассказал, какие реформы грядут и что необходимо изменить в школе в первую очередь.

Про дистанционное образование

- Артем, в этом году школьникам и студентам пришлось заниматься в условиях дистанционного обучения. Сейчас есть вероятность, что и новый учебный год тоже придется начинать в том же дистанционном режиме. Каковы итоги весны, и что ждать школьникам от дистанционки дальше?

- Дистанционное обучение - это серьезное испытание. Насколько мы были к этому готовы? Стратегическое планирование нашего образовательного процесса было построено на том, что мы не обустраиваем индивидуальное учебное место ученика или рабочее место учителя. Такая развилка была в 2012-2013 годах, но мы пошли иным путем - собираем серверы, тащим провода, делаем большие вложения, но во время пандемии все это не сработало, и обнаружилось в дополнение ко всем остальным неравенствам еще и цифровое неравенство. Кроме нашего неумения справиться с ситуацией чисто педагогически, наложилось еще то, что само пространство образовательного процесса было разрушено, оно перешло домой. А обстановка у нас дома самая разная. Выясняется, что мы хотели бы, чтобы наши дети были лучше, чем то, что мы увидели, когда они стали учиться дома. Но были и замечательные истории. Например, сельская школа в Калининградской области, где директор Алексей Голубицкий отлично построил работу с учениками. Есть чему поучиться!

В целом к нашему обычному разделению на отличников, средничков и отстающих появилось еще одно разделение, которое мы должны осознать: «очень самостоятельные», «достаточно самостоятельные вместе с родителями» и «те, кто не могут справится с ситуацией, которая сложилась». В этом направлении можно выстраивать интересную работу, если такое разделение ввести.

- Если сентябрь будет проходить в том же дистанционном режиме, школьники, студенты смогут полноценно получать знания на начальном этапе?

- Мы, взрослые, свой урок не выучили. За лето проходило много конференций, разговоров, но мы свою работу не сделали. Я бы сказал, что в своем умении дистанционно преподавать мы несильно отличаемся от того, как это было в начале пандемии. Да, преподавать мы будем более бесстрашно, но очень жалко детей. Настолько жалко, что, с одной стороны, нельзя подвергать их даже малейшей опасности для здоровья, но, с другой стороны, мы опять не готовы.

- Прочитал недавно информацию, что продажа компьютерной техники выросла на 53%. Готовятся к учебному году? Ведь оказалось, что у многих дома нет ни одного компьютера, лишь планшеты и телефоны.

- Да, это был удар и нам подсказка. Я думаю, что закупать компьютеры нужно независимо от того, будет дистанционное обучение или нет. Потому что для нормальной работы в самой обычной школе при очном обучении нужны современные технологии.

Про патриотическое воспитание

- 22 июля Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях президентский законопроект об усилении патриотического воспитания в российских школах и вузах. Он вступит в силу 1 сентября 2020 года после одобрения Советом федерации и подписания главой государства. У образовательных учреждений будет еще год на то, чтобы скорректировать свои программы. Как, на ваш взгляд, это будет выглядеть? Мне кажется, школы и сейчас занимаются патриотическим воспитанием.

- В законе об образовании 1992 года, который один из лучших в мире, четко сказано, что воспитание и образование, обучение - неразделимые процессы. Поэтому воспитанию всегда уделялось большое внимание. Почему сейчас понадобилось акцентировать внимание именно отдельно на патриотическом воспитании, можно догадываться, но запрос такой шел. Отдельная часть этого вопроса в том, что сейчас у многих родителей есть претензии к школе, некоторые считают, что школа не воспитывает, да и не учит. Как-то все сошлось, и было принято такое решение. Любой профессиональный педагог или ученый в образовании не может без печали смотреть на такое решение. Воспитание - дело тонкое. У нас даже есть такое понятие: воспитание без воспитания. Не потому что не надо воспитывать, а потому что никто не любит, когда его воспитывают. И дети наши не любят, когда их воспитывают. Мы не воспитывать должны, а жить такой жизнью, которая провоцирует любить свой город, свою Родину. Можно и физику преподавать так, что она будет воспитывать лучше любых мероприятий.

- Как это изменение отразится на школах?

- С 1 сентября этого года закон вступает в силу, нам дается год на разгон. И уже с 1 сентября 2021 года каждая школа должна иметь набор мероприятий, направленных на патриотическое воспитание. То, как это звучит, очень напоминает опыт советской школы. Мы помним, что такое набор мероприятий, которые формально исполняются. Сегодня, в 21 веке, формальное исполнение упражнений по воспитанию детей - самая опасная вещь, которую можно сделать. Любой сильный человек, верящий в себя и людей, - патриот. В этой поправке к закону есть важный момент, там сказано, что имеют значение и советы родителей. Мы готовы работать, чтобы напомнить родителям, что у них больше прав, чем обычно.

В студии радио "Комсомольская правда - Самара"Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Про советское образование

- Советское образование было одним из лучших в мире. Почему нельзя взять то лучшее, что было в советской школе и перенести в наше время, чтобы все-таки улучшить наше образование?

- Да, этот вопрос часто задают. У многих из нас есть ностальгия по прошлым временам. Да, это было хорошее образование, в какой-то момент даже лучшее в мире. Но если мы разберемся детально, все-таки это было образование, к которому предъявляется очень много вопросов. Люди всегда помнят лишь хорошее, плохое стирается. Но там было огромное количество проблем, и если бы мы сейчас вернули то образование, вы бы ахнули.

- Вопрос не в том, чтобы вернуть, тогда было другое время. А чтобы не рушить все до основания, взять лучшее.

- Попытки взять положительное из того образования приводят к тому, что система это отторгает. Вы правы, у системы есть серьезные системные проблемы. Сегодня система отвергает серьезные попытки к содержательному образованию. Не знаю, почему это происходит. У нас сейчас погоня за единым образовательным пространством. Идет уменьшение выбора, уменьшение количества разнообразия. В советской школе не было разнообразия систем, но было больше разнообразия педагогов, они были более свободные. И это давало свои результаты.

- Потому что тогда была цель воспитать гармонично развитого человека, личность. А сейчас какая цель?

- Если вы посмотрите национальный проект «Образование», то там тоже две цели: войти в десятку стран с развитым образованием и воспитать гармонично развитого человека. Мы же все хотим, чтобы у нас в семьях выросли замечательные дети. И они вырастают, но сколько проблем каждый из нас переживает. Но, казалось, мы же хотим только лучшего. Никто никогда не хотел бы, чтобы из него лепили какую-то гармоничную личность. Мы должны дать возможность детям такими становиться. Но когда они становятся гармоничными личностями, у нас должна быть смелость быть родителями свободных, самостоятельных детей, быть учителями свободных, думающих детей, ну и смелость государства, быть государством свободных, думающих граждан. Причина находится не в прошлом, а в настоящем. Вы правы, мы педагоги с опытом, мы чувствуем, что часто теряем связь с детьми, а это самое главное - отношение к детям, отношение наших детей к нам.

- Какие меры можно применить?

- Мы должны максимально освободить педагога от тех нагрузок, которые ему приходится брать. Сегодня, чтобы получать достойную зарплату, учитель должен брать полторы-две ставки, а еще у него есть бумажная работа. При таком объеме преподавания невозможно учить и научить, воспитать. Ранее у учителей-новаторов был такой лозунг, который сейчас неподъемный: задача школьного учителя - научить всех детей без отбора, не ущемляя их достоинство. Это очень сложная задача. Педагоги знают, как сложно в классе научить всех без разбора и не повышая время от времени голос. Это максимальные задачи, прямо перед перестройкой мы четко это понимали. Об этом писали и «Учительская газета» и «Комсомольская правда», которая в то время играла важную роль в образовании.

Про учителей

- Как вы оцениваете уровень тех, кто дает знания современному поколению, и нет ли сегодня в условиях стремительно развивающихся информационных систем кризиса - что дети зачастую могут уметь и знать больше, чем учителя?

- Статистика говорит, что уровень не очень высокий, но те учителя, которых я встречаю, это потрясающие педагоги. Сегодня много возможностей быть сильным педагогом, но надо все-таки поменять залог. Мы должны перестать добиваться эфемерных целей. Я не против ЕГЭ, но когда целью становится сдать ЕГЭ, а не познать науку, сложно становится и учителям. Они теряют свою квалификацию, когда неправильно поставлены цели. Сегодня много возможностей повышать свою квалификацию, но на это нет времени. Я думаю, есть общее снижение качества образования, мы его видим. Чтобы изменить это, мы создали движении «Школа - наше дело», которое объединяет и родителей, и педагогов, потому что мы должны поверить в своих педагогов и они должны поверить в самих себя.

- Многие школы сейчас переполнены, о каком образовании может идти речь, когда дети сидят друг у друга на головах, учатся в три смены?

- Это важная тема. Мы все вошли в демографическую волну. Статистика говорит, что в Самаре 10% школ учатся во вторую и третью смену. Это еще не самая большая цифра по регионам. Пытаясь справиться с этим, изменили СанПиНы, в частности, введено ограничение на 25 детей в классе. Теперь, если площадь позволяет больше, учитель преподает 30-40 детям. Это очень серьезная проблема, которую каждый регион, каждый город решает по-своему. Я знаю, что и в Самаре решают этот вопрос, в частности, наша молодая партия «Новые люди». Мы предлагаем ряд проектов. Одно из решений, которое есть в мире и, кстати, в Москве, - помощь частной инициативе. То есть не нужно мешать создавать частные школы и не стоит вынуждать их завышать цены так, чтобы там было дорого учиться. Наоборот, нужно сделать так, чтобы деньги государства шли туда, где есть ученики, и в частные школы в том числе. Частные инициативы быстрее могут решить проблему, которую часто государство решает медленно.

Артем СоловейчикФото: Альберт ДЗЕНЬ

- Вы предлагаете открывать частные школы?

- Да, это так. Потому что дети очень разные, а вариантов обучения мы предоставляем какое-то определенное количество. Чтобы обеспечить разным образованием всех детей, нужно чтобы было минимум 10% частных школ, а лучше 15%. В Самарской области, по моим данным, 835 образовательных учреждений и 22 частные школы. А должно быть восемьдесят. В этом вопросе важно не мешать, а помогать. Как это было с детскими садами.

- Что нужно в первую очередь нашей системе образования, которая сейчас существует? Какие сейчас нужно предпринять шаги, чтобы ситуация как-то начала поправляться?

- Педагогика сотрудничества говорит о том, что, когда мы ищем решение из головы или из каких-то целей, мы ошибаемся. Потому что цели и задачи в образовании рождаются во взаимодействии ученика, учителя и содержания образования. Когда так происходит, сила образования становится другой. Поэтому сейчас говорят про персонализацию образования. Это когда система образования, школа, учитель, умеют учитывать еще не сформировавшийся индивидуальный запрос каждого ученика. Мы должны дать возможность ученику работать над собой, пройти путь самоопределения. Как это делать сегодня, уже известно. Во многих школах страны есть положительный опыт. Кстати, не переходя в удаленное образование, технологии позволяют нам сделать так, чтобы каждый ученик шел в своем темпе, своим путем и, таким образом, достигал максимума для себя. Когда каждый достигнет максимума, страна сможет делать невероятное.

- Как организовать персонализацию образования при нынешней перегрузке учителей? Они же тонут в отчетах.

- Поразительный факт, но мы уже не первый год всей системой боремся с отчетами, но они никуда не деваются. Потому что, когда в системе много формализма и много централизации, тем больше занимаются учителя не результатами, а отчетами. Мы должны дать большую автономию школам. На эту тему высказался президент: человек может что-то не выучить, но он потом найдет это сам, если он самостоятелен, а если человек выучит все, но будет несамостоятельным, то просто все забудет.

- Во время перерыва в беседе вы упомянули, что сейчас большая часть средств, что выделяется на образование, идет в фонд оплаты труда.

- Да, согласно данным, что есть у меня, 94,5% всей этой суммы уходит на оплату труда наших педагогов. Материальная база, закупка методичек, необходимых вещей - на все это остался очень небольшой процент. Почему так произошло? Важно вспомнить замечательные для учителей майские указы президента 2012 года о том, что средняя зарплата педагога должна быть не ниже, чем средняя по региону. Пришлось пойти на увеличение зарплат, но средств больше не стало. Поэтому, чтобы получать в среднем по региону, нужно брать больше часов. Получилось, что мы, вместо того чтобы просто платить среднюю зарплату по региону за базовые 18 часов преподавания, платим эти деньги за 30-32 часа преподавания. Немыслимо!

- Если такой огромный процент уходит на фонд оплаты труда, я так понимаю, что это говорит о том, что сам бюджет, выделяемый на школу, не покрывает потребности?

- Да, так и есть, бюджет маленький. И каждая новая партия, что появляется, считает, что, войдя в думу, она быстро решит эту проблему. Мы, партия «Новые люди», относимся к этому серьезно. Мы понимаем и разбираемся в этой экономике. И отлично понимаем, что это задача более широкая, чем полномочия региона. Оставить эту проблему без решения нельзя.

- Как восстановить и сохранить авторитет учителей? Потому что на мой субъективный взгляд, отношение к учителям, в том числе со стороны родителей, очень сильно испортилось.

- Это серьезная проблема, и мы, создавая наше Общероссийское объединенное движение учителей и родителей, поставили целью защитить достоинство учителя, родителей, учеников. Отношение к учителю сегодня переживает не лучшие времена. Это разрушает и образовательный процесс. Конечно, учитель должен быть главной ценностью нашего общества. Сейчас часто говорят про финскую систему образования. Хочу напомнить, что в финской системе образования зарплаты учителей огромные. Но самые большие зарплаты там у воспитателей детского сада, они полагают что в детском саду все начинается. С какой интонацией разговаривает воспитатель, о чем, и главное, не торопится делать из детей гениев. Спешка в этом - огромная ошибка. Когда не хватает ресурсов, не хватает сил, ты торопишься, а дети растут в своем темпе. Если станет лучше учителям, школы станут лучше и всей системе станет лучше, и будет значительный экономический эффект, но так мы устроены, что не верим в такие чуть более долгие истории, а только ними и развивается страна.