Коронавирус в Самарской области, последние новости на 1 августа 2020 года: за три дня умерли восемь человек

Последние новости про коронавирус в Самарской области выглядят не слишком ободряюще. Во-первых, подросло число новых заболевших - до 43 человек за сутки. До этого это число уже опускалось до 32. Во-вторых, за три дня скончались восемь человек - пять мужчин, одному из которых было только 49 лет, и три женщины.

При этом также активно врачи вылечивают тех, кто уже болел до этого. На данный момент из больниц уж выписались 4980 человек - а всего заразилось с первых дней пандемии 6840.

Больше всего зараженных в Самаре - 3312 человек, 1423 - в Тольятти, в Сызрани 582, 239 в маленьком Новокуйбышевске. Среди муниципальных районов кроме Ставропольского, Волжского и Красноярского в лидерах Безенчукский (63), Кинель-Черкасский (49), Сергиевский (36).

Пока что новых ограничений в регионе, где ситуация стабильная, но все же не лучшая, не снимают. Последнее, что разрешил Дмитрий Азаров, провести второго августа "ЗаБег" - массовое спортивное мероприятие с соблюдениями всех норм безопасности. А вот Метафест в этом году не пройдет - организаторы рассказали, что решение найти не удалось и опасность остается. Зато и 1 и 2 августа пройдут футбольные матчи: Акрон сыграет с Факелом, а Крылья Советов примут на Самара Арене Балтику. Болельщиков на стадион пустят, но только в маске и перчатках. Мужчине, который эти правила нарушил, уже запретили ходить на игры и даже назначили штраф.