Тольяттинский «Акрон» проиграл «Факелу» 0:1 в первом в своей истории матче ФНЛ

Тольяттинский «Акрон» дебютировал в Футбольной национальной лиге. Первый матч получился не совсем таким, на какой рассчитывали болельщики. Красно-черные уступили в Воронеже «Факелу» 0:1.

В начале встречи «Акрон» совсем не выглядел новичком лиги. Тольяттинцы не боялись соперника, в составе которого вышли экс-«спартаковцы» Павел Яковлев и Сергей Брызгалов и, например, экс-полузащитник «Рубина» Роман Акбашев.

Впрочем, ожидаемо инициатива была на стороне хозяев. «Факел» чаще атаковал и делал это острее. «Акрон» только пытался организовать что-то опасное у ворот воронежцев.

Первый по-настоящему серьезный момент был у «Факела». Акбашев показал разницу между РПЛ и ФНЛ - он развернулся в окружении защитников «Акрона» и пробил в дальний угол. Мяч прошел совсем рядом со штангой.

На 16-ой минуте тольяттинцы соорудили первую опасную атаку. Николай Иванников, лучший бомбардир команды прошлого сезона, прорвался на рандеву с вратарем «Факела», но форварду не хватило совсем чуть-чуть, чтобы выйти из этой дуэли победителем.

К середине первого тайма «Факел» придавил новичка ФНЛ. «Акрон» оборонялся четко, но все чаще и чаще в игру приходилось вступать вратарю тольяттинцев Никите Гойло, которого красно-черные арендовали у «Зенита». Кстати, два других новичка, которых «Акрон» вместе с Гойло объявил буквально за два дня до матча, Иван Чудин и арендованный у ЦСКА Максим Елеев также оказались в стартовом составе. И выглядели в целом неплохо, но ничем особенным не запомнились.

Несмотря на преимущество «Факела», воронежцы так и не смогли распечатать ворота дебютанта. Хозяевам не хватало в завершении. В итоге удар Акбашева в начале матча так и остался самым опасным у «Факела» в первом тайме.

В начале второго тайма неугомонный Акбашев снова сделал заявку на самый эффектный момент матча. И снова полузащитник воронежцев пробил с разворота. И снова не попал. Но смотрелся момент эффектно.

Глядя на все это свое слово решил сказать и Павел Яковлев. И только вратарь «Акрона» Никита Гойло спас свою команду от первого в истории пропущенного гола в ФНЛ.

Тольяттинцам все время приходилось отбиваться от нападок «Факела». Хозяева то и дело организовывали массивные штурмы, но защита гостей играла просто – чем дальше мяч от своих ворот, тем меньше шансов пропустить. Первое очко «Акрона» доставалось команде кровью и страданиями у своей штрафной.

Однако добыть его так тольяттинцы так и не сумели. Защита «Акрона» уронила в штрафной все того же Акбашева и судья не задумываясь указал на точку. К мячу подошел сам виновник торжества и не промахнулся – 1:0.

Впереди у «Акрона» было еще 13-15 минут с учетом добавленного времени. Красно-черным нужно было срочно идти вперед и отыгрываться. Что тольяттинцы и попытались сделать. Однако силенок отквитать забитый мяч у «Акрона» не хватило.

В итоге – дебют, первый пропущенный гол и первое в истории поражение в ФНЛ в одном матче. Лучшая лига мира встретила Тольятти не слишком гостеприимно.