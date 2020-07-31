«Засиделась» в Красной книге: сызранцы возрождают популяцию стерляди

Сначала возродить, потом уж ловить

В одно из воскресений июля в нашей стране празднуют День рыбака - это широко известно. Но мало кто знает, что в этот же день с 2013 года по инициативе защитников природы отмечают еще одну дату - День действий против рыбной ловли. Имеется в виду, конечно же, браконьерство - против порядочных рыбаков никто протестовать не собирается. Но каждая из этих дат актуальна лишь тогда, когда в реке есть рыба. Или, правильнее сказать, пока она есть? В последние годы в восстановлении биологического разнообразия активно участвуют промышленные предприятия - в частности, Сызранский нефтеперерабатывающий завод (дочернее общество ПАО «НК «Роснефть»). Каждая акция проходит под контролем специалистов и тщательно готовится. Определяется видовой и количественный состав новых речных обитателей. Заключается договор с рыбопитомником, который подращивает мальков до оптимальных размеров. Выбирается место и время для выпуска, обеспечивающее наибольшую приживаемость мальков. Сызранские заводчане не изменили доброй традиции и в этом году. - Важность восполнения численности осетровых в Волге трудно переоценить - со строительством каскада гидроэлектростанций их популяция сильно сократилась, - говорит начальник отдела экологии и природопользования администрации г.о. Сызрань Марина Комарова. - Сызранский НПЗ заботится не только о Волге - это экологически ориентированное предприятие, затрачивающее огромные средства на природоохранные мероприятия.

Царской рыбы стало больше Жарким июльским днем нефтепереработчики, общественники и представители администрации Сызрани прибыли в Винновку. Здесь, на берегу Волги, монахи Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря выращивают молодь стерляди семейства осетровых - самого что ни на есть «русского» рыбного вида. Разве что Емелина сказочная щука может соперничать с этой царской рыбой в прочности сращивания с русской культурой. Сегодня стерлядка - исконно волжская обитательница - «поселилась» в Красной книге, и уже давно. А надолго ли, зависит от людей. Монахи к приезду СНПЗ подготовили к плаванию более 107 тысяч остроносых мальков. Малышам, которые жили здесь с самого рождения из икринок в специальных ваннах на спецпитании и при круглосуточном наблюдении, будет непросто в естественной среде обитания. Но именно борьба за выживание «закаляет характер» - обеспечивает устойчивое сохранение вида. Впрочем, у монастырских мальков шансы уцелеть и стать взрослыми почти в 100 раз больше, чем у их диких собратьев. Согласно статистике, из искусственно выращенной молоди стерляди в естественной среде приживается до двух процентов, тогда как среди «коренных» стерлядок выживает лишь 0,02%. - Подобные акции приведут к тому, что стерлядь и из Красной книги выйдет, и станет доступна для гражданского рыболовства, - надеется государственный инспектор отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Самарской области Средневолжского территориального управления Росрыболовства Владимир Кадушников. - Сейчас артели плачут - стерлядь стала часто попадаться, но пока ее ловля под запретом, брать рыбу нельзя. Выпуск рыбной молоди - часть системной работы по охране окружающей среды, которую проводит Сызранский НПЗ. Осенью прошлого года в Саратовское водохранилище было выпущено 195 тысяч мальков сазана. Всего за последние годы число молоди стерляди, сазана и толстолобика, отправленной в свободное плавание по волжским просторам сотрудниками СНПЗ, превысило 600 тысяч особей.

КОММЕНТАРИЙ - Представители семейства осетровых - древнейшие рыбы, ведущие свою историю еще с мезозойской эры, - рассказал редактор экологического портала Самарской области «Живая вода» Григорий Мокеев. - Стерлядь является важной частью российской культуры и истории. Осетровых можно встретить на гербах субъектов Российской Федерации, в том числе Саратовской области. Нельзя допустить, чтобы эта рыба полностью исчезла из российских водоемов, сохранившись лишь на специализированных фермах. Кроме того, стоит учитывать, что исчезновение любого элемента экосистемы водоема сказывается на всей экосистеме. В теплое время года стерлядь питается личинками комаров и других видов насекомых, тем самым естественным образом регулируя их численность. А икра и мальки стерляди также являются кормом для различных обитателей Волго-Каспийского бассейна.