2020-07-30T15:47:16+03:00
Общество

Факел – Акрон 1 августа 2020: прогноз на матч 1 тура ФНЛ

Прогноз на матч 1 тура ФНЛ Факел – Акрон. Игра пройдет 1 августа 2020 года на стадионе Центральный в Воронеже
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Для «Акрона» это будет первый матч в ФНЛ в недолгой истории. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).Для «Акрона» это будет первый матч в ФНЛ в недолгой истории. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).
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Прогноз на матч Факел – Акрон 1 августа 2020 – 1:1.

Сезон ФНЛ стартует уже в первых числах августа. В Воронеже снова спасшийся от вылета местный «Факел» примет дебютанта лиги тольяттинский «Акрон». Гости на профессиональном уровне провели всего один сезон, но уже добрались до Футбольной национальной лиги. Однако в ФНЛ это совсем другой уровень и «Факел» планирует продемонстрировать это новичку.

В прошлом сезоне «Факел» отчаянно боролся за выживание и спасся во многом благодаря коронавирусу и досрочному завершению сезона. Однако в этом клуб из Воронежа явно планирует занять место повыше. Для этого команде предстоит брать очки в том числе с дебютантами, которые поднялись из ПФЛ. Тем более, что состав позволяет. За «Факел» в этом сезоне сыграют в том числе опытные экс-«спартаковцы» Сергей Брызгалов и Павел Яковлев и экс-форвард «Локомотива» и «Ростова», а также сборной России Максим Григорьев. Возглавляет воронежскую команду еще один бывший игрок «Спартака», а также немецкого «Вердера», испанского «Расинга» и турецкого «Фенербахче» Владимир Бесчастных.

«Акрон» - темная лошадка. Команда шла на первом месте в группе «Урал-Приволжье» ПФЛ к моменту досрочного завершения сезона и поэтому завоевала право на повышение в классе. В Тольятти делают ставку на своих воспитанников. Там собрали боевой коллектив и планируют закрепиться в ФНЛ. Но насколько команда подготовлена к лиге – еще вопрос. Первый экзамен уже 1 августа.

Возглавляет команду Дмитрий Емельянов – уроженец Самарской области. До этого он много поработал в тренерских штабах разных команд, но возглавлял только «Носту» (недолго), «Сахалин» и «Акрон». Руководство тольяттинцев дало специалисту шанс проявить себя после того, как он вывел команду в ФНЛ.

Букмекеры отдают предпочтение «Факелу». Коэффициент на победу хозяев – 1.8 – 1.9. В ничью или победу гостей верят меньше – 3.2 и 4.3 соответственно.

Спрогнозировать итог этой встречи трудно. На первый взгляд, «Факел» выглядит фаворитом матча, однако непонятно, что ждать от «Акрона». Мне кажется, встреча закончится ничьей. Обе команды забьют по голу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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