«Мы все овраги облазили, а он в это время в автобусе спал»: 7-летний мальчик из Чувашии один поехал к бабушке в Москву

Бессонная ночь

Кирилл Дмитриев и чувашского города Новочебоксарск пропал вечером 14 июля. Мальчика отпустили погулять во двор с младшей сестренкой. Девочка домой вернулась, а он – нет.

- Мы сначала сами бегали его искали, обзвонили друзей, но так и не смогли найти его. Тогда обратились в полицию. Потом к поискам подключились волонтеры: они все овраги в округе облазили, а мы даже боялись подумать о худшем, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» отец мальчика Владимир Дмитриев.

Родители не спали всю ночь, переживали, гадали, куда мог подеваться 7-летний мальчик. А утром раздался звонок: ваш сын в Самаре, с ним все в порядке, приезжайте, забирайте. Владимир, конечно, ушам своим не поверил, но сел в машину и рванул за 480 км за сыном.

Юный путешественник

Оказалось, что Кирилл решил поехать к бабушке в Москву: мол, давно обещала приехать, но так и не собралась, тогда уж я к ней нагряну. Где находится местный автовокзал мальчишка знал точно: его папа работает водителем и время от времени брал сына с собой в рейсы. Ребенок проскочил внутрь автобуса, устроился подальше от посторонних глаз и задремал. Проснулся уже в Самаре.

В Чувашии полиция и волонтеры всю ночь искали мальчикаФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

- 15 июля в 7.15 утра я вышел с Центрального автовокзала, повернул к гостинице «Октябрьская», смотрю: мальчик один стоит, по сторонам озирается - вспоминает полицейский 4 роты полка ППСП Управления МВД России по г. Самаре Рустам Шакуров. - Думал сначала, что родители где-то рядом и просто ненадолго отлучились. Остановился, понаблюдал за ним некоторое время, взрослые так и не появились. Тогда подошел к нему, спросил: «Где у тебя родители?». Он говорит: «Дома». Я уточнил: «А дома – это где?» А он мне: «В Новочебоксарске».

Как признается полицейский, так ответ заставил призадуматься: разве есть в Самарской области такие населенные пункты? Полез в интернет и увидел, что Новочебоксарск расположен в Республике Чувашия.

- Мальчик вспомнил улицу, дом, в котором живет, но квартиру назвать не смог. Потом рассказал, как зовут папу с мамой. Я без особой надежды спросил его, помнит ли он наизусть номер кого-то из родителей, а он говорит, «Папин помню», - рассказывает Рустам Шакуров. – Я звоню отцу, говорю: ваш сын жив, здоров, в Самаре находится. А он переспрашивает: где, извините?

На автовокзале в Самаре обычно многолюдно, но одинокие мальчики - редкостьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Семью ждет проверка

Дальше все закрутилось очень быстро: Рустам Шакуров купил юному путешественнику еды, отвез его в отдел полиции, а вечером за ним приехал отец.

- Я на него даже не ругался, просто пытался по дороге домой объяснить, что мы испугались, долго искали его. Потом, правда, наказали его и на некоторое время запретили гулять, - признался Владимир Дмитриев – Мы обоих детей заставляем зубрить домашний адрес, имена фамилии и телефоны родителей, дочь пока часто забывает то одно, то другое, а сын вот – молодец – вовремя вспомнил, чему его учили.

Как рассказали корреспонденту «КП-Самара» в МВД Чувашской Республики, по факту произошедшего полиция проводит проверку. Семья состоит на учете как не слишком благополучная, их уже навестили сотрудники ПДН и члены общественного совета. А вот задачи разбираться, как ребенок незамеченным попал в автобус, нока перед ними не ставилась.

- Если честно, мне именно это кажется самым интересным: как ни водитель, ни контролер, ни пассажиры автобуса не обратили внимание на мальчика, который ехал один, - говорит Рустам Шакуров. – Я не так давно на автовокзале, но мы тут постоянно на чеку: народу много, все куда-то спешат. Но одиноких мальчиков раньше не видел, обычно малышей за руки тащат их мамы и ни на шаг от себя не отпускают.

Полицейский очень рад, что мальчик благополучно вернулся домой и надеется, что больше ему не придет в голову путешествовать в одиночку.

Рустам Шакуров в полиции служит с 2017 годаФото: предоставлено пресс-службой

КСТАТИ

Что делать, если ваш ребенок потерялся?

Юлия Клепикова, начальник подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции №4 Управления МВД России по г. Самаре

- Не поддавайтесь панике, от вашего благоразумия зависит жизнь малыша. Обратитесь в ближайший отдел полиции, расскажите, во что был одет и обут ребенок, какие у него с собой могли быть вещи, опишите особые приметы и дайте полицейским фотографию. В идеале, если на фото ребенок будет в той же одежде, в которой ушел из дома.

Чтобы ребенка легче было заметить в случае ЧП, одевайте его всегда в яркую одежду. И главное: заранее научите его, что делать, если вдруг он потеряется в толпе (не двигаться с места и искать родителей глазами) и к кому можно обратиться за помощью (полицейский или охранник). Вложите в одежду ребенка визитку с контактами взрослых и попытайтесь выучить с ним, как зовут папу и маму, где вы живете и как с вами можно связаться.

Если есть предположение, что ребенок сбежал, в полиции попытайтесь вспомнить все, о чем ваш ребенок говорил в последнее время, о ссорах и конфликтах. Проверьте, забрал ли он из дома деньги, документы, какие-то важные для него вещи. Обзвоните друзей и знакомых, часто подростки укрываются у своих приятелей. При этом просите к телефону еще и родителей – подросток может скрыть, что дал приют беглецу, а взрослые, скорее всего, скажут правду.

При обращении в органы внутренних дел необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие вашу личность, и документы, содержащие сведения о пропавшем ребенке, плюс его фото.

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