Ветер, скорость, море: как провести незабываемый выходной день в Тольятти

Белые паруса яхт, ровная гладь моря, ревущие моторы аквабайков, необыкновенной красоты закат... Смотришь фото и сториз в Инстаграме и не веришь, что это не итальянский Санторини, а наш Тольятти.

Показать, каким интересным и насыщенным может быть отдых в области, призваны пресс-туры, организованные Департаментом туризма и Туристского информационного центра региона с символичным названием «Поехали!». В минувший вторник журналистов и блогеров высадили в Автограде.

Местная акватория популярна у любителей водных развлеченийФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пляжная нега

Где еще знакомиться с волжским городом, у которого итальянский характер и широкая русская душа? На берегу Жигулевского моря. Одно из живописных и благоустроенных мест на побережье – пляж турбазы «Волна». За небольшую плату (100-150 рублей в сутки) у моря могут отдыхать не только гости турбазы. Тольяттинцы приезжают сюда позагорать на удобных шезлонгах под зонтами, поплавать в очищенном заливе. Здесь кабинки для переодевания, душ, комфортный санузел и кафе-мороженое.

Жигулевское море открывает новые возможностиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А главное – шикарный вид на Жигулевские горы и на плывущие по ровной глади моря белые паруса яхт. Именно со сцены ресторана этой турбазы звучит ежегодный фестиваль «Классика над Волгой» (или «Тремоло», в 2020 году он пройдет 27-28 августа).

Спортивные танцы от клуба SportTown.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Обо всем этом участникам пресс-тура рассказывают до начала самого активного и насыщенного дня за всю историю проекта «Поехали!». А чтобы журналисты блогеры легко вжились в роль отдыхающих, для нас устроили спортивные танцы от клуба SportTown.

Известный тольяттинский спортивный ведущий Макс Пархоменко разбил всех на три команды, чтобы каждая смогла буквально окунуться в атмосферу курортного городка.

Первую команду отправили крутить педали. Фото: Людмила Грибцова

Драйв на суше

Первую команду отправили крутить педали. По Автограду действительно интересно прокатиться на велосипедах. Во-первых, в черте города расположен настоящий лес с тропинками, пригорками и всеми сопутствующими элементами экстрим- поездок. Лучшие маршруты прессе показывал Никита Умнов из точки проката #NoBadDays , а руководитель сообщества ВелоТольятти Наталья Козловская рассказала, как много интересных мероприятий для велосипедистов проходит в Автограде. Вместе с Натальей и Никитой журналисты совершили велопрогулку до ПортПоселка и обратно.

Драйв на воде

Вторую команду приветствовали представители Водного Братства Тольятти. Они устроили для гостей настоящее шоу на флайбордах. Флайборд – специальная доска, которая позволяет парить над водой и выполнять различные трюки. Как устроен аппарат, рассказал вожак райдеров Фаузиль (кстати, самый возрастной представитель этого вида спорта, в свои 58 лет летает так, что подростки позавидуют!).

Освоить флайбординг могут все желающиеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Флайборд - платформа с реактивными соплами и ботинками. С помощью шланга доска подключается к водомету гидроцикла. Мощность потока воды, которую регулирует инструктор, позволяет буквально летать над водой, - объяснил Фаузиль.

Зрелище это необыкновенное. Особенно, когда на платформу вместе с инструктором встали хрупкие девушки. Будто Супермен уносит прекрасную деву в облака, или бог моря внезапно появляется из глубины с прекрасной русалкой в руках.

Освоить флайбординг могут все желающие. Нужна минимальная спортивная подготовка, тренировки и желание. Записаться на полеты над водой в Тольятти можно здесь https://vk.com/flyboardtlt

Журналисты оценили скоростьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще один экстремальный вид развлечения на Жигулевском море – гонки на гидроциклах. Большой плюс местного акватория – тут мало пассажирской навигации и большой простор для покатушек. Гидроциклы можно разогнать до максимальных скоростей и выполнять трюки, подпрыгивать на волнах, вызывая крики восторгов у пассажирок.

Парусная столица

Третья группа туристов-журналистов знакомилась с Тольятти-парусной столицей страны. На Жигулевском море проходят известные регаты, соревнования по сноукайтингу мирового уровня, гонки. Представители спортивного клуба «Сила Ветра» Алексей Ражев и Евгения Котлярова учили журналистов стоять на SUP-досках, желающие смогли попробовать себя в виндсерфинге. А часть коллег в это время пересекала море под парусами легких килевых яхт.

Третья группа туристов-журналистов знакомилась с Тольятти-парусной столицей страныФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Такую яхту можно собрать в гараже. Американцы называют такие модели «дей бот» - лодка на день. То есть на дальние расстояния в такой яхте не пойдешь, а вот тренироваться, постигать азы яхтенного спорта, совершать прогулки можно, - рассказал один из владельцев яхты i550 по имени Алексей.

На SUPах здесь тоже можно прокатитьсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вместе с единомышленниками он организовал проект «Яхтинг для всех». Парней легко найти в соцсетях, там же можно записать на тренировку. Кстати, вопреки мнениям, что яхтинг очень дорой спорт, участие в этом проекте сравнимо по затратам с горными лыжами.

Отдых «на стиле»

Финалом этого насыщенного дня стала красивая вечеринка на летней террасе ресторана NEBO. Шикарные декорации для праздника для этого места создала сама природа. Здесь можно любоваться закатами с бокалом любимого напитка, сидя в удобном кресле или лежа в бассейне на террасе третьего этажа гостиничного номера (небольшой отель находится в этом же здании).

Финалом этого насыщенного дня стала красивая вечеринка на летней террасе ресторана NEBOФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Попробуйте проехать все эти локации и поделитесь впечатлениями. Журналисты уехали с полным ощущением, что побывали на курорте!